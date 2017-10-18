Вся в белом: самые красивые невесты Екатеринбурга

Роль невесты – одна из самых желанных для многих девушек. На конкурсе «Уральская невеста – 2017» ее смогли сыграть как замужние, так и холостячки. Первые окунулись в сказочные воспоминания, вторые – примерили свадебные платья и мечтали. Woman`s Day попросил участниц рассказать о свадьбе – прошедшей и будущей.

Ольга Зезюля, 26 лет, старший экономист в банке, замужем

Фото: фотохолдинг «Октопус»

– Свадьба прошла в красивую дату – 07.07.2017. В этот день пошел сильный ливень. Мы с мужем, гостями, фотографом и видеооператором в этот момент были в Харитоновском парке, бегали под дождем с зонтами и фотографировались. Несмотря на то что мое пышное платье со шлейфом испачкалось, а ноги насквозь промокли, настроение все равно было отличное! Этот день мы запомним на всю жизнь.

Юлия Прохорова, 27 лет, специалист по социальной работе, замужем

Фото: фотохолдинг «Октопус»

– Я с детства мечтала иметь такое же красивое свадебное платье, как у принцессы Дианы или Кейт Миддлтон. И мечта сбылась: мой свадебный образ действительно очень походил на образ Кейт: диадема, платье со шлейфом цвета «айвори», длинная фата в тон к нему – люблю минимализм и строгость. А букет невесты – нежные пионы и розы. Наша тамада потом прокомментировала: «Выдала замуж русскую Кейт Миддлтон». На свадьбе мне запомнилось, как свидетель подарил книжку, которую он нашел в ресторане, так как забыл купить конверт для денег. Книга называлась «Как пилить и резать». Было очень весело! А «подарок» друг перевел на счет мужа.

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Юлия Котлярова, 26 лет, маркетолог, замужем

Фото: фотохолдинг «Октопус»

– Саму свадьбу, как ни странно, я не хотела, на торжестве настоял муж. Я планировала просто расписаться и улететь в путешествие. Но будущий муж захотел свадьбу побольше да попышнее. Он даже готов был ею заниматься самостоятельно, все сам делать. В конечном итоге я вошла во вкус: мы подготовили танец для гостей, и я даже прочитала рэп собственного сочинения. При этом я – человек, абсолютно не умеющий ни петь, ни сочинять стихи. Всем понравился рэп, он растрогал до слез.

Ольга Печнина, 23 года, аниматор и хореограф, замужем

Фото: фотохолдинг «Октопус»

– На свадьбе мне очень запомнился трогательный момент, когда мы произносили наши клятвы. Мы с мужем стояли посреди прекрасного зала, гости – по бокам, куча фотографов. У меня лились слезы от счастья, и я никак не могла успокоиться. Конечно же, я сказала «да» и поставила подпись в документе, но все это время плакала. И гости плакали вместе со мной.

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Галина Тукманбетова, 28 лет, экономист в банке, замужем

Фото: фотохолдинг «Октопус»

– На свадьбе мне запомнилось, когда в самый разгар меня украли. И мужу нужно было сделать что-то необычное, чтобы вернуть жену. Несмотря на то что он вообще не поет, муж решил исполнить песню, да еще какую – собственного сочинения. Многие до сих пор вспоминают и хохочут! А за два дня до свадьбы у меня была последняя примерка платья. На ней выяснилось: я так похудела, что пришлось ушивать корсет на 10 см. Ну, это было уже не очень забавно (смеется).

Елена Ермакова, 29 лет, психолог, коуч, общественный деятель, замужем

Елена с мужем - незрячие Фото: фотохолдинг «Октопус»

– Долгое время просто мы с мужем дружили, потом поняли, что любим друг друга. Поженились в июле 2015 года. Тема свадьбы была «Лебединая верность» – как главный символ любви и верности. Все делалось на заказ с лебединой символикой. Даже пригласительные вырезали в форме лебедей. Букет у меня был не из живых цветов, а искусственных, украшенных жемчугом и перьями. И все мои подружки обязательно выйдут замуж, потому что я не бросала букет. Вместо этого все девушки тянули ленты из моего букета, на концах которых были цветочки с брошками. На торте у нас красовался дом, от которого шла тропинка с цветами. Она вела к озеру, где плавали два лебедя. Также на торте дублировались розы с моего платья. Вся свадьба была духовной и возвышенной. Мы даже подготовили презентацию с идеалом семейной жизни (царская семья, Майя Плисецкая и Родион Щедрин, Петр и Феврония). Наш пример – родители: у нас обоих родители вместе уже более 30 лет. Кстати, накануне торжества мы придумали герб нашей семьи. На нем изображены два лебедя и выбит девиз: «Развивайся в семье осознанно и направляй ее вперед».

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Ирина Григорьева, 28 лет, актриса, телеведущая, замужем

Фото: фотохолдинг «Октопус»

– В силу профессии моя жизнь насыщена яркими праздниками, премьерами, вечерами и выступлениями. Я часто бываю на виду и общаюсь с большим количеством людей. Это мне очень нравится, но на своей собственной свадьбе мне захотелось контраста. Счастье любит тишину - это про нашу пару. Мне так хочется сберечь свою пока еще маленькую семью от чужих глаз, что я предложила бушующему мужу сыграть свадьбу только с самыми родными и близкими, без фейерверков и пышных платьев, а тихо и душевно. Так и получилось, и даже очень хорошо. Я счастлива, что все прошло именно так, так как я хочу!

Елизавета Демина, 20 лет, студентка, не замужем

Фото: фотохолдинг «Октопус»

– Мне бы хотелось, чтобы наша свадьба проходила весной, когда цветут сирень и яблоня. Было бы шикарно, если бы она проходила на природе в ясную погоду. Пригласим только самых близких нам людей: родителей и лучших друзей. Свадьбу планируем очень простой, но в то же время красивой и нежной. В руках у меня будут фиолетовые розы – символ нашей с женихом любви. Будущий муж наденет булавку в виде дракона и красный платок, ведь он мой верный защитник. А я украшу себя маленькой диадемой в виде звездочек – олицетворяю его звезду, которая неустанно будет поддерживать его во всех начинаниях и освещать ему путь в трудные времена. Большего нам с ним и не надо, ведь мы уже давно сказали друг другу клятвы верности и теперь всего лишь соединимся узами брака, как когда-то Ромео и Джульетта сделали это втайне от родителей. Только у нас будет счастливый конец.

Жанна Тютюева, 27 лет, педагог по дефиле и фотограф, не замужем

Фото: фотохолдинг «Октопус»

– Удивительно, но я серьезно не задумывалась, какую бы свадьбу хотела. Хотя люблю все планировать и продумывать до мелочей. Единственное, хотела бы, чтобы на мне было длинное белое платье, подчеркивающее фигуру. Мечтаю, чтобы в особенный для нас с любимым день было солнечно и тепло, и мы были самыми счастливыми и влюбленными. Главное, чтобы мой муж был достойным мужчиной, чтобы с ним я чувствовала себя как за каменной стеной. Дело не в свадьбе, а в человеке, которого я выберу, с кем мы пойдем по жизни рука об руку.

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