Юрист из Томска: что он делает на «Доме-2»?

Вообще-то я родился в Кемерово, но потом приехал в Томск учиться. Причем с большой мечтой получить лучшее образование в Сибири, а, возможно, и не только в Сибири. В итоге поступил на бюджетное отделение. Город дал мне хороших друзей и «качественное» окружение. Считаю, что в Томск стекаются настоящие «сливки»: очень активные и яркие люди. Томск старый по своей архитектуре, красивый, но живой по энергетике. Постоянная текучка, постоянное обновление лиц, мне это нравилось. Но в итоге ты понимаешь, что знаешь всех, ведь город небольшой. И это немного надоедает. Может, поэтому многие яркие и талантливые личности уехали в Москву и сейчас показывают себя в столице на достаточно высоком уровне.
Окончил Томский государственный университет, юридический факультет. Во время обучения принимал участие в спортивных соревнованиях, пробовал себя в качестве персонального тренера. И все это параллельно с учебой. В итоге понял, что юриспруденция – это не мое, но решил все же закончить университет и получить эту заветную корочку. Не считаю, что потерял время, наоборот, это огромный опыт, хорошие знания и правильное окружение. Когда я достиг в Томске всего, чего хотел, решил выходить из зоны комфорта и уезжать в Москву. Я еще не раскрыл весь свой потенциал и буду делать это в дальнейшем в качестве персонального спортивного тренера.
Изначально я просто переехал в Москву и хотел здесь выступать на соревнованиях по фитнессу, найти опытного и именитого наставника (что я, собственно, и сделал), но потом мне предложили прийти на проект, и я решил попробовать. К тому времени не был в отношениях долгое время, так как очень непросто подпускаю к себе людей, а короткие интрижки не мой вариант, поэтому не против был действительно «найти свою любовь». Мне захотелось посмотреть, как все устроено на телепроекте, ведь об этом многие мечтают. Забавно, но пару лет назад друзья подшучивали надо мной: «Зачем тебе нужен университет? Иди на «Дом-2»!» И вот теперь я участник телепроекта!
Действительно, мне было сложно втягиваться в коллектив, это искусственные условия, это люди, с которыми меня, возможно, никогда не свела бы жизнь за периметром. Некоторых ты порой их не понимаешь. Но надо находить точки соприкосновения, подходы для общения. Это определенная школа жизни. Я сейчас постепенно раскрываюсь и могу быть самим собой, хотя первое время я просто молчал и наблюдал за ситуацией
Да… Я успел со многими познакомиться, успел кому-то понравиться, в первый же день подрался, но это не говорит о том, что я конфликтный человек. Те, кто меня знает, знают меня как добродушного и открытого человека. Кстати, Роман Гриценко, с которым у меня как раз и завязалась драка, потом стал мне подсказывать как вести себя на проекте, и с ним у нас теперь доброе и дружеское общение. Но при этом, если мою зону комфорта кто-то затронет, я буду защищать ее до последнего. В том числе последую правилу, что лучшая защита – это нападение! Потому что если все терпеть, молчать и затухать, это будет считаться слабостью. А я не хочу быть слабым!
На Поляне и на Острове – никто. Я изначально пришел к Мэри, ждал ее возвращения с Острова. И когда она приехала на Поляну, у нас все очень быстро завязалось, вспыхнула искра, между нами появилась какая-то химия, чувства влюбленности и сейчас мы вместе. Мне нравится этот период.
Просил «телетет», зарядился энергией, она мне очень понравилась. Потом взял ее номер, переписывался с ней, мы даже на расстоянии чувствовали какую-то симпатию, потом еще один «телетет» был. И когда она приехала на Поляну, то стало лишь интереснее, потому что это было живое общение, романтичные свидания. Но вообще, я вел себя несвойственным мне образом. Возникал какой-то непонятный тремор: я был неуверенным мальчонкой, который дышит через раз и боится что-то сказать. Но с каждым днем становилось все комфортнее. Ей нужен открытый, живой человек, и я стараюсь таким быть. Дальше будет больше: поступки, свидания. Посмотрим, что из этого получится!
Это неоднозначный вопрос, потому что, пока ты еще не ловишь это ощущение, не знаешь, на что ты готов. Словами можно описать все что угодно, и звезду с неба достать. Но все это будут слова, которые не дойдут до действий. А когда ты действительно готов ради любви на все, то ты видишь цель, видишь свою любимую, понимаешь, что должен сделать, и просто делаешь. Любовь, действительно, может сподвигнуть человека на безумные, сумасшедшие поступки, чувство, которое наполняет жизнь смыслом, делает ее ярче и интереснее. И я не понимаю людей, которые эти этого чувства избегают.
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Жду каких-то определенных жизненных знаний. Здесь ты учишься контактировать с людьми, наблюдать за их реакциями. Я здесь точно не из-за медийности и не ради «хайпа» какого-то. Это второстепенно. Поверьте, очень непросто быть под камерами 24/7. Чему-нибудь я точно здесь научусь и уроки извлеку. Но, конечно, самое прекрасное, что может быть, это создание каких-то отношений, которые могут вылиться во что-то большее. Концепция телепроекта: «Построй свою любовь!» Может быть, и у меня получится.
Я не только готов разрушить эту традицию, я ее уже разрушил. Мне все больше и больше здесь нравится. Недавно гулял в городе, у меня был выходной, так вот, вернувшись на Поляну, понял, что соскучился по этому месту! Интересные ощущения. Так что наблюдайте за мной, ставьте лайки, комментируйте. Особенно буду рад получать аргументированные и объективные комментарии томичей! Я всегда за обратную связь, готов отвечать и общаться!
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