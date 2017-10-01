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Провинциалки, которые покорили звезд

Все мы помним историю Золушки и прекрасного принца. Но чудеса случаются не только в сказке. Доказано знаменитостями и их непопулярными половинками.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Игорь Николаев, Юлия Проскурякова
Фото: соцсети Юлии Проскуряковой

Она: начинающая певица и актриса родом из г. Екатеринбурга. До 17 лет она пела в ВИА «Аленушка» в родном городе, с 1999 по 2004 год училась в Уральской государственной юридической академии.

Он: известный российский певец, композитор, поэт. Автор и исполнитель таких песен, как «Дельфин и русалка», «Выпьем за любовь».

Его самые известные романы: с певицей Наташей Королевой, в браке с которой он прожил почти 20 лет (с 1993 по 2001 год).

Как это было: в 2006 году певец приехал в Екатеринбург с сольным концертом, на который Юля отправилась с подругой. И смелая Юля решила продемонстрировать свой певческий талант известному певцу – она поджидала его на подступах к гримерке. Сначала упросила охранников, чтобы те разрешили ей спеть для Николаева. И вот когда певец выходил из Дворца молодежи, схватила его за рукав, сказала: «Я буду вам петь!» – и запела! Николаев талант девушки сразу оценил и попросил помощников обменяться координатами. Летом 2008 года Юля уже пела песню «Что-то в этом есть» дуэтом с Игорем на «Новой волне» в Юрмале. А в декабре 2008-го екатеринбурженку Юлию Проскурякову представили как невесту Игоря Николаева в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Пышная свадьба состоялась 25 сентября 2010 года.

Игорь Николаев, Юлия Проскурякова
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова
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Игорь и Юлия поженились в 2010 году
Фото: соцсети Юлии Проскуряковой
Фото: соцсети Юлии Проскуряковой
Фото: соцсети Юлии Проскуряковой
Юля поет и снимается в кино
Фото: соцсети Юлии Проскуряковой
Фото: соцсети Юлии Проскуряковой

Как живут сейчас: семейная пара вместе гастролирует – у них уже запланированы концерты на весну. А вот о детях музыканты пока, кажется, не думают, хотя слухи об интересном положении Юлии не раз появлялись в СМИ. Проскурякова их все развенчивала. А в октябре прошлого года у себя в «Твиттере» сделала запись: «Ураааа:) Сегодня мы стали родителями, Зоя родила двух прекрасных щенят!» И проиллюстрировала это фотографией своей собачки.

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#Алена Шишкова#Тимати#Дмитрий Дибров#Полина Диброва#звездные браки#эксклюзив
1 октября 2017Алиса Александрова
Комментарии4
Гость03.10.17 20:25

Инфа-то старая)) "После довольно большого перерыва «скорпы» вновь собираются в Россию, на этот раз в прощальный тур".

Это уж сколько лет назад было)

А Таня и Руди по-прежнему вместе. И он её очень любит.

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Гость03.10.17 08:01

Название статьи "Провинциалки, которые покорили звезд". Первая статья о Николаеве и Проскуряковой. Екатеринбург провинция? Вы что, совсем с ума посходили??? Значит Москва не провинция, Санкт-Петербург не провинция, а Екатеринбург вдруг стал провинцией. Потрясающе. "Браво" редакторам!!!!

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Гость02.10.17 12:27

Да уж, я и звезд-то далеко не всех знаю))

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KoreshcoVVadim28.03.15 03:13

Очень содержательно в картинках рассказали кто кому дал! А последняя шмара из Семипалатинска вообще шедевр! Я бы от одного её вида повесился. Ну да музыканты люди странннные....бывают.

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