Сексизм – что это?

«Сексизм – это ущемление прав по половому признаку. Может проявляться как в отношении женщины, так и мужчины. Многие исследователи возражают и утверждают, что сексизм в отношении мужчины невозможен, так как мужчины обладают большей властью, чем женщины, поэтому их нельзя в чем-то ущемить и дискриминировать. Но был случай, когда и в отношении меня проявлялся сексизм. История такая: один местный телеканал предложил мне провести у них в эфире прогноз погоды. Однако спонсор прогноза погоды не утвердил выход программы в эфир, так как им нужно было, чтобы их товар рекламировала девушка, а не мужчина.

В Челябинске состоялась встреча «100 вопросов феминисткам в Челябинске». Организатор Алиса Клоц до этого устраивала такую же встречу в Перми. Я предложил ей сделать аналогичное в Челябинске, ведь в мировом масштабе проблема феминизма и сексизма суперактуальна. В России, конечно, чуть меньше, но тоже набирает обороты. Мало кто знает, что у нас есть государственная программа, в которой прописаны мероприятия по созданию гендерного равенства. А в Госдуме планируют обсудить введение должности спецпредставителя по гендерной дискриминации. Проблема сексизма пока хоть и считается для многих экзотикой, но ее нужно решать».