Виктор Хориняк: «Девушка нужна не красивая, а любимая»

– Наше общее семейное гнездо находится в городе Минусинске Красноярского края. Отец, Виктор Иванович, инженер-механик, занимается автомобилями, работает в строительной компании. Заставляет заморские машины, привыкшие к хорошей жизни, работать в наших суровых условиях – при минус 50 и ниже. Мама, Ольга Антоновна, по образованию химик-технолог, но в 90-е успела поработать и судебным приставом, и в охране, и полы помыть. В этом городе живет и моя старшая сестра, моя душа, Вера Викторовна Желтова. Она преподает английский в школе. У нее двое замечательных детей. Брат, Вячеслав Викторович Хориняк, перебрался в Москву, живет рядом со мной. Он инженер связи. У него замечательная дочка.