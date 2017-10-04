Светлана Светличная: «Ношу мини и предпочитаю мужское общество»

— Да. А когда настроение испортится, тогда и мысли не соответствуют моменту, и я начинаю думать: вот сказала не то, и люди ко мне не так относятся. А тут человек сто со мной сфотографировались, и у меня хватило сил! Я в восторге от работы команды фестиваля во главе с Миляушой Айтугановой. Меня очень впечатлил Татарстан, и его президент Рустам Минниханов. Я мечтаю вернуться сюда еще не раз: и в Казань, и в другие города республики с творческими вечерами. Хочу побывать в Бугульминском театре, где планируется постановка сказки дочери Алексея Баталова, Гитаны-Марии Баталовой «Чудесный источник».

Признаюсь, вокруг меня такой ажиотаж был после выхода «Бриллиантовой руки», но это было почти 50 лет назад. А сейчас мне 77 лет! Две семерки. Это мое магическое число, я к нему трепетно отношусь. Но вообще я думаю, что люди ко мне тянутся, потому что я открытая и искренняя. Такой родилась и такой продолжаю быть. Хотя иногда обижаюсь на режиссеров, которые не приглашали меня тогда, когда я этого ждала. Увы, профессия наша зависит от возраста. Ты Джульетту можешь сыграть только когда тебе 18 или 16, а старуху Изергиль – только сильно состарившись.

Я не скрываю возраст принципиально. И людям это нравится. Они должны знать: я не миллиардерша, у меня нет замков, но я люблю свой дом, в котором живу сейчас. И не имея больших денег, могу себя вот так держать. Без всяких хирургических дел. И я горжусь тем, что держу один вес последние 150 лет. Знаете, однажды на фотосессию мне принесли платье, такое шикарное, но оно на мне не застегивалось. Оставалась неделя до съемки, и когда я пришла на нее, это платье на мне болталось. Так мне хотелось его надеть!