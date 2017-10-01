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Сергей Астахов: «Я уже пять лет влюблен в учительницу»

Актер, недавний участник в шоу «Три аккорда», познакомил «Антенну» со своей любимой девушкой. «Я не афиширую личную жизнь, но и не прячусь, – признается в эксклюзивном интервью Сергей. – Мы с Викой вместе уже пять лет, она учительница в начальных классах. Никогда ни с кем не проводил столько времени, сколько с ней».

— «Три аккорда» – эксперимент, который не имеет для меня дальнейшего развития, – говорит Астахов. — Я актер, это моя профессия. Но не считаю, что хорошо пою. Пение – тяжелый, порой неблагодарный процесс. Может, если бы сейчас занялся этим серьезно, то лет через пять-семь получился бы достойный результат. Хотя еще не факт. А вот так, с кондачка, как я вышел в «Трех аккордах», не то. Тем не менее стараюсь как могу, выкручиваюсь. Посмотрел бы я на певцов на конкурсе актерского мастерства – им бы тоже, как и нам, пришлось бы несладко!..

Сергей Астахов с возлюбленной Викторией
Фото: Сергей Джевахашвили
– Мы так долго договаривались о встрече, что успели перейти на «ты». Сейчас ты снимаешься в сериале НТВ «Под напряжением», и знаю, что отказался от многих проектов ради этого фильма. Правда?
Сергей Астахов (Sergey Astahov)

– Да, и думаю, что это будет бомба. История, похожая, казалось бы, на все, но в то же время не похожая ни на что. Расследуется крайне странное убийство. Находят труп, зарытый в землю, а над ним еще один – скелет человека, который был похоронен 300 лет назад. Как такое может произойти? Эту загадку приходится разрешить моему герою – он психоаналитик. И следственный комитет приглашает его, чтобы он разобрался с мотивами преступления. 36 серий – полгода работы по 12 часов в день в Геленджике, порой в 37 градусов жары. Надеюсь, зрителям проект понравится. Это не боевик, а психологический триллер, в нем присутствует приятный «запах театра», заставляющий размышлять и сопереживать. Я никогда такого не играл. Герой – фанатик своего дела, как я, как ты…

Внешность – важная штука

– Ты ведь начал сниматься довольно поздно, года в 32. Но за 15 лет уже более 100 фильмов. Считал когда-нибудь, в скольких проектах участвовал параллельно?
Сергей Астахов (Sergey Astahov)

– Раньше все было по-другому. Лет семь назад играл в одном проекте неделю, в другом – 15 дней, в третьем – 20… Вот и набегало по несколько фильмов год. Да, цифра 100 приятна, хотя количество меня уже мало волнует. Назову три картины из ста: «Черная богиня», «Институт благородных девиц» и «Под напряжением». Так вот, за каждую из этих ролей я отдал из своей жизни по 150 дней в году – это полтора года ежедневно…

– Популярность накрыла неожиданно?
Сергей Астахов (Sergey Astahov)

– Все происходило медленно, ступенька за ступенькой. И хорошо, что это произошло не в молодые годы, а то голова съехала бы. А так все обошлось без звездной болезни и нимба славы. Хотя не люблю этих слов. Я работал вместе с Аленом Делоном – вот у него слава метров на 20, как у королей мантия, ее ощущаешь четко. Мы вели в Алма-Ате для казахских друзей одно мероприятие. Ален оказался с юмором. На сцене все время говорили: «Сегодня у нас большой гость – Ален Делон, любимец казахских женщин». В итоге Делон не выдержал, взял микрофон: «И не только казахских…» Конечно, мне приятно, что узнают, фотографируются со мной, уделяют чуть больше внимания, чем кому-то другому… Но знаю: чтобы повезло, надо оказаться в нужном месте в нужный час, причем до этого места нужно еще доковылять и порой эта дорожка занимает полжизни. Причем надо идти так, чтобы ни в коем случае не споткнуться и не упасть.

– Запоминающая внешность помогала в карьере?
Сергей Астахов (Sergey Astahov)

— Да, и за это отдельное спасибо маме и папе. Если взять любого артиста мирового кинематографа, то у всех известных запоминающаяся внешность. Вот Бельмондо: раз увидишь – и не забудешь никогда. Возьми Луи Де Фюнеса – он некрасивый, но безумно обаятельный. Мне повезло. Я знаю немало актеров, которые талантливее меня, но они практически неизвестны зрителю. Визуальный ряд, к сожалению или, в моем случае, к счастью – важная штука. Получается, порой одного таланта мало. Да, наверное, бывают красивые морщины на лицах людей. Но кино – это искусство молодых. Не помню в современном кинематографе главных героев, которым было бы за 70 лет. В основном молодые люди.

Кажется, что у меня нет дома

Сергей Астахов
Фото: Максим Ли/Первый канал
– Знаю, что в своей первой квартире ты практически сам делал ремонт. Почему? Не было финансов или любишь работать руками?
Сергей Астахов (Sergey Astahov)

— Понимаешь, я не актер актерыч. У меня папа военный, мама военная. Я жил в мире, в котором если ты хотел есть, то брал банку тушенки и открывал ее ножом. А если хотел, чтобы твои книги стояли на полке, то надо было взять доску и приспособить ее под книги. И я это делал чуть ли не до 30 лет, причем довольно успешно. Да, я могу действительно сам сделать ремонт. И не только – починить машину и даже прооперировать кошку. Так что я не только красиво стою в экране, но и живу обычной жизнью вот уже почти 50 лет.

– Сегодня, наверное, тебе грех жаловаться – есть квартира в Москве, любимая работа…
Сергей Астахов (Sergey Astahov)

– Да, но есть другая проблема. Раньше я мечтал о комнате в 20 метров и, когда она у меня появилась, ощутил себя счастливым человеком. А сейчас 200 метров рассматриваются в качестве кабинета… Все странно. Я каждый день работаю, но точно понимаю, что надо что-то менять… Ну еще 10 лет, ну еще 15 – и?..

– Боишься, что будет дальше?
Сергей Астахов (Sergey Astahov)

— Нет, я вообще не боюсь будущего. Лишь бы, как говорят, не мучиться. Я уже давно самостоятельный человек. Вот во время кризиса (два года назад) сделал свой спектакль «Что творят мужчины». Пошел в РАО, зарегистрировал права, и выступаем теперь с ним по стране. Недавно в Америку пригласили, только из Лондона вернулись. Тут все мое – я режиссер, продюсер, сценарист, актер… Взялся все делать сам не потому, что некому было доверить, просто было интересно. Сделал все как хотел, и мне безумно приятно, что это приносит и деньги, и удовольствие. Мы на сцене больше двух часов, и, поверь, мало найдется спектаклей, на которых зрители так много смеются. Есть еще проект – «Роковое наследство», его гастроли на год расписаны. Но в последнее время стал задумываться о том, что в 60 лет не хотел бы жить, как сегодня. В прошлом году только с антрепризой я сыграл около 300 спектаклей. Это сотни километров дорог, разные зрители, разная энергетика. Да, я люблю свою профессию, привык к переездам – папа был военным, с детства по разным городам, поселкам, военным гарнизонам, в которых всего три дома… Но мне до сих пор кажется, что у меня нет дома.

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#Павел Астахов#личная жизнь звезд#интервью#выбор редакции
1 октября 2017Сергей Амроян
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