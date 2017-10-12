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Правила ссоры: фразы, которые нельзя говорить мужу

Если вы, конечно, не хотите, чтобы все закончилось разводом.

Когда ссорятся Аллочка и Петр, об этом знает весь дом – уж больно громко выясняют отношения эти двое. К тому же делают это так часто, что уже и друзья стараются лишний раз «итальянскую семью» в гости не приглашать.

Другое дело – Вадим и Ольга. Они, похоже, и не ссорились вовсе. А «Инстаграм» их – ну просто наглядное пособие семейной идиллии. Ольга выкладывала фотографии с цветами, Вадим – с вкусными завтраками. И все с хештегами «любимая жена» и «любимый муж». Их семейная жизнь была так идеальна, что никто и не поверил, когда Ольга с Вадимом внезапно объявили о разводе.

Так, может, ссориться в семейной жизни все же надо? Но как при этом не превратиться в пару скандалистов? О правилах «семейных разборок» мы узнали у психоаналитика-сексолога Юлии Варры.

Фото: Getty Images

Можно ли жить без ссор?

Юлия Варра

Конфликты случаются в любой, даже правильной и гармоничной семье. Ведь у каждого партнера есть свои интересы и взгляды на вещи. Однако никакая семья не состоится, если муж и жена не научатся грамотно разрешать конфликты.

Имаготерапия, которую практикуют семейные терапевты, делит партнеров на грозу и черепаху. Гроза постоянно озвучивает свои требования, претензии и намерения. Чаще всего это женщина, но не всегда.

Черепаха, как правило, конформист по жизни, который втягивает голову в панцирь. Такой партнер не любит ссориться и выяснять отношения.

Вот как все происходит на деле. Жена-гроза говорит: «Прибей полку». Черепаха в ответ: «Да-да, скоро сделаю». Когда полка не прибита, начинаются претензии: «Ты никогда меня не слушаешь». Черепаха все глубже втягивает голову в панцирь, еще больше раздражая грозу. Но в какой-то момент тихоня взрывается: «Ты опять устраиваешь истерики! Мне это надоело!».

Как надо ссориться?

Юлия Варра

Все успешные пары, прожившие много лет вместе, говорят: их брак спасло общение. Они обсуждают одну и ту же тему с разных сторон часами, днями и даже годами. Правильно построенная коммуникация – залог успеха. Но как ее наладить?

Как правило, отношения всегда строит женщина, а мужчина подстраивается. Грозе нужно ослабить свой пыл, не нападать так сильно. Черепаха должна научиться высказывать свое мнение, объяснять, что ей нравится, а что нет. Причем сразу, а не когда ее довели до взрыва.

Если конфликты не прекращаются, обратитесь за помощью к семейному терапевту. В качестве метода выхода из конфликта имаготерапия рекомендует имаго-диалог. Вот как он работает:

Фильтруем слова

Почему семейные скандалы доходят до развода? Потому что мы не фильтруем слова. И тогда ссора из-за переполненного ведра заканчивается серьезным конфликтом, в котором мы можем так сильно обидеть человека, что он уходит.

В конфликте нельзя:

– затрагивать родственников партнера;

– касаться его национальности и веры;

– критиковать его работу;

– критиковать размеры мужского достоинства, его сексуальные способности.

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Юлия Варра

НЕПРАВИЛЬНО: начинать разговор с фразы «Нам надо поговорить». Мужчина тут же закипает, ему становится физиологически неприятно. Но женщина этого не понимает и такой фразой сразу предрешает исход разговора. Особенно если говорит ее с мрачным лицом.

ПРАВИЛЬНО: начните разговор с двух-трех комплиментов: что он делает хорошо, правильно. Расположите к себе собеседника, а уже потом скажите спокойным тоном: «Не могли бы мы с тобой сегодня кое-что обсудить». Партнер может согласиться поговорить сейчас, либо перенести разговор на вечер, на следующий день. Так мы договариваемся о времени.

НЕПРАВИЛЬНО: «Ты всегда…»; «Ты никогда…». К примеру: «Ты, негодяй, никогда не выносишь мусор!».

ПРАВИЛЬНО: если вы хотите обозначить проблему, расскажите о себе, о своих чувствах и переживаниях. «Когда ты не выносишь мусорное ведро, я ощущаю себя брошенной. Глядя на переполненное ведро, я чувствую, что одинока».

Фото: Getty Images
Юлия Варра

Далее, по правилу имаго-диалога, партнер должен повторить то, что сказала женщина.

НЕПРАВИЛЬНО: «Да ладно тебе! Подумаешь, мусорное ведро. Взяла бы сама выбросила». Подобные слова говорят, что проблема не признается, и это очень болезненно воспринимает другой партнер.

ПРАВИЛЬНО: отзеркалить фразу. «Я тебя понял, когда я не выношу мусор, тебе становится одиноко. Ты бы хотела, чтобы я без напоминаний выносил мусор, и тогда ты будешь чувствовать себя счастливой. Я тебя правильно понял? У тебя есть еще что-то добавить?».

Эти фразы стоит выучить и использовать как обрамление разговора. А обсудить с помощью имаго-диалога можно любой вопрос. При этом проблема может и не решиться, но для человека, который ее озвучил, уже большое облегчение в том, что его поняли. 50 процентов успеха – это услышать партнера и понять его.

Не молчим

Юлия Варра

Полезно устраивать имаго-диалог хотя бы один-два раза в неделю. Во время такого общения вы создаете безопасное психологическое пространство. Партнеры понимают, что их не оскорбят, не ударят. И тогда они начинают сами озвучивать проблемы, о которых прежде даже слово замолвить боялись.

Один из признаков нездоровой семьи – это наболевшие вопросы, о которых не говорят. Есть какая-то проблема, о которой все знают, но молчат. Особенно тяжело такой тип семьи переносят дети.

Лучшее время для ссоры

Юлия Варра

Мы затеваем ссору не для того, чтобы поругаться, а потому что у нас что-то наболело, и надо что-то решать. Мы хотим положительного исхода разговора. Поэтому затевать его лучше, когда партнер не занят, не голоден, его ничего не заботит.

Секс после ссоры

Юлия Варра

Никакие конфликты нельзя переносить в спальню. Если у вас есть отдельная комната для сна, постарайтесь обсуждения сложных, щекотливых тем вынести за ее пределы.

Когда вы заходите в спальню, сразу же прекращайте все конфликты. Даже если вы поссорились и теперь игнорируете друг друга, не уходите спать в другую комнату, на другую кровать. Более того, не обрывайте интимные отношения. Это важно! Секс с партнером даже во время ссоры показывает, что он для вас все так же желанен, что вы хотите с ним жить. Но вам не нравится какие-то моменты его поведения, и вы обсудите их за пределами спальни.

Манипуляция сексом – плохой путь для достижения своих целей. Может, один-два раза вы и добьетесь своего, но потом все может закончиться разводом. Мужчине это очень быстро надоест.

Развод не по-мужски: почему они тоже плачут
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#отношения#взаимоотношения мужчины и женщины#семья#ссора#конфликт#секс#советы психолога
12 октября 2017Ксения Воронежцева
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