Сергей Астахов: «Я уже пять лет влюблен в учительницу»

— Нет, я вообще не боюсь будущего. Лишь бы, как говорят, не мучиться. Я уже давно самостоятельный человек. Вот во время кризиса (два года назад) сделал свой спектакль «Что творят мужчины». Пошел в РАО, зарегистрировал права, и выступаем теперь с ним по стране. Недавно в Америку пригласили, только из Лондона вернулись. Тут все мое – я режиссер, продюсер, сценарист, актер… Взялся все делать сам не потому, что некому было доверить, просто было интересно. Сделал все как хотел, и мне безумно приятно, что это приносит и деньги, и удовольствие. Мы на сцене больше двух часов, и, поверь, мало найдется спектаклей, на которых зрители так много смеются. Есть еще проект – «Роковое наследство», его гастроли на год расписаны. Но в последнее время стал задумываться о том, что в 60 лет не хотел бы жить, как сегодня. В прошлом году только с антрепризой я сыграл около 300 спектаклей. Это сотни километров дорог, разные зрители, разная энергетика. Да, я люблю свою профессию, привык к переездам – папа был военным, с детства по разным городам, поселкам, военным гарнизонам, в которых всего три дома… Но мне до сих пор кажется, что у меня нет дома.