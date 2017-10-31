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Привычка расставаться: звезды, которые использовали второй шанс

У всех в жизни бывают трудности в отношениях, и знаменитости – не исключение. Звезды так же ругаются, расстаются, мирятся или, наоборот, никогда больше не встречаются. Многие разрывают отношения сгоряча, даже не попытавшись вдохнуть жизнь в угасающую любовь. Но вторая попытка помогла этим парам обрести счастье заново.

Кэри Харт и Пинк

Фото: Getty Images

Кэри и Пинк начали встречаться в 2001 году, после участия молодого человека в съемках клипа певицы. Через четыре года Пинк сделала предложение своему бойфренду на мотокроссных гонках в Калифорнии, появившись с табличкой «Ты женишься на мне?». В 2006 году они поженились, а спустя всего год расстались, не оформив официальный развод. Позже, в 2010 году, на одном из шоу Пинк заявила, что они с мужем снова вместе: «Расставание приподнесло мне урок, и я поняла, что мужчину бесполезно менять. А вот поработать над собой бывает очень полезно».

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Фото: Getty Images

Ради Кэтрин Майкл бросил свою первую жену Диандру Дуглас, с которой прожил 23 года. Несмотря на разницу с невестой в 25 лет, в 2000 году он женился на Зете-Джонс. Пара пережила многое – рак Майкла и арест его сына от первого брака, психиатрическую реабилитацию Кэтрин и почти состоявшийся развод. В 2013 году Дуглас объявил о разводе с Зетой-Джонс, заявив, что больше не может терпеть депрессию, вызванную болезнью Кэтрин. После разрыва отношений экс-влюбленные не виделись несколько месяцев, но уже в конце 2013 года осознали свои ошибки, стали посещать семейного психолога и снова сошлись. Теперь пара относится ко всем невзгодам в их жизни как к урокам, способным лишь укрепить их отношения.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Фото: Getty Images

В 2007 году тогда еще состоявший в отношениях с Кэмерон Диас Джастин обратил внимание на Джессику Бил, познакомившись с ней на светской вечеринке. Они все чаще появлялись на публике вместе, и постепенно завязался роман. Поклонники, знавшие о любовных неудачах Джастина с Бритни Спирс и Кэмерон Диас, делали ставки, как долго продлятся его отношения с Джессикой. Звездная пара просуществовала до 2011 года – жених и невеста не сумели преодолеть разногласия в отношениях. Но уже спустя год поклонники были приятно удивлены фотографиями с тайной свадьбы Джастина и Джессики в Италии. Судя по всему, за полгода расставания влюбленные многое переосмыслили. На сегодняшний день они воспитывают сына и расставаться больше не планируют.

Кортни Кокс и Джонни Макдэйд

Фото: Getty Images

В начале 2014 года они начали встречаться, а уже через полгода Джонни предложил Кортни руку и сердце. Обручившись, Кокс и Макдэйд пробыли вместе чуть больше года и разошлись в конце 2015-го, не решив, где им все-таки жить – в Великобритании или в Штатах. Пробыв порознь несколько месяцев, супруги наладили отношения, а вопрос о переезде больше не стоял так остро.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Фото: Getty Images

В 2004 году, познакомившись на съемках сериала «Королева экрана», 30-летний Брайан и 18-летняя Меган начали встречаться, чем привлекли большое внимание прессы, прежде всего из-за разницы в возрасте. Спустя два года отношений они объявили о помолвке, а через три года – разошлись. Но на этом их любовная история не закончилась: проведя год порознь, Брайан вновь сделал предложение своей возлюбленной, и она его приняла, в 2010 году они поженились. Отношения начали налаживаться, Меган родила двоих сыновей, но семейная идиллия была нарушена: в 2015 году Меган и Брайан сообщают о разводе и лишь в последний момент изменяют свое решение. Этому поспособствовала неожиданная новость о третьей беременности Меган, давшая второй шанс звездному браку. На сегодняшний день пара воспитывает троих сыновей, и, судя по всему, они счастливы.

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#развод#звездные пары#любовь#как помириться
31 октября 2017Ольга Болотина
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