Культовые постельные сцены, где актеров сменили дублеры

Вместо именитых актеров во всех этих известных фильмах снимались дублеры. Причины подмены – разные. Кому-то из звезд ложиться в постель перед камерами не позволила природная скромность, кому-то – изъяны фигуры, а кому-то – религиозные убеждения.

Сергей Романович в сериале «Ольга»

Итак. Начнем с неожиданной подмены. Недавно вышел новый сезон сериала «Ольга» на канале ТНТ. Роль Андрея (зятя главной героини) там играет молодой актер Сергей Романович. В кадре ему приходится делать разное: на столе, на кровати и так далее. Ну, вы поняли. Каково же было удивление поклонников, когда Сергей признался: сниматься в постельных сценах ему не позволяют религиозные убеждения, и он там не снимался. Несколько лет назад парень принял ислам. Что говорить, даже сосиски, которые ест Андрей в кадре, для актера покупали специальные, халяльные. А вы говорите – голые женщины и секс. Такое вообще не положено!

Героев сериала постоянно застают во время пикантных моментов Фото: кадр из сериала

Джейми Дорнан в фильме «50 оттенков серого»

Переходим к фильму «50 оттенков серого». Вот уж эротика так эротика, постельных сцен там больше, чем всего остального. Главные роли в картине исполнили Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. При этом Дакота в многочисленных интервью признавалась, что очень ответственно подошла к работе: села на диету, пошла в спортзал. И все лишь для того, чтобы хорошо выглядеть на экране во время постельных сцен. А вот Джейми… Сначала режиссеры уверяли, что он тоже все делает сам, но после в прессу просочилась информация, что у актера в сексуальных сценах был дублер. Сдала Джейми, кстати, Дакота.

Фото: кадр из фильма «50 оттенков серого»

Сцены из «Пиратов Карибского моря», «Бойцовского клуба» и «Смерть ей к лицу»

Идем дальше, но оговоримся сразу: чтобы не шокировать вас обилием «подстав» в кадре, мы решили пробежаться лишь по самым популярным кинолентам и разоблачить только самых именитых актеров-скромников. Готовы? Помните фильм «Смерть ей к лицу» с Изабеллой Росселлини? Так вот: вместо Изабеллы в нем играет Кэтрин Белл. Переходим к «Пиратам Карибского моря». Точнее, к их четвертой части. Во время съемок актриса Пенелопа Крус была беременна и по понятным причинам не могла и не хотела появляться в откровенных сценах. Решение съемочная группа нашла быстро: на помощь Пенелопе пришла младшая сестра Моника Крус, которая и отыграла во всех общих планах и в «обнаженке». «Бойцовский клуб» – еще один культовый фильм, решившийся на небольшой обман зрителя. Если вы тоже много раз засматривали эротические сцены в данной киноленте, то спешим разочаровать: Хелены Бонем Картер в кадре не было. Вместо нее работала дублерша. Кстати, впоследствии сделавшая на этом неплохую карьеру.

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Эмилия Кларк в саге «Игра престолов»

Мужайтесь, мы продолжаем! Сага «Игра престолов». Одно лишь магическое название этого сериала заставляет нас вспомнить все… А теперь – шокирующая новость. Эмилия Кларк в первых сериях не раздевалась. Все пикантные сцены за нее отрабатывала Роузи Мак, испанка по происхождению. Не знаем, что случилось впоследствии, но к финальным сценам Кларк все же решила работать сама. Видимо, оказаться в одной постели с Джоном Сноу мечтают не только поклонницы.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Брук Шилдс из фильма «Голубая лагуна»

Брук Шилдс и фильм «Голубая лагуна». Да, да, тот самый кадр с купанием в море. Вспомнили? Так вот, в кадре не девочка-подросток, а опытная дублерша. Во-первых, она была совершеннолетней, а, во-вторых, более фигуристой с явно не подростковыми формами.

«Голубая лагуна» Фото: Getty Images

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Но и это не все. Кэтрин Зета-Джонс на самом деле не раздевалась в фильме «Траффик», а Мила Кунис в своей, возможно, самой откровенной роли в фильме «Секс по дружбе», самостоятельно «сверкнула» в кадре только одной частью тела – показала кусочек груди. Остальное – работа дублерш. Интересно, что порой отказ от откровенных сцен обусловлен слишком большими претензиями к собственной спортивной форме. К примеру, Кира Найтли в фильме «Домино» сразу поняла, что не сможет сыграть сцену с лэп дэнсом, и ее подстраховали более фигуристой и пластичной дублершей.

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А бывает и так, что обман вроде есть, а по факту его нет. Так было с Натали Портман. В кинокартине «Ваше высочество» это именно Натали стоит в стрингах на берегу реки. А вот в воду прыгает уже совершенно другая девушка. Дело в том, что актрисе вода показалась слишком холодной. Ну и конечно, стоит учитывать тот факт, когда дублеров на площадку приводит сам режиссер. Причины – разные. В случае с Анджелиной Джоли (фильм «Особо опасен») это было слишком худощавое телосложение. А в случае с Оуэном Уилсоном (картина «Он, я и его друзья») – вообще исключительно субъективное решение режиссера. Говорят, актер признался, что и сам может раздеться, а узнав о дублере, сказал: «Я даже не знаю, как к этому отнестись». Кстати, когда-то Кевин Костнер категорически отказался показывать пятую точку в сцене у водопада (фильм «Робин Гуд, принц воров»), зато потом без проблем разделся в картине «Танцующий с волками». Вот и пойми этих артистов…

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Напоследок, если еще остались силы, раскроем главные козыри. Поцелуи и жаркие объятия в фильме о волшебнике Гарри Поттере за Эмму Уотсон выполняли аж четыре дублерши. А во время съемок культового фильма «Красотка» тогда еще юная актриса Джулия Робертс наотрез отказалась снимать с себя одежду. Даже если не всю. Даже если только со спины. Вместо нее «пахала» танцовщица по имени Шелли Мишель, ну а все лавры, гонорары и успех потом все равно достались Джулии Робертс.

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