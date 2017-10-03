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Разбитое сердце: 7 реакций тела на разрыв отношений

Расставание после долгого или короткого романа отражается не только на нашей психике, но и на теле. Ученые из разных стран провели ряд исследований и пришли к выводу, что на любовные неудачи наше тело отвечает 7 разными реакциями.

Болит и ломает

Ученые Колумбийского университета обнаружили, что люди, недавно расставшиеся со своими вторыми половинками и скучающие по ним, испытывают ломку, подобную той, что чувствуют наркоманы. Участникам исследования, подключенным к датчикам мозговой активности, предложили посмотреть на фотографии их бывших. И каждый раз, когда люди бросали взгляд на портрет бывшего партнера, приборы фиксировали всплеск активности в отделах мозга, отвечающих за боль! То есть душевные терзания действительно превращались в физические. Но спасение есть. Заскучали по бывшему, заболела голова? Примите таблетку, и все пройдет.

Адреналин зашкаливает

Напряжение во всем теле, чувство тревоги, повышенная активность, а затем резкое ощущение общей слабости и дрожь в руках – знакомые ощущения? Это синдром «бей или беги», возникающий из-за избыточного выделения адреналина и норадреналина. В моменты опасности эти гормоны помогают нам собраться и действовать, приводят все мышцы в боевую готовность. А затем силы покидают тело, и мы чувствуем себя истощенными. Как оказалось, синдром «бей или беги» включается не только в опасных ситуациях, но и когда мы испытываем душевные терзания после разрыва отношений.

Живот растет

Также исследователи зафиксировали, что в крови людей, переживающих расставание, резко повышается уровень гормона кортизола, что способствует оттоку крови от пищеварительного тракта. Чем это грозит? Изжогой, развитием гастрита и других гастроэнтерологических заболеваний. А еще неправильная работа эндокринной системы влияет на фигуру – у несчастных одиночек жировых отложений становится больше.

Фото: Getty Images

Кожа «расцветает»

Речь идет, увы, не о здоровом цвете лица. Исследования, проведенные учеными в Уэйк-Форест еще в 2007 году, доказали, что стресс способен спровоцировать появление акне. По статистике, проблемы с кожей на 23% чаще встречаются у людей, которые испытывают разочарования в романтических отношениях. Так что если вы заметили на лице «незваных гостей», не спешите бежать за кремом от прыщей. Возможно, вам просто нужно излечиться от былых чувств.

Волосы лезут

На расческе стало оставаться слишком много волос? Авитаминоз здесь ни при чем. Исследования медицинского центра Mayo Сlinic показывают, что одной из причин поредения прически может быть опять же стресс, пережитый от расставания. Поэтому сколько ни ешь витамины, копна гуще не станет, пока вы не встретите настоящую любовь.

Фото: Getty Images

Давление скачет

Еще одно последствие неудач на личном фронте – это повышение артериального давления. Однако американская кардиологическая ассоциация уверяет, что сильно переживать на этот счет не стоит. Да, стресс вызывает временное повышение давления, но не превращает человека в хронического гипертоника. Правда, тут есть нюанс: если вы страдаете гипертонией и переживаете тяжелый разрыв, скачки давления могут вылиться в головную боль и носовые кровотечения.

Сердце разбито

Все та же американская кардиологическая ассоциация утверждает, что синдром «разбитого сердца» – это не миф. У людей, переживающих расставание, нарушается деятельность сердечной мускулатуры и возникает кардиомиопатия. Но есть и хорошие новости: это заболевание встречается довольно редко и успешно лечится. А теперь ложка дегтя – кардиомиопатией в 80% случаев страдают женщины.

Фото: Getty Images
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#бывший мужчина#пережить расставание#жизнь после развода
3 октября 2017Алеся Гордиенко
Комментарии1
Гость15.06.16 20:38

Вечно женщинам за все отдуваться

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