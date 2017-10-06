Опасная страсть: 6 мест, в которых нельзя заниматься сексом

Врач-терапевт Наталия Солдатова рассказала, какими неприятными последствиями чревата внезапная любовная страсть в самый неподходящий момент, и какие места совершенно не подходят для занятий сексом.

Озера и другие водоемы Любой водоем, особенно озеро или пруд со стоячей водой, содержит в себе большое количество инфекций, опасных для человека. Это и ротавирусные инфекции, и сальмонеллез, и кишечная палочки и даже гепатит. Во время полового акта в воде риск заражения болезнетворными инфекциями велик как для женщин, так и для мужчин. Но именно женщины находятся в опасной группе риска: микробы и бактерии могут проникнуть в мочеполовую систему и доставить немало хлопот в будущем. Не забывайте также про мелких паразитов, например шистосом, которых переносят водоплавающие птицы (утки, к примеру). Для человека они не страшны и не могут паратизировать в человеческом организме, но вызывают аллергические реакции и зуд. Кроме того, вышеперечисленные инфекции могут нанести серьезный урон организму – от цистита до бесплодия.

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Туалет в самолете Наверное, такое возможно только в фильмах – в реальности, конечно же, нет. Представьте себе, самолет с почти двумя сотнями пассажирами и двумя туалетами на борту. Во-первых, невозможно найти промежуток времени, когда иссякнет очередь страждущих справить нужду. Во-вторых, кабина туалета настолько мала, что разместиться (а тем более предаться страсти) двум людям не получится. В-третьих, страстное соитие в кабине туалета можно обернуться серьезными травмами – к примеру, самолет попадет в зону турбулентности или поймает воздушную яму. Душевая Опасность заключается и в инфекциях (вы же все-таки смываете с себя всех микробов, накопившихся за целый день!), и в травмах. Очень легко поскользнуться в мыльной воде, оступиться, запрокинуться назад – все травмы, полученные в ванной комнате, довольно серьезные. Нет возможности удержать равновесие во время падения – скользкие поверхности вам просто этого не дадут.

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Кухонный стол Опять же страстный образ, навеянный кинофильмами. Это просто негигиенично с любой точки зрения – как с врачебной, так и с чисто человеческой. Кухонный стол предназначен для готовки еды! Здесь могут остаться остатки продуктов или специи (к примеру, соль!), а впитавшийся сок после разделки мяса и вовсе содержит в себе микробы. Включите сюда порезы от битой в порыве страсти посуды, и, скорее всего, вы присмотрите иной стол для любовных утех. Гостиничный номер в отеле Под большим сомнением чистота постельного белья в номере. С виду оно может быть белоснежным и невероятно чистым, но вот его стерильность и дезинфекция – под вопросом. Возможно, кто-то назовет меня чересчур брезгливым человеком, но, даже отправляясь в отпуск, я всегда беру свой родной комплект белья. Объясню почему. Есть масса грибковых инфекций, которые чутко «чувствуют» ослабленный иммунитет человека. К примеру, разноцветный лишай – грибковое заболевание, которое хоть и не представляет опасности для здоровья человека, но выглядит неэстетично и принесет немало хлопот при лечении. Во-первых, это длительное лечение, и во-вторых, полная дезинфекция всей одежды, белья, полотенец, которыми пользовался заразившийся. То же самое касается и гостиничных полотенец. Лучше все свое!

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Лес Все вполне объяснимо: лесной массив кишит различными насекомыми, которые доставят вам массу неудобств. Комары, муравьи, различная мошкара – их болезненные укусы и последующая аллергическая реакция заставят вас забыть о страсти. Многие думают, что местом обитания клещей являются кустарники и деревья. Это не так. Клещи водятся исключительно в траве. И все наверняка осведомлены в опасности этих маленьких насекомых. Подумайте об этом, прежде чем расстилать плед на солнечной поляне.

Как часто вам необходим секс? Пройден 37115

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