Рыцарские манеры, которые приводят женщин в восторг

Современные мужчины не очень-то похожи на рыцарей. Но это только на первый взгляд. Оказывается, многие качества и привычки, которые нас восхищают, сформировались еще в те времена, когда действовал рыцарский кодекс чести.

Какими на самом деле были средневековые рыцари, сейчас уже трудно сказать. Но многочисленные романы воспели их отвагу, благородство и служение прекрасной даме. Нам и теперь хочется видеть рядом с собой мужчин, которых любовь вдохновляет на подвиги, которые красиво ухаживают и достойно ведут себя в любой ситуации. От каких поступков и сейчас тает женское сердце и какие манеры мы по-прежнему считаем истинно рыцарскими?

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Галантность и знаки внимания Когда-то помочь открыть тяжелую дубовую, а то и кованую дверь даме было необходимо – сама она могла и не справиться. Или, к примеру, помочь сесть на коня и спуститься с него. Необходимость исчезла, а этикет остался. И что там говорить, девушки обожают мужчин, которые буквально на автомате оказывают знаки внимания – отворяют дверь, пододвигают стул, подают пальто, помогают выйти из автомобиля. Стремление защищать Кажется, что пропустить даму вперед – простое проявление вежливости. Но откуда взялась эта привычка? В опасные времена рыцарь шел позади возлюбленной, чтобы хорошо видеть ее и окружающую обстановку. Он успевал вовремя выхватить меч, чтобы сразить встретившегося врага или зверя, при этом защищал подходы сзади. Возьмем другую ситуацию: парень уступает девушке узкий тротуар, а сам идет по обочине, ближе к дороге и опасности в виде несущихся машин. Почему? Все по той же причине: он заботится о даме и держит ситуацию под контролем. Даже естественный порыв снять с себя плащ или пиджак и заботливо накинуть на хрупкие плечи спутницы – не просто красивый и бесконечно приятный нашему женскому сердцу жест. Это тоже защита: от холода и ветра. Готовность носить на руках Физическая сила и накачанные мускулы, определенно, ценились в рыцарские времена. Представьте, только доспехи весили 60−80 кг. А их в походно-боевых условиях нужно было носить на себе много часов кряду. Плюс оружие, с которым нужно ловко управляться, тоже довольно увесистое. Стоит ли удивляться, что в дамском представлении, формировавшемся веками, настоящий рыцарь должен быть в состоянии и сумки тяжелые отобрать и донести, и автомобиль забуксовавший подтолкнуть, и саму даму сердца при случае красиво подхватить на руки и унести в светлое будущее.

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Умение говорить стихами и петь серенады Рыцарю просто-таки полагалось уметь сочинять стихи и петь, аккомпанируя себе на каком-либо музыкальном инструменте и петь. Прошли века, но женское сердце и сейчас готово растаять от серенады под балконом. Да просто от бархатного голоса, перебора гитарных струн, поэтических строк о любви… Пусть он хоть на диване сидит, наш современный рыцарь. Но как поет! Или стихи читает. Да хоть в прозе говорит, главное – чтобы про любовь и про «единственную, несравненную и самую прекрасную». Не умеете рифмовать и музицировать? Просто говорите комплименты. Щедрость Казалось бы, при чем здесь рыцарство? Женщины в восторге от мужчин, способных на широкие жесты – взять и запросто без повода купить любимой шубку или сюрпризом подогнать новенький автомобиль под окна. Но, оказывается, у мужской щедрости глубокие благородные корни. Рыцарский кодекс не приветствовал скупость: жадничая, можно было потерять не только уважение в обществе, но и звание, и благосклонность высокопоставленных особ. Как ни странно, разориться было менее стыдно, чем прослыть скупердяем. Настоящий современный рыцарь тоже не скуп и всегда готов поделиться тем, что у него есть, оставить последний кусок близким или даже просто освободить для ваших вещей лучшее место в шкафу. Благородство Рыцарский кодекс чести регламентировал отношение не только к прекрасной даме, но и к соперникам. Проявлять трусость или подлость, нападать на безоружного врага, убивать сзади было позорно. Этикет предполагал уважение к противнику и чувство собственного достоинства в любой ситуации. Со временем этические нормы сильно изменились, но благородство и великодушие мужчины, его способность действовать не обманом и не исподтишка по-прежнему восхищают.

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Привычка помогать Конечно, современная дама вполне способна сама припарковать машину, донести тяжелый чемодан или втащить по лестнице коляску. Но как приятно, когда ты только подумала, как тебе дотянуться до верхней полки, а он уже достал нужное. Только успела расстроиться, что молния заедает, а он уже починил. Настоящий рыцарь приходит на выручку, не задумываясь, и не требует ничего взамен. Привычка побеждать К популярной фразе «Победитель получает все» иногда добавляют: «Даже девушку побежденного». Справедливости ради нужно сказать, что в первоисточнике такого смысла и близко не было. Считается, что выражение произошло от слов из Откровения Иоанна Богослова: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне Сыном», а там речь шла совсем о другой победе – над собственными страстями. Но, так или иначе, победители и люди успешные в самых разных сферах действительно имеют больше шансов привлечь внимание дам. И этому тоже есть объяснение в этикете рыцаря: от количества одержанных им побед и уровня поверженных противников напрямую зависело место в обществе. Способность брать сложные решения на себя Помните эту знаменитую сцену из фильма «Москва слезам не верит», когда Гоша, он же Гога, он же воплощение женской мечты об идеале, говорит, что все и всегда будет решать сам: «На том простом основании, что я – мужчина». О да, это мечта! Вот вернется ваш рыцарь из странствий (с работы, рыбалки, маминой дачи, спортивных соревнований – нужное подчеркнуть) и разберется с вашими проблемами в два счета. Поможет, подскажет, пожалеет и возьмет ответственность на себя. Тут даже не важен масштаб проблем. Достаточно ощущения, что как только он приходит – жизнь тут же налаживается. Умение владеть собой От современного мужчины не требуется, чтобы укрощал все свои порывы и скрывал эмоции. Но парни-истерики у дам не в почете. Привыкли срываться и орать по любому поводу? Какой же вы рыцарь… Будьте сильнее своих эмоций, умейте владеть собой, а в трудной ситуации повести себя так, что вашей подруге останется только восхищенно смотреть на вас и думать, как же ей повезло. Тяга к романтике Красивые жесты, восхитительные сюрпризы, умопомрачительные свидания… Дарите любимой подарки и знаки внимания, не считайте, что принести ей завтрак в постель – ниже вашего рыцарского достоинства. Кто, как ни настоящий рыцарь, мог согреть своим теплом холодный средневековый замок, кто приносил к ногам своей дамы цветы и трофеи? Если мужчина способен ринуться в ночь и холод и найти в спящем городе персики, которых вам вдруг захотелось, то это точно ваш рыцарь, никаких сомнений.

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