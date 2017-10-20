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Хуже некуда: 7 звезд, которых считают плохими любовниками

Ухоженные красотки с томным взглядом и мужественные ловеласы Голливуда. Об их романах говорит весь мир, о них мечтают и вожделеют. И, к сожалению, вас ждет настоящее разочарование.

Вы не поверите, но в список попали самые сексуальные и, казалось бы, страстные красотки Голливуда! В том числе и Анджелина Джоли.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли: фото
Фото: Getty Images

Красавица, о которой мечтает большая половина мужского населения, оказывается, не такая страстная, как предполагалось. Экс-супруг актрисы Билли Боб Торнтон после развода заявил, что абсолютно не жалеет о расставании. Мол, сексуальная жизнь была очень скучной и однообразной. Роковая красотка оказалась не такой изобретательной и чуралась экспериментов, частенько отказывая мужу в исполнении супружеского долга. Конечно, возможно, такие обидные колкости Билли позволил себе, будучи в статусе отвергнутого мужа. Анджелина же, в свою очередь, никак не прокомментировала слова бывшего супруга, а лишь вывела татуировку, некогда ему посвященную.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон: фото
Фото: Getty Images

Видимо, Брэд Питт оказался в числе тех, кто не поверил словам Билли Боба Торнтона и был вполне счастлив в объятиях Анджелины. Вся съемочная группа фильма «Мистер и миссис Смит» заметила, что между актерами пробежала искра, полная страсти и желания. Именно этого так не хватало Брэду в семейной жизни с Дженнифер. Один из экс-бойфрендов актрисы отметил, что устал терпеть ее равнодушие в сексе. Но Дженнифер нашла того единственного, кто смог оценить ее сдержанный темперамент. Она счастлива в браке с Джастином Теру.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон: фото
Фото: Getty Images

Скандальная богатая девочка оказалась еще и плоха в постели. За ее романом с Ником Картером (солист знаменитой мальчиковой группы Backstreet boys) наблюдала вся светская тусовка. Ссоры, драки и бурные примирения – парочка не стеснялась проявлять свои эмоции на публике. Пэрис до сих пор называет Ника своей самой большой и настоящей любовью. А парень оказался неблагодарным и непорядочным. Мало того, он поколачивал возлюбленную, так еще и после разрыва рассказал всем журналистам, что Пэрис занималась сексом, только будучи под градусом. Ник жаловался, что Пэрис накачивалась алкоголем и таблетками, чтобы в постели чувствовать себя увереннее и раскованнее.

Опасная страсть: 6 мест, в которых нельзя заниматься сексом
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#секс#Анджелина Джоли#Колин Фарелл#Дженнифер Энистон#Чарли Шин#Пэрис Хилтон
20 октября 2017Венера Ерофеева
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