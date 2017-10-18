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Вся в белом: самые красивые невесты Екатеринбурга

Роль невесты – одна из самых желанных для многих девушек. На конкурсе «Уральская невеста – 2017» ее смогли сыграть как замужние, так и холостячки. Первые окунулись в сказочные воспоминания, вторые – примерили свадебные платья и мечтали. Woman`s Day попросил участниц рассказать о свадьбе – прошедшей и будущей.

Ольга Зезюля, 26 лет, старший экономист в банке, замужем

Ольга Зезюля, участница конкурса «Уральская невеста 2017», фото
Фото: фотохолдинг «Октопус»

– Свадьба прошла в красивую дату – 07.07.2017. В этот день пошел сильный ливень. Мы с мужем, гостями, фотографом и видеооператором в этот момент были в Харитоновском парке, бегали под дождем с зонтами и фотографировались. Несмотря на то что мое пышное платье со шлейфом испачкалось, а ноги насквозь промокли, настроение все равно было отличное! Этот день мы запомним на всю жизнь.

Юлия Прохорова, 27 лет, специалист по социальной работе, замужем

Юлия Прохорова, участница конкурса «Уральская невеста 2017», фото
Фото: фотохолдинг «Октопус»

– Я с детства мечтала иметь такое же красивое свадебное платье, как у принцессы Дианы или Кейт Миддлтон. И мечта сбылась: мой свадебный образ действительно очень походил на образ Кейт: диадема, платье со шлейфом цвета «айвори», длинная фата в тон к нему – люблю минимализм и строгость. А букет невесты – нежные пионы и розы. Наша тамада потом прокомментировала: «Выдала замуж русскую Кейт Миддлтон».

На свадьбе мне запомнилось, как свидетель подарил книжку, которую он нашел в ресторане, так как забыл купить конверт для денег. Книга называлась «Как пилить и резать». Было очень весело! А «подарок» друг перевел на счет мужа.

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Юлия Котлярова, 26 лет, маркетолог, замужем

Юлия Котлярова, участница конкурса «Уральская невеста 2017», фото
Фото: фотохолдинг «Октопус»

– Саму свадьбу, как ни странно, я не хотела, на торжестве настоял муж. Я планировала просто расписаться и улететь в путешествие. Но будущий муж захотел свадьбу побольше да попышнее. Он даже готов был ею заниматься самостоятельно, все сам делать. В конечном итоге я вошла во вкус: мы подготовили танец для гостей, и я даже прочитала рэп собственного сочинения. При этом я – человек, абсолютно не умеющий ни петь, ни сочинять стихи. Всем понравился рэп, он растрогал до слез.

Ольга Печнина, 23 года, аниматор и хореограф, замужем

Ольга Печнина, участница конкурса «Уральская невеста 2017», фото
Фото: фотохолдинг «Октопус»

– На свадьбе мне очень запомнился трогательный момент, когда мы произносили наши клятвы. Мы с мужем стояли посреди прекрасного зала, гости – по бокам, куча фотографов. У меня лились слезы от счастья, и я никак не могла успокоиться. Конечно же, я сказала «да» и поставила подпись в документе, но все это время плакала. И гости плакали вместе со мной.

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Галина Тукманбетова, 28 лет, экономист в банке, замужем

Галина Тукманбетова, участница конкурса «Уральская невеста 2017», фото
Фото: фотохолдинг «Октопус»

– На свадьбе мне запомнилось, когда в самый разгар меня украли. И мужу нужно было сделать что-то необычное, чтобы вернуть жену. Несмотря на то что он вообще не поет, муж решил исполнить песню, да еще какую – собственного сочинения. Многие до сих пор вспоминают и хохочут!

А за два дня до свадьбы у меня была последняя примерка платья. На ней выяснилось: я так похудела, что пришлось ушивать корсет на 10 см. Ну, это было уже не очень забавно (смеется).

Елена Ермакова, 29 лет, психолог, коуч, общественный деятель, замужем

Елена Ермакова, участница конкурса «Уральская невеста 2017», фльл
Елена с мужем - незрячие
Фото: фотохолдинг «Октопус»

– Долгое время просто мы с мужем дружили, потом поняли, что любим друг друга. Поженились в июле 2015 года. Тема свадьбы была «Лебединая верность» – как главный символ любви и верности. Все делалось на заказ с лебединой символикой. Даже пригласительные вырезали в форме лебедей.

Букет у меня был не из живых цветов, а искусственных, украшенных жемчугом и перьями. И все мои подружки обязательно выйдут замуж, потому что я не бросала букет. Вместо этого все девушки тянули ленты из моего букета, на концах которых были цветочки с брошками.

На торте у нас красовался дом, от которого шла тропинка с цветами. Она вела к озеру, где плавали два лебедя. Также на торте дублировались розы с моего платья.

Вся свадьба была духовной и возвышенной. Мы даже подготовили презентацию с идеалом семейной жизни (царская семья, Майя Плисецкая и Родион Щедрин, Петр и Феврония). Наш пример – родители: у нас обоих родители вместе уже более 30 лет.

Кстати, накануне торжества мы придумали герб нашей семьи. На нем изображены два лебедя и выбит девиз: «Развивайся в семье осознанно и направляй ее вперед».

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Ирина Григорьева, 28 лет, актриса, телеведущая, замужем

Ирина Григорьева, участница конкурса «Уральская невеста 2017», фото
Фото: фотохолдинг «Октопус»

– В силу профессии моя жизнь насыщена яркими праздниками, премьерами, вечерами и выступлениями. Я часто бываю на виду и общаюсь с большим количеством людей. Это мне очень нравится, но на своей собственной свадьбе мне захотелось контраста. Счастье любит тишину - это про нашу пару. Мне так хочется сберечь свою пока еще маленькую семью от чужих глаз, что я предложила бушующему мужу сыграть свадьбу только с самыми родными и близкими, без фейерверков и пышных платьев, а тихо и душевно. Так и получилось, и даже очень хорошо. Я счастлива, что все прошло именно так, так как я хочу!

Елизавета Демина, 20 лет, студентка, не замужем

Елизавета Демина, участница конкурса «Уральская невеста 2017», фото
Фото: фотохолдинг «Октопус»

– Мне бы хотелось, чтобы наша свадьба проходила весной, когда цветут сирень и яблоня. Было бы шикарно, если бы она проходила на природе в ясную погоду. Пригласим только самых близких нам людей: родителей и лучших друзей. Свадьбу планируем очень простой, но в то же время красивой и нежной. В руках у меня будут фиолетовые розы – символ нашей с женихом любви. Будущий муж наденет булавку в виде дракона и красный платок, ведь он мой верный защитник. А я украшу себя маленькой диадемой в виде звездочек – олицетворяю его звезду, которая неустанно будет поддерживать его во всех начинаниях и освещать ему путь в трудные времена.

Большего нам с ним и не надо, ведь мы уже давно сказали друг другу клятвы верности и теперь всего лишь соединимся узами брака, как когда-то Ромео и Джульетта сделали это втайне от родителей. Только у нас будет счастливый конец.

Жанна Тютюева, 27 лет, педагог по дефиле и фотограф, не замужем

Жанна Тютюева, участница конкурса «Уральская невеста 2017», фото
Фото: фотохолдинг «Октопус»

– Удивительно, но я серьезно не задумывалась, какую бы свадьбу хотела. Хотя люблю все планировать и продумывать до мелочей. Единственное, хотела бы, чтобы на мне было длинное белое платье, подчеркивающее фигуру. Мечтаю, чтобы в особенный для нас с любимым день было солнечно и тепло, и мы были самыми счастливыми и влюбленными. Главное, чтобы мой муж был достойным мужчиной, чтобы с ним я чувствовала себя как за каменной стеной. Дело не в свадьбе, а в человеке, которого я выберу, с кем мы пойдем по жизни рука об руку.

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Голосуй за самую красивую невесту на стр. 2!

12
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#невеста#свадьба#свадебное платье#конкурс красоты
18 октября 2017Альбина Егорова
Комментарии42
Гость19.10.17 12:10

Ольга Печнина! Мой голос тебе!

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Гость19.10.17 12:08

Ольга Печнина! мой голос тебе!

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Гость19.10.17 12:08

Ольга Печнина! Мой голос тебе!

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Гость19.10.17 12:05

Ольга Печнина! Мой голос тебе!

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Гость19.10.17 12:02

Ольга Зезюля № 1

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Гость19.10.17 12:01

Голосую за Ольгу Зезюлю № 1

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Гость19.10.17 12:00

№ 1 Ольга Зезюля

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Гость19.10.17 11:46

Голосую за Галину Тукманбетову

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Гость19.10.17 11:25

За Ольгу Печнину!!

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Гость19.10.17 11:23

За Ольгу Печнину))

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Гость19.10.17 10:49

Мария Медведева

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Гость19.10.17 10:42

Я голосую за Ольгу Печнину

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Гость19.10.17 10:34

За Юлию Прохорову

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Гость19.10.17 10:10

я голосую за Галину Тукманбетову

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Гость19.10.17 10:03

я голосую за Галину Тукманбетову

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Гость19.10.17 09:58

Я голосую за Галину Тукманбетову

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Гость19.10.17 09:15

Мария Медведева

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Гость19.10.17 08:09

Голосую за Ольгу З. Номер 1

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yuliya_petuhova19.10.17 08:03

Я голосую за Галину Тукманбетову. Галина удачи!!!

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Гость19.10.17 08:00

Я голосую за Галину Тукманбетову!!! Галина удачи!!!

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Гость19.10.17 07:58

Я голосую за Галину Тукманбетову

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Гость19.10.17 07:57

Я голосую за Галину Тукманбетову

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Гость19.10.17 07:52

1

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Гость19.10.17 07:44

Ирина Сементина

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Гость19.10.17 07:43

Номер 15 Машуля Медведева

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Гость19.10.17 07:43

Ирина Сементина номер 14.

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Гость19.10.17 07:42

Ирина Сементина

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Гость19.10.17 07:36

За Ольгу Зезюля номер 1

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Гость19.10.17 07:29

14

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Гость19.10.17 07:24

Пусть победит Мария Медведева!!!!! Маша УДАЧИ!!!!!!!

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Гость19.10.17 07:05

Голосуй за Ирину Сементину!!!! № 16

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Гость19.10.17 07:02

Голосую за Ирину Сементину!

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Гость19.10.17 07:01

14

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Гость19.10.17 07:01

14

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Гость19.10.17 06:29

Отдаю свой голос за номер 4

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Гость19.10.17 06:26

Я за Ольгу Печнину отдаю свой голос

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Гость19.10.17 06:15

Номер 14

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Гость18.10.17 22:15

Отдаю свой голос самой красивой и обоятельной Оленька Зезюле

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Гость18.10.17 21:33

5

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Гость18.10.17 21:15

Отдаю свой голос за Дарью Большакову и пусть победит сильнейший!

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Гость18.10.17 17:48
Комментарий был удален
Гость19.10.17 07:37

За Марию Медведеву

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