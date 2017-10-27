Все к лучшему: он ошибся номером и стал моим мужем

…Это было в те далекие времена, когда в вузы зачисляли не по баллам, полученным на ЕГЭ, а по результатам вступительных экзаменов. Поэтому после школьного выпускного я засела за учебники: впереди маячили вступительные испытания в университет. Синдром отличницы плюс мечта учиться именно на юридическом – стоит ли удивляться, что в познавательном порыве я зубрила дни и ночи напролет. Мне казалось, что терять нельзя ни минуты: вдруг именно ее мне не хватит для идеальной готовности к экзаменам? Поэтому тот телефонный звонок ничего, кроме досады, не вызвал. Ну кому пришло в голову трезвонить в восемь утра?
«Добрый день! — поприветствовал меня интеллигентный юношеский голос. — Это приемная комиссия?»
«Нет, это баня! — съязвила я. — А через дорогу раздевалка».
«Простите, не понял?» – в голосе звонившего прозвучало такое искреннее удивление, что мне сразу стало стыдно за свою неуместную остроту.
«Шутка! — примирительно сказала я. — И, кажется, не очень добрая. Не сердитесь, не хотела вас обидеть, просто очень устала. А вы номером ошиблись».
«Странно, я вроде правильно набирал», – и молодой человек назвал номер телефона.
«Вы ошиблись в третьей цифре. Всего доброго!» – сказала я и положила трубку.
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Телефон зазвонил вновь минуты через три. На том конце провода был тот же голос: «О, это вы! Надо же, угадал нужную цифру с первого раза!»
«И что с того? — хмуро поинтересовалась я. — Почему вы решили, что у меня есть время и желание с вами общаться?»
«Не знаю, – растерялся мой новоявленный поклонник. — Мне почему-то захотелось еще раз вас услышать. Голос ваш понравился».
«Тембр вашего голоса тоже ничего, только это ничего не значит – мне некогда! — отрезала я. — Кроме того, я не знакомлюсь по телефону».
«А как вы знакомитесь?» – поинтересовался обладатель приятного тембра.
«Слушайте, а какое вам вообще до этого дело? — уже не на шутку рассердилась я. — Вы отрываете меня от важного дела. У вас, видимо, излишек свободного времени, а у меня его вообще нет».
«Ну, со временем у меня тоже напряженно, к поступлению готовлюсь, – сказал мой собеседник. — Собрался документы отнести, позвонил в приемную комиссию, а тут вы».
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«Я не тут, – возразила я. — В смысле, не там, то есть не в приемной комиссии. А, кстати, какой вуз, если не секрет, вы решили осчастливить своим поступлением?»
«Надеюсь, ваш сарказм обусловлен усталостью, – засмеялся молодой человек. — Не секрет, конечно, хочу быть юристом».
«Уж не в университет ли поступаете?» – настороженно поинтересовалась я.
«В университет, – подтвердил юноша. — Приятно, что вы проявили интерес к моим планам».
«Боюсь, ваши планы меня не обрадовали, – вздохнула я. — Мы, кажется, с вами соперники, потому что я тоже поступаю именно туда».
«О, сколько у нас общего! — искренне обрадовался юноша. — Вы уже отнесли документы?»
«Нет еще, – сказала я. — Собираюсь отнести со дня на день».
«Готов вас сопровождать, – радостно сказал потенциальный соперник. — Кстати, это отличный повод увидеться и наконец познакомиться. Вы же, как я понял, не знакомитесь по телефону. Так когда мы осчастливим своим визитом приемную комиссию?»
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…С тех пор вот уже два десятка лет в конце июня мы празднуем главный семейный праздник – День знакомства. Мы все-таки встретились и вместе отнесли документы в приемную комиссию. Алешка понравился мне с первого взгляда, хотя я и не сразу себе в этом призналась. Правда, в тот год на вступительных экзаменах он недобрал полбалла и с осенним призывом ушел в армию. После дембеля все же поступил, а спустя два года мы поженились. Сейчас у нас с ним все общее: дом, дети и воспоминания, самое любимое из которых – тот телефонный звонок, столь чудесным образом изменивший нашу жизнь. И даже думать не хочется о том, как сложилась бы жизнь, не ошибись мой любимый одной цифрой в то июньское утро.
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