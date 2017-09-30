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Моника Беллуччи и ее секреты обольщения: почему ей покоряются мужчины

Монике Беллуччи – 53! И с каждым днем рождения эта женщина становится все краше и краше. Ее чувственная красота по-прежнему разбивает сердца мужчин, которые бы дорого отдали за один только взгляд жгучей итальянки.

Моника не признает никаких диет, не изнуряет себя спортом, она позволяет себе все, чего душа пожелает. В этой роскошной женщине таится страшная притягательность для мужчин, настоящий капкан, из которого выбраться без сердечных потерь никак невозможно. Она и сейчас настолько сексуальна и обворожительна, что юные красотки при ее появлении поспешно уходят в тень.

Мы собрали самые яркие цитаты чувственной итальянки о красоте, мужчинах и о том, как заставить их сходить с ума.

О силе женской красоты и старении

Фото: Getty Images

Моника очень умна и прекрасно знает цену собственной красоте. Поэтому и отношения с мужчинами она всегда строила так, как ей было нужно, не теряя своей свободы.

«Красота – это не природные данные, а женственность, которая приходит с возрастом и жизненным опытом», – считает голливудская дива.

Она также не скрывает, что не стремится к совершенству, не изнуряет себя тренировками и просто ненавидит диеты: «Я принимаю себя такой, какая я есть, а также тот факт, что совершенства не существует, поэтому и не стремлюсь к этому».

А к пластической хирургии у Моники и вовсе отрицательное отношение: «Я никогда в жизни не лягу под нож хирурга, все должно идти своим ходом. 40-летняя женщина, пытающаяся выглядеть на двадцать, – это смешно и нелепо».

«Красота для женщины становится проблемой только в двух случаях: когда ее нет и когда нет ничего, кроме красоты. Красота – это палка о двух концах. Она может быть благословением, но может быть наказанием в мире, где так много зла…»

О мужчинах и умении свести их с ума

Фото: Getty Images

Моника всегда выступает в двух ипостасях: ее можно назвать и итальянской Мадонной с младенцем на руках (мы разумеем ее детей), и великой грешницей, со своей земной, и будем откровенны, порочной красотой. «Мы, итальянки, особенные. И опасные: в нас очень сильный материнский инстинкт и некая атавистическая женственность. В стране мужчин мы сумели взять свое, и мужчины нам этого не простят». Журналисты Corriere della Sera, бравшие у мировой звезды интервью дружно улыбнутся этим словам. Потому что они воочию видели, как встали все представители сильного пола, словно вымуштрованные гвардейцы, когда в зале парижского ресторана на Елисейских Полях появилась Моника Беллуччи.

Там же, на встрече с журналистами, итальянская красавица с горечью признается о прошлом: «Тогда я была юна, эдакий молодой звереныш. Я больше слушала свое тело. Теперь я знаю, что может быть превосходный секс с человеком, которого не любишь, и не столь хороший – с любимым. Нет, я никогда не испытывала безответной любви. Но у меня стали вызывать отвращение мужчины, стремящиеся не защитить меня, но обладать мной. Я заплатила очень высокую цену за свою свободу».

Моника Беллуччи
Актриса
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Моника откровенна в своих высказываниях и, к примеру, не видит ничего оскорбительного в том, что мужчина не стесняется выразить сексуальное желание. «Не понимаю женщин, которые говорят, что мужское желание их унижает, – удивляется Моника. — По-моему, они просто не в ладу с собой».

Беллуччи свойственна ревность, и она этого не скрывает: «Мне все равно, кто там вздыхает по нему. Мне не важно, кто они, чем занимаются и насколько сильно он им нравится. Я еще с детства осознала гнилую сущность всех женщин и не воспринимаю их всерьез. Говорить начистоту, ревность – она вообще ни к чему. Потому что мой мужчина – это мой. И хоть разбейтесь об стену, вашим он не станет. Никогда!»

Моника всегда стремилась к независимости и не искала богатых покровителей: «По-моему, глупо, будучи молодой и красивой, становиться содержанкой какого-нибудь толстосума, бесконечно прожигать жизнь на тусовках. Красота должна помогать нам обрести гармонию, любовь и смысл в этом сумасшедшем мире».

А мужчины при виде Моники в буквальном смысле слова сходили с ума. Жгучая красавица знала, как подчеркнуть свои достоинства, и умела пользовалась красотой: «Если вы выбираете красный цвет, значит, вы хотите быть замеченной. Если вы наносите красную помаду, значит, готовы к тому, что люди будут на вас смотреть. Красный – это очень сильный цвет, и он в первую очередь выражает вас, он не обязательно несет сексуальный подтекст».

О Венсане Касселе: первой встрече и разводе

Фото: Getty Images

Наверное, не было человека, который бы не восхищался этой почти идеальной парой. Когда Венсан Кассель и Моника Беллуччи выходили в свет, то производили настоящий фурор среди присутствующих. Однако что-то, видимо, случилось в этом благородном и красивом семействе: однажды они объявили всему миру о разрыве отношений. «Я сделала выбор. Мы можем долго быть с кем-то и вдруг понять, что продолжаться это больше не может – каждый должен идти своим путем. Разрыв для меня был очень болезненным, но необходимым решением». Моника нашла в себе силы сказать это на страницах французского журнала Pari Match.

«При первом знакомстве с Венсаном между нами промелькнула искорка. Изначально мы подумали, что это скорее антипатия и неприязнь друг к другу, но позже, узнав друг друга ближе, поняли, что это магия притяжения».

Фото: Getty Images

«У нас с Венсаном слишком разные миры. У меня свои друзья, у него свои, у меня свои увлечения, у него свои. Мы просто иногда выходим из своего окружения и встречаемся для совместного времяпрепровождения. Мне казалась идеальной эта модель отношений. Но практически в каждом браке приходит переломный момент, когда есть два развития пути: либо развестись, либо сохранить брак. К сожалению, мы пошли по первому, более легкому пути».

«Женщина может любить так, как будто никогда не уйдет. Но может наступить такой день, уйдет так, будто вовсе и не любила».

Она с грустью признается, что ей сейчас нравятся мужчины с морщинами, так как «следы времени на лице и теле помогают не отвлекаться от главного – так мы лучше видим душу». Впрочем, роскошная итальянка с ее зрелой и возбуждающей красотой, возможно, слегка лукавила. Даже в свои 53 она по-прежнему сводит с ума молодых красавцев. «Я довольна собой, но не потому, что красива. Я знаю много красивых людей, и их жизни просто ужасны. Они недовольны собой. Быть довольной собой – это не про то, как ты выглядишь, а про то, как ты чувствуешь. Я счастлива, потому что окружена любовью».

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#Моника Белуччи#луччи#звездный роман#любовь#секс
30 сентября 2017Венера Ерофеева
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