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Сексизм – что это?

Что такое сексизм? Тема сексизма присутствует в рекламной и спортивной индустрии, фильмах и книгах, компьютерных играх и на ТВ. Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, разгоревшийся в октябре, высветил эту тему.

О дискриминации по признаку пола начали говорить открыто, а проявление сексизма обсуждают и осуждают. Вот и в Челябинске состоялся слет феминисток, где тему гендерной дискриминации раскрыли в 100 вопросах.

Но что все-таки значит понятие сексизм и как женщины сталкиваются с ним каждый день? Woman’s Day нашел в Челябинске истории и случаи проявления сексизма и делится экспертным мнением, в котором явлению сексизма дается определение.

Что такое сексизм

Сексизм – что это
Фото: GettyImages
Александр Фокин, преподаватель ЧелГУ, кандидат исторических наук:
Александр Фокин

«Сексизм – это ущемление прав по половому признаку. Может проявляться как в отношении женщины, так и мужчины. Многие исследователи возражают и утверждают, что сексизм в отношении мужчины невозможен, так как мужчины обладают большей властью, чем женщины, поэтому их нельзя в чем-то ущемить и дискриминировать. Но был случай, когда и в отношении меня проявлялся сексизм. История такая: один местный телеканал предложил мне провести у них в эфире прогноз погоды. Однако спонсор прогноза погоды не утвердил выход программы в эфир, так как им нужно было, чтобы их товар рекламировала девушка, а не мужчина.

В Челябинске состоялась встреча «100 вопросов феминисткам в Челябинске». Организатор Алиса Клоц до этого устраивала такую же встречу в Перми. Я предложил ей сделать аналогичное в Челябинске, ведь в мировом масштабе проблема феминизма и сексизма суперактуальна. В России, конечно, чуть меньше, но тоже набирает обороты. Мало кто знает, что у нас есть государственная программа, в которой прописаны мероприятия по созданию гендерного равенства. А в Госдуме планируют обсудить введение должности спецпредставителя по гендерной дискриминации. Проблема сексизма пока хоть и считается для многих экзотикой, но ее нужно решать».

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Какие бывают проявления сексизма

Александр Фокин, кандидат исторических наук:
Александр Фокин

«Положительного сексизма не бывает – он в любом случае будет нести отрицательный характер. Но бывает мягкий или доброжелательный сексизм, к примеру, когда мы, мужчины, думаем, что девушки слабые, им нужно помогать. Мы им помогаем, но в то же время дискриминируем.

Еще пример: согласно российскому законодательству есть список запрещенных для женщин профессий. Запрет на тяжелый труд введен в целях заботы о женском здоровье. А многие девушки считают, что им не дают сделать выбор, а просто говорят «нельзя». Государство заботится, но в то же время дискриминирует женщин.

Есть и жесткий сексизм. К примеру, когда два человека – мужчина и женщина – приходят устраиваться на работу на одно и то же вакантное место. Работодатель выбирает мужчину, аргументируя тем, что молодую девушку им взять на работу «невыгодно», потому что она может уйти в декрет. Это жесткое и незаконное проявление сексизма».

Сексизм – что это
Фото: GettyImages
Римма Аглиуллина, писательница, феминистка:
Римма Аглиуллина

«Из проявлений «доброжелательного сексизма» (то есть вроде бы на первый взгляд положительных действий, которые, тем не менее, направлены на то, чтобы удерживать женщин в рамках заданной гендерной роли) меня, как и всех, наверное, больше пугает Всемирный женский день.

Каждый год приближается март, и уже заранее знаешь, что в праздник борьбы за свои права услышишь, что ты «украшение коллектива», «оставайтесь такими же нежными и беззащитными», «мужей вам хороших, девочки». Все кругом в цветочках, и из каждого утюга кричат про прекрасных дам, а закон о семейном насилии никого не беспокоит. В этом есть хотя бы какая-то ирония, над которой можно грустно посмеяться. Но когда сталкиваешься с более жесткими проявлениями сексизма, уже не до смеха.

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Наверное, про сексуальный харассмент и отказы в приеме на работу (и домогательства на работе) есть кому рассказать и без меня, поэтому поделюсь опытом специфическим – про то, с чем я долгие годы сталкиваюсь в писательской среде.

Среди всех серьезных обсуждений текстов постоянно всплывает раздражающее и бессмысленное субъективное суждение, которое подают как объективную истину. Конкретнее – год из года я слышу, что мне надо поменять темы на «более уместные из уст милой молодой девушки». Видимо, если ты девушка, писать надо исключительно о романтических влюбленностях, детях и кухне. А вот любые более широкие темы надо оставить исключительно для мужчин. И правда – где нам, девушкам, такое самовыражение, зачем нам «напрягать» свои прекрасные головы?»

Сексизм или стереотип?

Сексизм – что это
Фото: GettyImages
Александр Фокин, кандидат исторических наук:
Александр Фокин

«Бывает и так, что многие действия кажутся нам правильными и естественными, но на самом деле они сексистские. К примеру, когда в коллективе купили цветок – пусть это будет фикус, – и решают, кто будет его поливать. Все, конечно, считают, что ухаживать за цветком лучше получится у девушек, и такое решение для многих нормально и не вызывает вопроса «почему?». Но это тоже считается проявлением сексизма по отношению к девушкам.

Предрассудки и стереотипы являются базой для сексизма – пересекаются между собой. Большинство стереотипов закрепляют сексизм. К примеру, такие стереотипы, что все девушки любят розовый цвет или не умеют водить машину, – это сексизм».

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#сексизм#гендерные отношения#секс#мужчина и женщина#Челябинск
24 октября 2017Анастасия Лысюк
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