Сексизм – что это?

«Положительного сексизма не бывает – он в любом случае будет нести отрицательный характер. Но бывает мягкий или доброжелательный сексизм, к примеру, когда мы, мужчины, думаем, что девушки слабые, им нужно помогать. Мы им помогаем, но в то же время дискриминируем.
Еще пример: согласно российскому законодательству есть список запрещенных для женщин профессий. Запрет на тяжелый труд введен в целях заботы о женском здоровье. А многие девушки считают, что им не дают сделать выбор, а просто говорят «нельзя». Государство заботится, но в то же время дискриминирует женщин.
Есть и жесткий сексизм. К примеру, когда два человека – мужчина и женщина – приходят устраиваться на работу на одно и то же вакантное место. Работодатель выбирает мужчину, аргументируя тем, что молодую девушку им взять на работу «невыгодно», потому что она может уйти в декрет. Это жесткое и незаконное проявление сексизма».