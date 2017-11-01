Какие мужчины были в моде в год твоего рождения

Мужчины казались слишком хорошенькими, слишком приглаженными и старались получать удовольствие от жизни. Все хотели лишь слушать Элвиса Пресли – сексуального бунтаря того времени – и смотреть на него.
1960 год – сексуальные бунтари
1970 год – хиппи (бродяги и пацифисты)
Хиппи, бродяги и пацифисты, презирающие материальные ценности и строгие правила, заполонили мир и отличались длинными растрепанными волосами, потусторонним взглядом, обнаженным торсом. И обязательно хаосом внутри. Яркий представитель, который точно знал, как создать хаос, – Джим Моррисон.
1980–1984 год – спортсмены
Девушки устали от свободолюбивых бунтарей, бездомных поэтов и музыкантов, постоянно находящихся в поисках себя. Поэтому дамы того времени обратили взор на сильных мужчин, одним из представителей которых был, конечно, великолепный мистер Олимпия, Железный Арни.
1985–1988 год – рокеры
Это время можно назвать своеобразной гранж-рок-волной, породившей новое поколение людей, которым было все равно, что носить и как выглядеть. Яркий представитель – Курт Кобейн.
1989 год – «техно»
«Эй, ты! Посмотри на меня! Делай как я!» – раздавался из всех динамиков голос Богдана Титомира. Страна была повально подсажена на техно-поп и диско. И мужчины того времени вели себя соответственно.
1990–1991 год – бизнесмен (новые русские)
В это время дизайнерский дом Versace представил на суд модников малиновые пиджаки и брюки сероватых оттенков. И именно так стали выглядеть все «новые русские» того времени (выбирая, конечно, не оригинальную «версаче», а какую-нибудь подпольно пошитую). Это стало своеобразным показателем статуса и успешности. Также важным атрибутом образа были наручные электронные часы Montana и «голда» – крупная золотая цепь на шее.
1992 год – «качки»
Походы в «качалку» были не ради спортивного интереса, а одним из способов выживания в условиях жестокой политической и экономической действительности. Спортивные костюмы «Адидас», кроссовки и кожаные куртки были непременным атрибутом «мужчины мечты» того времени.
1993–1994 год – «предприимчивые»
Мужчины того времени должны были быть благодарны фарцовщикам – мелким торговцам одеждой, обувью и аксессуарами фейковых, но зато заграничных производителей. Именно тогда модники обзавелись джинсами-варенками, бейсболками с вышивкой USA California, кроссовками с яркими шнурками и свитерами BOYS.
1995–1999 год – бунтари
Эпоха зарождающегося капитализма породила принципиальных противников. Появились русский рок, западный панк, гранж и другие подобные музыкальные направления. Большинство мужчин начали выбривать ирокезы и выбирать проклепанные косухи с рваными майками. Все, как один, старались продемонстрировать бунтарский дух.
2000–2003 год – метросексуалы
В «нулевых» в моду вошла метросексуальность, когда представители сильного пола поняли, что следить за собой и хорошо выглядеть должны не только девушки. Мужчины делали умопомрачительные прически, тщательно выбирали наряды и поддерживали спортивную форму. Без фанатизма, конечно.
2004–2007 – гламурные
Эпоха гламура ворвалась внезапно и в одночасье преобразила наших мужчин. Блеск, антураж, вещи от кутюр, модные гаджеты и дорогие машины вдруг стали цениться выше, чем человеческие качества.
2008–2010 год – хипстеры
Это время хипстерских образов, галстука-бабочки, темного костюма и стильной белой рубашки. Легкая небрежность, щетина, субтильность и проницательный умный взгляд ценились больше всего в мужчине. Идеальный представитель – Райан Гослинг.
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