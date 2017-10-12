Правила ссоры: фразы, которые нельзя говорить мужу

Когда ссорятся Аллочка и Петр, об этом знает весь дом – уж больно громко выясняют отношения эти двое. К тому же делают это так часто, что уже и друзья стараются лишний раз «итальянскую семью» в гости не приглашать.

Другое дело – Вадим и Ольга. Они, похоже, и не ссорились вовсе. А «Инстаграм» их – ну просто наглядное пособие семейной идиллии. Ольга выкладывала фотографии с цветами, Вадим – с вкусными завтраками. И все с хештегами «любимая жена» и «любимый муж». Их семейная жизнь была так идеальна, что никто и не поверил, когда Ольга с Вадимом внезапно объявили о разводе.

Так, может, ссориться в семейной жизни все же надо? Но как при этом не превратиться в пару скандалистов? О правилах «семейных разборок» мы узнали у психоаналитика-сексолога Юлии Варры.