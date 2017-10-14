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Лучше жевать, чем говорить: запретные темы на свидании

У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление, сказала когда-то знаменитая Коко Шанель, и была права! Поэтому Woman’s Day, вместе с психологом Екатериной Федоровой предлагает вашему вниманию правила, которые научат не ударить лицом в грязь на первом свидании.

Первое свидание – важный этап отношений, который определит дальнейшую судьбу двух симпатичных друг другу людей. Очень часто девушки не понимают, почему парень так и не позвонил больше.

Проще оправдать себя и сказать, что «он точно странный тип», нежели признать свою ошибку: сказала лишнее, спросила не то, громко разговаривала, оделась вульгарно и так далее. Конечно, бывают разные ситуации: парень не хочет серьезных отношений или не готов к переменам, но в большинстве случаев мы просто не умеем красиво себя преподнести.

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Заставь его чувствовать себя героем

Девушки не должны на первом свидании много говорить о себе. Не стоит ломать голову над тем, что ему такого рассказать, чтобы он тут же растаял. В этом нет никакой необходимости. Дайте возможность парню или мужчине почувствовать себя героем.

Спросите, например, служил ли он в армии. Как ни странно, многие служили и могут об этом рассказать. Если он где-то кого-то спас, был лучшим, гордится собой, развивайте эту тему. Пусть расскажет подробно о своих достижениях и победах, о тех моментах и периодах, когда он по-настоящему испытывал чувство гордости.

Когда человек начинает рассказывать подобные истории, он снова переживает те же чувства и эмоции, и очень хорошо, если рядом с вами он опять почувствует себя героем. Ориентируйтесь на конкретного мужчину и задавайте такие вопросы, отвечая на которые, он имеет возможность как следует распушить хвост. А вот пробуждать воспоминания о том, где и как он сбился с пути, не надо.

Не бойтесь спросить совета, как поступить в той или иной ситуации. Просить денег на начальном этапе странно, а спросить совета – это прекрасно. И неважно, что все ответы на свои вопросы вы и так уже знаете, пусть советует. А потом будет неплохо заметить, что вы сделали все именно так, как он рекомендовал, и все вышло круто. Что бы он ни говорил, благодарите.

Фото: Getty Images

Интересуйся его жизнью

Очень важно узнать, из какой он семьи: мама, папа, братья, сестры. Но при этом не переборщить, иначе общение перерастет в допрос. Неплохо узнать о его любимых сказочных и литературных героях и о том, за что именно они ему нравятся. Во-первых, для него воспоминания детства, воспоминания о любимых книгах и любимых героях в любом случае приятны. А во-вторых, это абсолютно безопасная для него тема, он может быть искренним, а вы очень многое узнаете о нем.

Если его любимый герой Карлсон, предсказуемости там немного, зато весело; а если Емеля, то работать будет кто-то другой. Если он все детство был влюблен в Снежную королеву, вряд ли он будет без ума от вашего образа маленькой разбойницы. Узнайте, какие книги он читал, какие у него любимые фильмы, на что он обращает внимание. Здесь вы тоже получите массу информации для анализа и размышлений. Можно попросить его рассказать о первой любви – это тоже то, что вызывает у парней приятные воспоминания, прилив нежности и романтическое настроение.

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Можно спросить, какой самый необычный подарок он получал, – это опять про положительные эмоции. Человек начинает вспоминать, перебирать в голове, у него всплывают приятные воспоминания. Не забывайте, что чем больше эмоций вы у него вызовете, чем больше эмоций будет ассоциироваться с вами, тем глубже будет ваша связь. Ваша задача – подключить свой образ ко всей его библиотеке воспоминаний, и чем больше там все будет пронизано вами, тем лучше. Чаще всего мужчины с удовольствием все рассказывают.

В реальной жизни так глубоко ими никто не интересуется, и если вы проявите такой интерес, вы уж точно выделитесь на общем фоне. Сейчас, к сожалению, общение везде поверхностное. На Facebook написал что-то, тебя лайкнули, не прочитав, – вот и пообщались. Как показывает статистика, 15 секунд – это максимальное время, которое мы готовы потратить на другого человека! А тут вы столько внимания ему одному уделяете: сидите рядом, слушаете, вопросы задаете…

Фото: Getty Images

Основная задача – слушать

О себе даем минимум информации и в обтекаемой абстрактной форме. Ваша основная задача – слушать. Что такое активное слушание? Это когда вы смотрите с интересом, с широко раскрытыми глазами или даже приоткрытым ртом, наклоняете голову набок. Это когда вы эмоционально реагируете на каждую его историю: поддакиваете, если надо, задаете наводящие вопросы. Понятно, что нельзя во время разговора переписываться с кем-то в телефоне, щелкать пультом телевизора, смотреть в окно, увлеченно есть, рассматривать свои ногти и прочее. Цените общение с мужчиной и будьте очень внимательны, слушая его.

Не рассказывай, сколько у тебя было любовников

Когда мужчина спрашивает о ваших прошлых мужьях и любовниках (а он обязательно об этом спросит), надо понимать, что каждое сказанное вами слово в дальнейшем может быть использовано против вас. Никто не говорит, что нужно врать, нужно правильно выбрать интонацию и способ подачи, потому что, хотите вы этого или нет, в этот момент вы создаете свой образ.

Говорить в 35 лет, что у вас был только один-единственный мужчина, – это странно, а говорить, что их было человек 50−70, вы точно не помните, – глупо. Ориентируйтесь на здравый смысл, но в любом случае цифра никогда не должна переваливать за 10, а лучше за 5, а если вам 20 лет, то и 2 – прекрасная цифра. Можно вообще сказать, что у вас не было любовников, у вас были любимые мужчины, а любимых много не бывает. И главное, что бы вы ему ни сказали, запишите это себе в записную книжку, иначе потом может произойти казусная ситуация.

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#как одеться на первое свидание#первое свидание#психология отношений#отношения
14 октября 2017Алиса Александрова
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