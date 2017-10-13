Юрист из Томска: что он делает на «Доме-2»?

Да… Я успел со многими познакомиться, успел кому-то понравиться, в первый же день подрался, но это не говорит о том, что я конфликтный человек. Те, кто меня знает, знают меня как добродушного и открытого человека. Кстати, Роман Гриценко, с которым у меня как раз и завязалась драка, потом стал мне подсказывать как вести себя на проекте, и с ним у нас теперь доброе и дружеское общение. Но при этом, если мою зону комфорта кто-то затронет, я буду защищать ее до последнего. В том числе последую правилу, что лучшая защита – это нападение! Потому что если все терпеть, молчать и затухать, это будет считаться слабостью. А я не хочу быть слабым!