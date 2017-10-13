Все сложится: 5 сценариев знакомства с родителями

Знакомство с родителями в домашней обстановке всегда было чем-то вроде «классического» решения, но, как нам кажется, несколько устарело. Предлагаем несколько вариантов идеального знакомства, которые точно помогут произвести нужное впечатление.

В течение жизни любому человеку приходится преодолевать немало стрессовых ситуаций: экзамены, походы к врачу, первый полет на самолете и, конечно же, знакомство с родителями своей второй половинки. И если к первой части списка еще можно со временем привыкнуть (кроме, скажем, похода к стоматологам), то знакомство с семьей потенциального мужа чаще всего вызывает неконтролируемый мандраж, даже если вы этих знакомств пережили больше десятка. Чтобы не ударить в грязь лицом и произвести хорошее впечатление на будущих свекровь и свекра, рассказываем, как правильно приготовиться к данному мероприятию и спланировать встречу заранее.

Фото: iStock/Gettyimages.ru

Фестиваль итальянской еды Mercatino Regionale. Хлебозавод/ 20–22 октября

Если вы (или ваш избранник) из тех, кто души не чает в хрустящей пицце на тонком тесте, на дух не переносит переваренные макароны и готов наслаждаться профитролями даже после 6 вечера, тогда смело ведите своего благоверного и всю его семью на фестиваль. Теплая и дружественная атмосфера в лучших традициях маленьких итальянских тратторий, еда со всех концов солнечной Италии, а также всевозможные аксессуары и косметика. Главные темы фестиваля – еда и искусство, то, о чем можно говорить бесконечно. Шикарный вариант знакомства, главное – не переборщите с вином и не упадите лицом в ризотто.

Кулинарный мастер-класс «Итальянская кухня: сицилийские мотивы». Кулинарная студия «Вкусотеррия» / 22 октября

«Она у тебя готовить, надеюсь, умеет?» – наверное, первый вопрос, который мама задаст сыну, как только на горизонте появится предполагаемая невестка. Проявить себя, а точнее, продемонстрировать свои кулинарные таланты можно на кулинарных мастер-классах. Итальянская кухня по праву считается одной из самых изысканных и вкусных в мире, так что вы сразу совместите приятное с полезным. Кстати, если на «праздник жизни» (мы имеем в виду знакомство, конечно) приглашены совсем еще юные братья/сестры вашего суженного, приглядитесь к детскому мастер-классу по приготовлению сладостей. «Золотую звездочку» от младшей части семьи вы гарантированно получите.

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Спектакль «Маленькие трагедии». «Гоголь-центр»/ 28–29 октября

Для тех, кто хочет поддержать Кирилла Серебренникова, предлагаем повести родителей парня на спектакль «Маленькие трагедии». Режиссерская работа по четырем пьесам Пушкина, и даже если вы в искусстве не сильно разбираетесь, сможете блеснуть хотя бы политической осведомленностью. Кстати, на премьеру в сентябре все билеты раскупили мгновенно, предлагаем и вам быть в тренде и не пропускать главные культурные события столицы.

Фото: iStock/Gettyimages.ru

Spain Meeting Point. Ресторан El Asador/ 4 ноября и каждая первая суббота месяца

Атмосферная традиция единственного баско-наваррского ресторана Москвы – ежемесячный праздник для всех поклонников солнечной Испании. Вкусные вина, фирменные блюда и живая музыка особенно понравятся родителям молодого человека, если они поклонники интеллигентного европейского отдыха. Ну, а в случае, если вы хотите провести более камерный ужин, можете приглядеться к El Asador в пятницу – тут выступают испаноязычные группы, а смуглые девушки танцуют фламенко. Уж не знаем, как маме, но папе точно должно понравиться.

Концерт «Вечные шедевры» Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Московский международный дом музыки/ 1 ноября

Для тех, кто мечтает прослыть дамой весьма изящного вкуса, предлагаем классический концерт симфонического оркестра. В программу «Вечные шедевры» входят известные произведения Моцарта и Бетховена, уверены, вы их точно слышали хотя бы раз. А если серьезно, то слияние мелодичных звуков скрипки, фортепиано и виолончели гарантированно подарят вам и вашим «спутникам» волшебный вечер. Прекрасная возможность не только просветиться, но и избежать неловких вопросов в диалоге с родителями избранника, ведь, как известно, в концертном зале не до светских бесед.

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