Виктор Хориняк: «Девушка нужна не красивая, а любимая»

– Нет. Нас забрасывали в совершенно реальные леса, пещеры, горы. Снимали недалеко от Сочи и Красной Поляны. Но порой места были так труднопроходимы, что неделю, например, мы были совсем без связи.
– Мои герои – мама, папа, сестра и брат. И Олег Павлович Табаков. А вот супергероя в своем Иване в «Последнем богатыре» я не искал: пытался показать обычного человека, в котором есть зерно небезразличия к судьбам всех людей, не только любимых.
– Сыну Ивану 4 года. Он знает буквы, пока не читает, но многие сказки знает наизусть. Стараюсь читать ему те, на которых сам воспитывался, показываю фильмы Александра Роу, Александра Птушко. Мой любимый – «Иван – крестьянский сын».
– Наше общее семейное гнездо находится в городе Минусинске Красноярского края. Отец, Виктор Иванович, инженер-механик, занимается автомобилями, работает в строительной компании. Заставляет заморские машины, привыкшие к хорошей жизни, работать в наших суровых условиях – при минус 50 и ниже. Мама, Ольга Антоновна, по образованию химик-технолог, но в 90-е успела поработать и судебным приставом, и в охране, и полы помыть. В этом городе живет и моя старшая сестра, моя душа, Вера Викторовна Желтова. Она преподает английский в школе. У нее двое замечательных детей. Брат, Вячеслав Викторович Хориняк, перебрался в Москву, живет рядом со мной. Он инженер связи. У него замечательная дочка.
– Работал пару лет в ресторане на Кутузовском проспекте, его закрыли четыре года назад.
– В 2005 году я стал чемпионом Красноярского края по боксу в своей весовой категории. Баскетбольная команда, где я играл, занимала второе место в Красноярском крае. Сейчас люблю играть в шахматы, регулярно хожу в бассейн.
– Стоять у плиты приходится, но изысканных блюд не готовлю. И для сына тоже: он мужик, который ест практически все, что и я.
– Глупые женщины мне не нравятся. Некрасивых женщин не бывает. А искать нужно любимую: любовь важнее, чем красота и мудрость.
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