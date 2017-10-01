Провинциалки, которые покорили звезд

Она: начинающая певица и актриса родом из г. Екатеринбурга. До 17 лет она пела в ВИА «Аленушка» в родном городе, с 1999 по 2004 год училась в Уральской государственной юридической академии.

Он: известный российский певец, композитор, поэт. Автор и исполнитель таких песен, как «Дельфин и русалка», «Выпьем за любовь».

Его самые известные романы: с певицей Наташей Королевой, в браке с которой он прожил почти 20 лет (с 1993 по 2001 год).

Как это было: в 2006 году певец приехал в Екатеринбург с сольным концертом, на который Юля отправилась с подругой. И смелая Юля решила продемонстрировать свой певческий талант известному певцу – она поджидала его на подступах к гримерке. Сначала упросила охранников, чтобы те разрешили ей спеть для Николаева. И вот когда певец выходил из Дворца молодежи, схватила его за рукав, сказала: «Я буду вам петь!» – и запела! Николаев талант девушки сразу оценил и попросил помощников обменяться координатами. Летом 2008 года Юля уже пела песню «Что-то в этом есть» дуэтом с Игорем на «Новой волне» в Юрмале. А в декабре 2008-го екатеринбурженку Юлию Проскурякову представили как невесту Игоря Николаева в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Пышная свадьба состоялась 25 сентября 2010 года.