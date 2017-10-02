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Три женщины – три истории: «Я живу с одним, но люблю другого»

Телеведущий, писатель и ведущий популярных психологических тренингов и вебинаров Павел Раков в своей книге «Такому мама не научит» приводит истории трех своих пациенток, попавших в любовный треугольник.

Рассмотрим ситуацию, когда вы живете с мужчиной, с которым у вас все вроде бы хорошо. Стабильность, нормальные отношения, достаток. И вот однажды вы встречаете человека, и к нему вдруг вспыхивает фантастическая страсть!

Согласно наблюдениям Павла Ракова, многие женщины оказывались в подобных обстоятельствах. Их всех мучит вопрос: что же делать, если я живу с одним, а люблю другого? Одни рассказывали, что умом понимали: новые отношения ни к чему хорошему не приведут, но поделать с собой ничего не могли, так захватывали чувства.

Давайте узнаем, как выпутывались из греховных любовных сетей героини автора – Ирина, Инна и Алена. Ситуации героинь похожи: они не любят своих мужей и хотят быть со своими любовниками. Разберемся, почему вообще такие конфликты случаются даже во внешне благополучных семьях?

Фото: Getty Images

История первая

Тип: «Беглянка-молдаванка»

Ирина: «Я ненавижу мужа, или Как выбрать между любовником и ребенком?»

Ирина из Молдавии, замужем, но недавно, приехав в Москву, встретила человека, которого очень сильно полюбила. В итоге Ирина ушла от мужа жить к подруге, но супруг не оставляет ее в покое, угрожая: «Если не моя, то ничья будешь!» У них есть общий ребенок, который пока остается вместе с отцом в Молдавии. Новый ухажер пока не встревает в их семейные отношения, просит, чтобы она определилась, с кем собирается жить.

Итак, у Ирины дилемма: она влюбилась в мужчину из другого города, сына оставила со своим мужем. Сейчас мы посмотрим, как она будет выбирать между сыном и своим любимым человеком.

Новый ухажер ставит перед Ирой ультиматум: «Если ты сейчас не решишь, с кем останешься, нам придется расстаться». Женщина заверяет своего возлюбленного, что обязательно разведется с мужем и вообще все сделает для того, чтобы они были вместе. Только ей нужно решить проблему с ребенком, потому что если она разведется, то не сможет его забрать к себе.

Любовник подытоживает: «Значит, тебе нужно сделать выбор – либо я, либо ребенок. Но ты еще молодая, мы можем сделать с тобой другого ребенка. А с сыном будешь встречаться, приезжать к нему в Молдавию». Но Ирина предлагает другой вариант: забрать, а точнее, выкрасть сына, привезти в Москву, а потом развестись. Молодому человеку этот план не очень нравится. Он понимает, что молдаванка вряд ли устроится в столице на высокооплачиваемую работу, поэтому содержание ребенка она повесит на него. Он настаивает на своем: оставить пока ребенка с бабушкой (не с мужем) в Молдавии на то время, пока они оба ни встанут на ноги. А когда деньги заработают, тогда она и привезет сына в столицу. Женщина нехотя, но соглашается, потому что действительно не хочет садиться на шею любовнику со своим чадом.

Разбор полетов и советы

Ирина решила, что молодой человек все-таки хочет быть с ней, но при этом ставит условие: сначала крепко встать на ноги, заработать деньги, и только потом привозить из Молдавии ребенка и жить втроем. Ирина поверила и согласилась. Но на самом деле женщина сделала две огромные ошибки.

Во-первых, она выбирала между ребенком и мужчиной и остановила свой выбор на последнем. Но я больше чем уверен, что когда она останется в Москве, то будет мучиться от того, что ее сын остался без матери. Просто сейчас она об этом не думает, потому что рядом с ней находится любящий мужчина.

Во-вторых, Ирина сама заявила, что будет много работать, чтобы обеспечивать ребенка, вместо того чтобы переложить эту ответственность на мужчину. Тем самым она воспитывает в мужчине тунеядца. Ведь женщина нужна мужчине главным образом для того, чтобы мотивировать его на высокие достижения. Поэтому на месте Иры надо было сказать так: «Дорогой, ты о нас позаботишься, а я сделаю все, для того чтобы ты зарабатывал как можно больше денег. Я буду тебя любить, я буду тебя вдохновлять, и с такой любовью, как у меня, ты можешь свернуть горы!»

Фото: Getty Images

История вторая

Тип: «Снежная королева»

Инна: «Можно ли простить любовника, у которого после расставания было много других женщин?

Инна два раза была в браке, но оба были не по любви. Она вообще считала себя не способной к сильным чувствам и не понимала, что такое всепоглощающая страсть. Но, будучи во втором браке, на фоне нескладывающихся отношений с мужем неожиданно для себя впервые в жизни влюбилась, да так, что голову потеряла! Она ушла из семьи, но и новые отношения скоро закончились.

Мы ей предложим такую ситуацию: Инна через полгода разлуки вновь встретилась со своим любовником. Они оба рады встрече. Однако он не скрывает, что у него уже есть… две девушки, но тут же оправдывается, что не любит их, а только спит с ними, скучает же он по-прежнему по Инне. Он жаждет продолжения их встреч. Но Инну смущает наличие аж двух любовниц.

На что кавалер отвечает укором, что, когда они полгода назад встречались, у нее был муж, то есть она тоже имела двух половых партнеров одновременно. Инна объясняет, что не уходила от мужа, потому что не была уверена на сто процентов в том, что любовник останется с ней, и так вышло – они же в итоге расстались.

Любовник оправдывается, что ревновал ее к мужу. И вот теперь та же ситуация вернулась к ней бумерангом. Он уверяет, что не мстит. Просто он все это время страдал и искал успокоения в постелях других женщин, ведь он же мужчина, в конце концов! Ему требуется удовлетворять свои потребности. Но любит-то он до сих пор Инну: «Поехали ко мне сейчас, дорогая!» Ты соглашается, хотя и сохранился неприятный осадок после его рассказов об изменах с большим количеством женщин: «Проснулись обида, злоба, но, с другой стороны, пришло и понимание, что он вел себя как обычный мужчина».

Разбор полетов и советы

Инна считает, что ее свидание с бывшим возлюбленным прошло ужасно. Ей хотелось бы услышать другие слова от человека, который ей был когда-то дорог, например, что он так же скучал, как она, причем, что это было искренне. Но я вообще-то не очень понимаю, как женщина, не психолог по образованию, может отличить ложь от истины. Ну сказал бы он ей, что он все девять лет без нее глаз не сомкнул, страдал – и как бы она поняла, что это правда? В общем, эти напрасные ожидания проявления застарелых чувств – первая ошибка Инны.

Вторая ошибка – согласиться ехать домой к мужчине, который пришел на свидание после долгих лет разлуки без цветов и подарков. Она объясняет свое поведение тем, что якобы снова хотела окунуться в те эмоции, те ощущения, которые у них были. Она довольна, ей больше ничего не нужно, и конкретики у нее по отношению к своему кавалеру никакой нет. Хотя есть: она мне созналась, что когда соглашалась на свидание, то для себя решила в тот момент, что это будет последняя их встреча. Но это самообман! Милые дамы, часто такое у вас бывает, что вы решили последний раз встретиться со своим возлюбленным? А потом – ну давай еще разок! И чуть позже – еще полразика!

Давайте разберем ошибки Инны. С моей точки зрения, пункт первый – мужчина приехал без подарка. За несколько секунд уговорил ее поехать к нему домой. Практически не взял никакой ответственности за женщину, а она, в свою очередь, не отстаивала свои границы, не сказала, что нужно сделать для того, чтобы они были вместе. Мужчина получил женщину снова без всякого усердия и напряжения. И она даже не задумалась: а может, сегодня она у него была уже пятая или десятая по счету? И так же, как и другим, он ей рассказывал про свою «любовь». Инна, скорее всего, просто обманывается. Обманывает себя и мужчину – и живет в этой иллюзии. А дело в том, что она четко не понимает, что она хочет от отношений с мужчиной. Мало того, она позволяет мужчине пользоваться собой! И отдает себя радостно. Причем тем самым делая мужчину хуже.

Она его испортила! Он уже по рукам пошел. Он уже кому-то делает больно, ведь те женщины, к которым он ходит, возможно, в него влюблены.

Поэтому прежде всего, Инна, вам нужно поставить перед собой границы. Вы женщина, а не резиновая кукла, с которой можно заниматься любовью. У вас есть душа, у вас есть разум. У вас есть свои цели, планы. Вы будущего хотите. А вы что – просто хотите секса? Обалдели что ли?!

Фото: Getty Images

История третья

Тип: «Разборчивая невеста»

Алена: «Как выбрать между любовью и работой»?

Алена встречается с одним молодым человеком, а очень давно любит другого, потому что переехала из Тюмени в другой город, куда ее любимый, с которым они вместе аж со школы, не может приехать, поскольку работает по контракту. Длится эта ситуация уже девять лет. И сегодня девушка хочет разобраться, продолжать ей встречаться с новым ухажером или продолжать отношения с любимым человеком из родного города. А может, вообще найти третьего кандидата? Как же себя поведет Алена в новых предлагаемых обстоятельствах? Предположим, что прошло девять лет. Алена приехала погостить в Тюмень, и там она встретилась со своим парнем в кафе.

Мужчина признается, что до сих пор не может ее забыть, скучает по ней. Очень жалеет, что она уехала в Москву, просит возвратиться к нему. Девушка отрицательно качает головой: «У меня в столице работа». А в Тюмени она сможет зарабатывать только десять-двадцать тысяч рублей. Мужчина поражается: разве может быть работа важнее любви? Тогда Алена делает встречное предложение: пусть он переезжает к ней в Москву. Жених возражает: «Обычно женщина следует за мужчиной». И обещает ей обеспечивать ее, а она будет заниматься своим любимым делом как хобби. Ведь, как он надеется, она ценит личную жизнь. «Что для тебя важнее – любовь или карьера? Ответь, сама же мучаешься. Зачем тебе работа?» – допытывается он. Но женщина стоит на своем, убеждая, что ей нравится реализовываться как личности в творчестве, и именно в Москве, а не в Тюмени, потому что она любит жить в столице. Они пытаются найти компромисс, но тщетно: он настаивает на переезде, бросить работу, взывает к ее чувствам.

Но женщина непреклонна, она не хочет быть его содержанкой. И тогда мужчина ставит ультиматум: «Либо ты переезжаешь, либо это последняя наша встреча. Либо любовь, либо работа». Алена выбирает работу, и они, обиженные друг на друга, расстаются.

Разбор полетов и советы

Скажу честно: поведение Аленушки делает из нормальных мужчин подонков, потому что ее выбор – карьера, она сама, ее успех. А мужчине в этом выборе нет места. На это мне Алена попыталась возразить: «Я не могу выбрать между профессией и любовью. Я просто хочу такого мужчину, который понимал бы меня и был вместе со мной рядом».

Вот ключевые слова Аленушки – «…и вместе со мной был рядом. Рядом, я сказала!» Примерно так? И чтобы мужчина воспринимал ее такой, какая она есть – такая-сякая-растакая! Ни один уважающий себя мужчина не захочет быть под женщиной. Но и такой кандидат для нее тоже не подходит, потому что она не даст успешному мужчине войти в свою жизнь благодаря своей неподобающей модели поведения.

Иногда мы принимаем решения, руководствуясь разумом, иногда – порывом души, иногда – идя на поводу у тела. Ирина и Инна подчинились зову тела.

Алена руководствовалась разумом. Но для того чтобы жизнь была счастливой и радостной, без предательств и обманов, в ней должны органично сочетаться все три «ингредиента» человеческой сути: в порядке, в равновесном балансе, в гармонии должны находиться и тело, и душа, и разум.

Фото: Пресс-служба Павла Ракова
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#Павел Раков#любовный треугольник#как стать счастливой#взаимоотношения мужчины и женщины
2 октября 2017Алиса Александрова
Комментарии1
Гость02.10.17 23:48

Какие-то странные комментарии у "психолога"

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