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Светлана Светличная: «Ношу мини и предпочитаю мужское общество»

Актриса сама шьет себе шляпы, носит мини, гордится правнуком и рассказывает, как пережить страшные трагедии и так потрясающе выглядеть.

В сентябре актриса была гостьей Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино. В черном кружевном мини-платье и умопомрачительной шляпе она на красной дорожке поразила всех. Причем не только внешним видом, но и энергией, которую излучала.

Светлана Светличная интервью, фото
Фото: Роман Коновалов/Starface.ru
Светлана Светличная

— Я и сама себя поразила! — признается актриса. — Я же шляпу доделывала здесь, перед выходом на дорожку. У меня были ингредиенты: сетка, роза. Шляпу я собрала и укрепила так, чтобы она не упала. Если бы не мои руки, то эта конструкция на голове бы не удержалась.

– То есть свои образы вы сами и создаете?
Светлана Светличная

— Да, я одеваюсь у Светланы Светличной. Работая в кино и театре, я поначалу думала, что специалисты по костюмам талантливее меня и лучше знают, что мне нужно. Но когда поняла, что они, хотя и имеют дипломы, делают совершенно не то, я стала высказывать свои предложения и говорить о том, что хотелось бы именно мне. А что касается шляпок, то за это спасибо маме. Она всегда ходила в головных уборах. А так как мы в детстве после войны жили в Австрии и Венгрии (там служил мой папа), мама там покупала роскошные шляпы. Я на нее смотрела и мечтала: когда вырасту, тоже буду носить шляпы.

На красной дорожке я была в новом платьице, которое недавно купила в Турции. Увидела его, подумала, что оно красивое, но дорогое, стоит 300 долларов. Так и прошла бы мимо. А моя невестка (мы отдыхали всей семьей), умница, говорит мне: «Оно стоит не 300, а 30 долларов!» Я не поверила, думала, она ошиблась, даже к кассе подходить боялась, чтобы не расстроиться. А купив его, уже знала, что возьму платье в Казань. Вообще, я теперь как Люся Гурченко. Правда, она в дороге могла себе и пиджак дошить, а по мелочи – из миди сделать мини, смастерить оборки. В моем номере в гостинице нет зеркала в пол, так я приспособила зеркало для макияжа в ванной комнате и поняла, где должна быть белая роза. А когда это поняла, сразу образ сложился.

Я принципиально не скрываю возраста

– А может так случиться, что неправильный костюм испортит вам настроение?
Светлана Светличная

— Да. А когда настроение испортится, тогда и мысли не соответствуют моменту, и я начинаю думать: вот сказала не то, и люди ко мне не так относятся. А тут человек сто со мной сфотографировались, и у меня хватило сил! Я в восторге от работы команды фестиваля во главе с Миляушой Айтугановой. Меня очень впечатлил Татарстан, и его президент Рустам Минниханов. Я мечтаю вернуться сюда еще не раз: и в Казань, и в другие города республики с творческими вечерами. Хочу побывать в Бугульминском театре, где планируется постановка сказки дочери Алексея Баталова, Гитаны-Марии Баталовой «Чудесный источник».

Признаюсь, вокруг меня такой ажиотаж был после выхода «Бриллиантовой руки», но это было почти 50 лет назад. А сейчас мне 77 лет! Две семерки. Это мое магическое число, я к нему трепетно отношусь. Но вообще я думаю, что люди ко мне тянутся, потому что я открытая и искренняя. Такой родилась и такой продолжаю быть. Хотя иногда обижаюсь на режиссеров, которые не приглашали меня тогда, когда я этого ждала. Увы, профессия наша зависит от возраста. Ты Джульетту можешь сыграть только когда тебе 18 или 16, а старуху Изергиль – только сильно состарившись.

Я не скрываю возраст принципиально. И людям это нравится. Они должны знать: я не миллиардерша, у меня нет замков, но я люблю свой дом, в котором живу сейчас. И не имея больших денег, могу себя вот так держать. Без всяких хирургических дел. И я горжусь тем, что держу один вес последние 150 лет. Знаете, однажды на фотосессию мне принесли платье, такое шикарное, но оно на мне не застегивалось. Оставалась неделя до съемки, и когда я пришла на нее, это платье на мне болталось. Так мне хотелось его надеть!

Светлана Светличная, Бриллиантовая рука
Фото: киноконцерн «Мосфильм»
– Похоже, ваше тело не знает, сколько ему лет!
Светлана Светличная

— Ох, у меня только ноги молодые, а если бы я разделась… Хотя вот в Турцию поехала, думала: как же я там разденусь, там же много наших отдыхающих. Но знаете, солнце и море сделали свое дело: мы там провели восемь ночей, я возвращалась в Москву и думала, что мое тело помолодело. Все ведь зависит от окружения. От людей, которые рядом. Мне важно, чтобы рядом был человек. И я, конечно, предпочитаю мужчину, а не женщину. Я вообще люблю быть в обществе мужском, а не женском. Женщины всю жизнь мне завидовали – почти все, без исключения, и я это знаю. А я не хочу больше цеплять на себя зависть.

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#Светлана Светличная#интервью#звездные отношения
4 октября 2017Юлия Поташова
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