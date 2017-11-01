Какие мужчины были в моде в год твоего рождения

Многие дамы уверены, что ничто так не украшает представительниц прекрасного пола, как правильно подобранный мужчина! Поэтому неудивительно, что мода на избранников менялась столь же стремительно, как на аксессуары или те же наряды. Смотрим, какие мужчины были востребованы в тот или иной год.

1960 год – сексуальные бунтари

Элвис Пресли Фото: Getty Images

Мужчины казались слишком хорошенькими, слишком приглаженными и старались получать удовольствие от жизни. Все хотели лишь слушать Элвиса Пресли – сексуального бунтаря того времени – и смотреть на него.

1970 год – хиппи (бродяги и пацифисты)

Джим Моррисон Фото: Getty Images

Хиппи, бродяги и пацифисты, презирающие материальные ценности и строгие правила, заполонили мир и отличались длинными растрепанными волосами, потусторонним взглядом, обнаженным торсом. И обязательно хаосом внутри. Яркий представитель, который точно знал, как создать хаос, – Джим Моррисон.

1980–1984 год – спортсмены

Арнольд Шварценеггер Фото: Getty Images

Девушки устали от свободолюбивых бунтарей, бездомных поэтов и музыкантов, постоянно находящихся в поисках себя. Поэтому дамы того времени обратили взор на сильных мужчин, одним из представителей которых был, конечно, великолепный мистер Олимпия, Железный Арни.

1985–1988 год – рокеры

Курт Кобейн Фото: Getty Images

Это время можно назвать своеобразной гранж-рок-волной, породившей новое поколение людей, которым было все равно, что носить и как выглядеть. Яркий представитель – Курт Кобейн.

1989 год – «техно»

Богдан Титомир Фото: @bogdantitomir_official

«Эй, ты! Посмотри на меня! Делай как я!» – раздавался из всех динамиков голос Богдана Титомира. Страна была повально подсажена на техно-поп и диско. И мужчины того времени вели себя соответственно.

1990–1991 год – бизнесмен (новые русские)

Фото: кадр из фильма «Жмурки»

В это время дизайнерский дом Versace представил на суд модников малиновые пиджаки и брюки сероватых оттенков. И именно так стали выглядеть все «новые русские» того времени (выбирая, конечно, не оригинальную «версаче», а какую-нибудь подпольно пошитую). Это стало своеобразным показателем статуса и успешности. Также важным атрибутом образа были наручные электронные часы Montana и «голда» – крупная золотая цепь на шее.

1992 год – «качки»

Фото: iStock/Gettyimages.ru

Походы в «качалку» были не ради спортивного интереса, а одним из способов выживания в условиях жестокой политической и экономической действительности. Спортивные костюмы «Адидас», кроссовки и кожаные куртки были непременным атрибутом «мужчины мечты» того времени.

1993–1994 год – «предприимчивые»

Фото: Getty Images

Мужчины того времени должны были быть благодарны фарцовщикам – мелким торговцам одеждой, обувью и аксессуарами фейковых, но зато заграничных производителей. Именно тогда модники обзавелись джинсами-варенками, бейсболками с вышивкой USA California, кроссовками с яркими шнурками и свитерами BOYS.

1995–1999 год – бунтари

Джон Лайдон Фото: Getty Images

Эпоха зарождающегося капитализма породила принципиальных противников. Появились русский рок, западный панк, гранж и другие подобные музыкальные направления. Большинство мужчин начали выбривать ирокезы и выбирать проклепанные косухи с рваными майками. Все, как один, старались продемонстрировать бунтарский дух.

2000–2003 год – метросексуалы

Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images

В «нулевых» в моду вошла метросексуальность, когда представители сильного пола поняли, что следить за собой и хорошо выглядеть должны не только девушки. Мужчины делали умопомрачительные прически, тщательно выбирали наряды и поддерживали спортивную форму. Без фанатизма, конечно.

2004–2007 – гламурные

Фото: @zverevsuperstar

Эпоха гламура ворвалась внезапно и в одночасье преобразила наших мужчин. Блеск, антураж, вещи от кутюр, модные гаджеты и дорогие машины вдруг стали цениться выше, чем человеческие качества.

2008–2010 год – хипстеры

Райан Гослинг Фото: Getty Images

Это время хипстерских образов, галстука-бабочки, темного костюма и стильной белой рубашки. Легкая небрежность, щетина, субтильность и проницательный умный взгляд ценились больше всего в мужчине. Идеальный представитель – Райан Гослинг.

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