Так нечестно: я познакомила мужа с коллегой, и он ушел к ней

Уход мужа к другой способен выбить из колеи даже самую сильную женщину. Особенно если выбор супруга пал на твою коллегу, от которой ты не ожидала ничего подобного.

…Когда Вероника после маникюра вернулась в офис за оставленным в кабинете мобильным, вахтер дядя Вася беззлобно пробубнил: «Как вас только мужья терпят, таких занятых! До ночи на работе сидят, а если и уйдут вовремя, так все равно норовят вернуться». «Телефон забыла, а без него никуда», – объяснила причину своего внезапного возвращения Вероника. «Ну да, ты же начальница, всегда должна быть на связи, – дядя Вася в силу возраста всех сотрудников компании, от младших менеджеров до руководства, называл исключительно на ты. — Ключи от офиса мне не сдавали, там еще одна трудяга все никак от компьютера не отлипнет». «Ого! — удивилась Вероника. — Кто же эта труженица?» «Да почем я знаю, как ее зовут! — ворчливо сказал дядя Вася. — Тощая такая да бледная. Впрочем, с таким образом жизни все вы тут на одно лицо. Будь я помоложе, ни на одной бы не женился: курите, кофе пьете ведрами, юбок не носите, все штаны да штаны, а в голове – одна работа». «На всякий случай, дядя Вася, я не курю. И никогда не курила!» – крикнула Вероника уже с лестницы, быстро поднимаясь на второй этаж в свой офис.

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В офисе было темно, лишь в дальнем углу мелькал свет от монитора компьютера. Из-за него подняла голову экономист Светлана. «Добрый вечер, Вероника Андреевна!» – она первой поприветствовала неожиданно появившуюся начальницу. «А ты что тут делаешь так поздно? — спросила Вероника. — Не успеваешь все сделать в течение рабочего дня?» «Успеваю, – смущенно сказала Света. — Просто у меня дома до завтра интернет выключили, вот я тут и припозднилась». «Извини за нескромность, но неужели без интернета тебе дома делать нечего? — изумилась Вероника. — Куча вариантов досуга существует и в офлайне. Тем более завтра выходной, и можно вечером не париться, что завтра рано вставать». «Мне все равно, во сколько вставать, – чувствовалось, что Светлане этот разговор был не слишком приятен. — Я привыкла ложиться рано, потому что вечером все равно делать нечего. Перед сном в соцсетях посижу – и на боковую». «А личная жизнь? Ты же ведь совсем юная еще!» – вопрос прозвучал на автомате, и Вероника сама поразилась своей бестактности. «Это я выгляжу юной, потому что худая, – улыбнулась Светлана. — Мне уже 35. Но и в 20 за мной очередь из женихов не стояла. По крайней мере до сих пор замуж никто не предлагал».

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Вероника, пожалуй, впервые внимательно посмотрела на свою сотрудницу. Неглупая, немногословная, достаточно профессиональная – что она еще о ней знала? Да, собственно, больше ничего. На корпоративных мероприятиях Светлана особо не выделялась и явно не любила привлекать к себе внимание. Хотя, если присмотреться, она довольно симпатичная: худенькая, поджарая, с хорошей стрижкой и ухоженной кожей. Гардеробчик, конечно, так себе, сплошные джинсы и монохромные кофточки, но это как раз вопрос решаемый. «Если ее к хорошему стилисту отвести и уверенности в себе добавить, вполне себе эффектная барышня будет, – подумала Вероника и сказала: – Поздно уже. Может, тебя до метро подвезти?» «Да я тут живу практически в шаговой доступности, несколько остановок трамваем. Пешком минут 20−25, не больше, – смутилась Светлана. — Торговый центр „Гранд“ знаете? Сразу за ним мой дом». «О, так мы с тобой соседки! — радостно удивилась Вероника. — Я в двух кварталах от этого торгового центра живу. Выключай компьютер, подвезу. Пешком прогуливаться одной уже поздновато». В машине, чтобы избежать неловкой тишины, Светлана спросила: «А ваш муж не волнуется, что вы так поздно возвращаетесь?» «Ну это же не каждый день бывает! — улыбнулась Вероника. — Кроме того, муж к моим отлучкам уже привык, я же без конца в командировках. Вот и после выходных опять на неделю уезжаю. Хорошо еще, детей нет, а то вообще не знаю, как справлялась бы с таким объемом работы и своим ненормированным рабочим графиком».

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«Детей нет – это хорошо?» – вырвалось у Светланы. «Ну я не так выразилась, – уточнила Вероника. — Мы просто их еще не планируем. В принципе муж уже не раз намекал, что хотел бы маленького, но мне пока не до этого: второе высшее получала, потом в бизнес-академии училась, а совмещать все это с беременностью и рождением ребенка очень непросто. Зачем усложнять себе жизнь, если все можно делать последовательно? Тем более мне, как и тебе, всего 35, и детородный период далек от завершения. В Европе считается нормальным, когда женщина рожает первого в 40 лет, а у нас уже после 25 тебя автоматически записывают в разряд старородящих. Муж, правда, ворчит, что его будут не за отца, а за дедушку собственного ребенка принимать, он ведь старше меня на пять лет. Но вынашивать и рожать-то мне, а не ему, так что его возраст в этом вопросе не слишком важен». В машине снова повисла тишина. «А знаешь, давай заедем ко мне? Мы с мужем недавно из отпуска восточные сладости привезли – пальчики оближешь! — вдруг осенило Веронику. — Сегодня конец рабочей недели, чем не повод немного побаловать себя вкусняшками? Иногда просто необходимо отступать от диеты для здоровья психики». «Ой, нет, поздно уже, – попыталась отказаться Светлана. — Да и муж что скажет по поводу появления незнакомого человека?» «Ничего не скажет, – Вероника была непреклонна. — У нас часто бывают поздние гости: мы с мужем оба совы, а не жаворонки. Не тушуйся, мой Николай – мужчина коммуникабельный и гостеприимный». Идея хоть немного развлечь одинокую сотрудницу ее очень воодушевила, и она искренне радовалась пришедшей ей в голову неожиданной мысли.

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