Юристы – надежные, врачи – циники: что говорит о нем работа

Редакция Woman’s Day подробно изучила психологические портреты мужчин разных профессий.

Профессия – это как брак: вступаем с полным воодушевлением, а дальше сталкиваемся с рутиной. Выдерживают сильнейшие и люди, действительно влюбленные в свое дело. Остальные «разводятся» и ищут новое пристанище. Иногда проводят в этих поисках всю жизнь. Доказано, что выбранный путь деятельности напрямую оказывает влияние на формирование личности человека в зрелом возрасте. Не удивительно, ведь на работе мы проводим большую часть жизни и отдаем массу сил и энергии.

У каждой профессии есть свои нюансы и черты, которые накладывают отпечаток на личность вашего мужчины, считает генеральный директор и учредитель лаборатории личного брендинга BAKE Pro Екатерина Кононова.

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Врач

Благородный принц в белом халате, который ежедневно возвращает людей с того света. В личной жизни зачастую жуткий циник c холодным умом. С таким партнером не страшно оказаться на необитаемом острове, он всегда найдет решение и спасет ваше здоровье и жизнь. Однако в повседневности будьте готовы к жутким подробностям с рабочих полей и шуткам на тему смерти. Люди этой профессии вынуждены выстраивать эмоциональные блоки, чтобы переносить ежедневные трагедии в больничных палатах, поэтому их часто называют черствыми и безразличными.

Юрист

Мужчины данной профессии отличаются аналитическим умом и способностью видеть детали. Эти личности очень скрупулезные и тщательные, что положительно сказывается на повседневной жизни. С ними можно не бояться быть обманутой при покупке квартиры или любой другой сделке. Однако юристы, по статистике, обладают самым странным чувством юмора: будьте готовы, что в компании друзей на любую шутку ваш благоверный будет отвечать статьей из Уголовного кодекса и при этом звонко смеяться.

Бизнесмен

Лакомый кусочек для многих девушек, думающих, что вместе с принцем на белом коне им достанется мир роскоши и развлечений. Конечно, все зависит от уровня достатка вашего мужчины. Однако будьте готовы, что на старте бизнеса вы не будете видеть вашего благоверного днями и ночами. Любое дело требует большой эмоциональной отдачи, поэтому руководителей часто не слышно дома, они уединяются и предпочитают общество книг и газет. С отпуском тоже придется повременить, ведь начинающие бизнесмены иногда не видят моря годами. Такова цена любви с человеком деятельным и интересным, который горит своим детищем и хочет изменить мир к лучшему.

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Шоу-бизнес, PR, СМИ

Публичные гуру, которые знают все обо всех еще до того, как что-то случилось. Высокооплачиваемые мастера слова. Очень скрупулезно относятся к личному бренду, много работают над имиджем. Вы тоже часть красивой картинки, и это нужно принять сразу. Отличаются хорошим вкусом в подарках и интерьере. Выставляют высокие требования к своему окружению. Придется всегда выглядеть эффектно и соответствовать яркому бойфренду. Часто вращаются в тусовках, так что усмиряйте ревность, поводов будет предостаточно, однако, в большинстве случаев они – лишь часть PR-кампании.

Топ-менеджеры и руководители в крупных корпорациях

Этакие победители по жизни. Уверенные в себе воротилы финансового или любого другого бизнеса. Мужчины, положившие на карьеру много лет и сил, однако победившие в гонке за заветной должностью. Будьте готовы к тому, что в личной жизни такой человек постоянно будет применять техники убеждения и влияния, пробовать на вас оригинальные приемы, что в повседневности местами раздражает. Еще таким людям часто нужно выпустить пар, что выливается в весьма экстремальные увлечения: прыжки с парашютом, сафари и так далее.

Фрилансер

Свободная птица, чего-то там колдующая за компьютером каждый день и получающая за это деньги. Первая сложность – это принятие факта, что ваш мужчина тоже работает. Сегодня на дому можно зарабатывать приличные средства, но общество по-прежнему относится к таким людям скептически. Если вы ходите на работу 5 дней в неделю, то важно принять свободный график вашего партнера и не пилить его за работу по ночам или в выходные. Фрилансеры часто отличаются инфантильным характером, что может вылиться в спонтанные поездки на острова в середине ноября или резкую смену профессии. Если вам нравятся авантюризм и приключения, такой человек идеально вам подойдет.

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