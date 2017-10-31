Не только с кем, но и где: старые фото и еще 9 вещей, убивающих секс

Оказывается, твою интимную жизнь может убить твоя же квартира. На либидо влияют запахи и грязь, а значит, и все, что находится у тебя под кроватью, в ванной комнате или гардеробе. Мы выявили 10 самых распространенных препятствий для сексуального удовлетворения и сформулировали советы, как сохранить страсть в твоем укромном уголке.

1. Беспорядок

Это примерно то же самое, что неприятный запах изо рта, от тела, ужасные поцелуи… Если в твоей квартире грязно, то потенциальный партнер может принять это и за бардак в твоей жизни, причем постоянный, неисправимый бардак. Если же ты уже живешь с парнем, а спальня полна неоплаченных счетов, грязной одежды, недоделанных проектов, то, видя все это, твой мозг отвлекается и постоянно кричит: «Надо отнести вещи в прачечную! Надо оплатить счета! Надо доделать проект!» И если ты не можешь расслабиться, то не можешь и насытиться. Поэтому переступи через свои привычки и реши, что из твоих «сокровищ» можно выбросить, что отдать на пожертвование и где хранить то, что останется.

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2. Семейные фотографии

Конечно, ты любишь своих родителей, братьев, сестер, детей. Но мысль о том, что они смотрят на тебя во время «действия», может испортить половое влечение. В спальне нужно хранить только снимки себя и партнера. Повесь фотографии, где вы во время прекрасного отдыха, стимулирующие чувства тепла, уюта, чувственности. Попробуй использовать изображения природы, цветов, рисунки с плавными линиями и теплыми оттенками. И помни: первое, что ты видишь при входе, создает настроение. Поэтому размести подобранные картины там, где они привлекают внимание.

3. Слишком много техники

Изгони из своего любовного гнездышка всю технику. Спальня не должна служить домашним офисом. В ней не должно быть телевизоров, планшетов, телефонов. Будильника будет достаточно. Убери все зарядки в ванную или туалетную комнаты и отдыхай в тишине.

4. Подарки от бывших

Любые объекты хранят воспоминания, и они могут втягивать тебя в сексуальную рутину («мой бывший делал так…»). Решение довольно просто: отдай эти эмоционально заряженные воспоминания родственнику или положи их куда-нибудь далеко, если уж не можешь полностью с ними расстаться. Долой старое, живи с новым!

5. Грязная ванная комната

Волосы в стоке или мыло на грязной подставке явно сделают душ до, после или во время секса непривлекательным. Кроме того, удели внимание запаху в ванной. Поставь ароматизаторы и освежители воздуха.

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6. Неправильный размер кровати

Одноместный или двухместный матрас вас с любимым, конечно, сближает. Но лучшая кровать та, в которую вы оба с лихвой умещаетесь. Например, размера king-size. Обрати внимание на декоративные акценты. Загруженная подушками кровать становится препятствием для интимной близости. Лучше от них избавиться. Хотя, если проявить изобретательность…

7. Аксессуары

Ничто не убивает настроение быстрее, чем лихорадочные поиски вибратора или презерватива. Игрушки для взрослых, препараты для контрацепции и иные средства должны быть легко доступны. Не храни их в обувной коробке или сумке. Выбери такое хранилище, чтобы оно было непрозрачным и желательно с замком. Главное – не забудь комбинацию: установи S-E-X, и ты точно не забудешь ее в запале.

Фото: Getty Images

8. Резкое освещение

Если ты хочешь заниматься сексом в темноте, то найди способы создать мягкое свечение в своем будуаре. 100-ваттная лампочка может погасить любое романтическое настроение. Так что воспользуйся тканевыми абажурами, горящим камином, свечами (и не забывай хранить спички в пределах досягаемости).

9. Под кроватью

Согласно постулатам фэн-шуй, площадь под кроватью должна быть чистой. Твое подсознание знает, что там внизу. Если уж ты все-таки хранишь что-то под кроватью, то пусть это будут предметы, связанные со сном и комфортом (трикотаж, постельное белье, ночная сорочка).

10. Асексуальная спальня

Никогда не задумывалась, почему так легко заниматься любовью в отеле? Да потому, что комнаты там разделены, плюс прекрасное белье и мягкие подушки – ничего из того, что бы тебе о чем-то и ком-то напоминало, заставляло удариться в воспоминания. Так преврати свою спальню в такой же уютный уголок. Очисти ее, разорись на уютную кровать, мягкие подушки и прочие штучки, которые сделают все, чтобы вы с партнером хотели заползти в эту кровать. Выкинь старое белье, обнови спальню, добавь в нее чувственности.

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