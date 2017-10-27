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Красноярка попала в сотню самых сексуальных женщин России

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева второй раз засветилась в рейтинге MAXIM.

MAXIM в очередной раз взялся за сложную миссию определения самой сексуальной женщины России. Редакция выбрала сотню красоток, внешность которых заставляет мужские сердца биться чаще, среди актрис, певиц, телеведущих, спортсменок и пр. Второй год подряд в этот список попадает экс-красноярка, звезда шоу Comedy Woman на ТНТ, актриса Надежда Сысоева.

Надежда Сысоева
Фото: Facebook Надежды Сысоевой

Надя сейчас занимает 91-е место, набрав 276 голосов, и опережает, кстати, Ольгу Бузову, чья могучая армия поклонников, видимо, пока просто не добралась до этого рейтинга. Певица, актриса и телеведущая пока на 98-м месте.

Земляки могут голосовать за нашу Наденьку до 23:59 по московскому времени 15 ноября. Окончательный рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны 2017», который сложится из мнения читателей и экспертного жюри, будет опубликован в декабре.

Кстати, сегодня, 27 октября, на ТНТ в 20.00 стартует новый сезон Comedy Woman, в котором можно будет увидеть юмористические номера с участием Надежды Сысоевой.

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#сексуальные девушки#рейтинг#Надежда Сысоева#Comedy Woman
27 октября 2017Анна Алексеева
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