Хватит это терпеть! Как себя вести с ревнивым мужем

Если вам достался ревнивый муж, вы наверняка надеетесь, что со временем он изменится, успокоится. Семейный психолог Олеся Симонова предупреждает: чтобы это произошло, женщине надо запастись терпением и поработать над ситуацией.

Женщины, оправдывая супруга, зачастую говорят: «Ревнует – значит, любит!» И зерно истины в этих словах есть. Но бывает, вспышки подозрительности превращают семейную жизнь в ад. И надо различать причины этого чувства, чтобы понять, как правильно вести себя с мужчиной.

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Здоровая ревность

Это реакция супруга на реальную угрозу. Иногда женщина даже не замечает, что своим поведением и образом жизни подкидывает поводы для недовольства. Например, она… • независима, не посвящает вторую половину в свои дела; • общительна, с удовольствием проводит время с друзьями, не приглашая супруга в их компанию; • в присутствии мужа позволяет себе флиртовать с другими мужчинами; • хочет оставаться для избранника загадкой, что-то недоговаривает, позволяя думать, что ей есть что скрывать.

Симптомы

Муж переживает, когда у супруги много поклонников, но даже когда злится, не взрывается, не предъявляет обвинений. Или припоминает вам оплошности в поведении, но высказывает претензии спокойно.

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Что делать

Решите для себя, какой брак вам нужен. Если обоим супругам нравятся отношения с огоньком, чтобы страсти кипели, то без провокаций станет скучно. А если важнее спокойствие в семье, начинайте выстраивать доверительные отношения. Успокойте мужа. Объясните ему, что он для вас – любимый и единственный мужчина. При вспышках ревности сохраняйте спокойствие. Выяснять отношения, когда бушуют эмоции, бессмысленно. Подождите, пока ураган утихнет. Не провоцируйте избранника, забудьте о флирте с другими мужчинами. Проводите больше времени вдвоем, а если идете встречаться с друзьями или подругами, зовите супруга с собой.

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Патологическая ревность

Такой вариант требует серьезных мер. Жена не дает поводов для гнева, причины недовольства кроются в мужчине. Например, он… • испытывал недостаток любви в детстве. Мама была занята только собой и работой. Свою жену супруг подозревает в холодности; • не уверен в себе, ощущает себя ненужным; • слишком властный, его преследует страх потерять контроль над любимой женщиной; • сам изменяет жене, судит ее по себе; • обжегся в прошлом, его уже предавали, он боится повторения ситуации.

Симптомы

Мужчина контролирует каждый ваш шаг, проверяет телефон и личную почту. Устраивает скандал на пустом месте – вспыхивает как спичка при появлении любого подозрительного объекта на горизонте. Постоянно проводит допросы, обвиняет вас в несуществующих грехах, его эмоции преобладают над разумом.

Что делать

Не пытайтесь бороться с такой ревностью. Исправить ситуацию сможет только сам мужчина, если захочет. И тогда ему потребуются помощь психолога и ваша поддержка. Но если супруг не согласен, что ведет себя недопустимо, то у вас два варианта: либо смириться и терпеть скандалы, либо решиться на развод. Не надейтесь, что со временем муж станет спокойнее. Подумайте, хотите ли вы продолжать отношения, в которых столько мучений. Не замыкайтесь в себе. Когда женщина попадает в зависимость к ревнивцу, в некое домашнее рабство, она зачастую остается наедине со своими проблемами, стесняется выносить сор из избы. Ищите поддержку. Не стыдитесь обсуждать то, что вас волнует, с близкими людьми. Не вините себя. Жены, которых мужья изводят ревностью, порой занимаются самобичеванием. Это грубейшая ошибка. Сконцентрируйтесь на своих достоинствах, каждый день вспоминайте, что вы женщина, которая имеет право быть счастливой.

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