Помешанные на сексе: 9 знаменитых сексоголиков

Любовные утехи стали для них настоящей манией. Некоторые из них с гордостью признают зависимость, но большая часть стыдливо скрывает влечение, ставшее для них болезнью и проклятием.

Этим звездам пришлось пройти лечение и реабилитацию, об их фривольной зависимости говорил весь свет, а многие из знаменитостей лишились семей.

Майкл Дуглас

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О своей зависимости Майкл знал, но, естественно, не стал ставить в известность свою первую супругу Диандру Лукас. Тогда 33-летний Дуглас женился на совсем юной девушке – невесте было всего 19 лет. Первые месяцы супружеской жизни казались идеальными, а Майкл прекрасно справлялся с ролью примерного семьянина. Но, насытившись молодой супругой, любвеобильный актер отправился на поиски новых эмоций и сексуальных приключений. Благовоспитанная дочь австрийского дипломата со свойственной ей сдержанностью долго скрывала от общественности факт измен знаменитого мужа. Диандра надеялась, что рождение сына остудит любовный пыл Майкла и он прекратит терзать сердце и душу обманутой жены многочисленными интрижками. В пустых надеждах Диандра прожила почти 23 года! В 2000 году она подала на развод, рассказав во всеуслышание о сексуальной зависимости супруга. Майкл не стал отпираться и даже сам признался, что пытался вылечиться от сексомании. Но безуспешно. В статусе свободного мужчины Дуглас проходил недолго. В год развода он встретил свою нынешнюю супругу Кэтрин Зету-Джонс. Удивительно, но этой женщине удалось удержать мужа в ежовых рукавицах. Майкл забыл о других женщинах раз и навсегда! Но причиной стала не сумасшедшая любовь и преданность благоверной, а грамотный пункт в брачном договоре, на котором настояла Кэтрин. За каждую измену стареющий ловелас обязан выплатить, так сказать, штраф в несколько миллионов долларов.

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Через 10 лет брака супругам пришлось пройти серьезное испытание – Майклу был диагностирован рак гортани, и Кэтрин сделала все возможное, чтобы ее муж победил болезнь и встал на ноги. Борьба со страшным заболеванием едва не свалила на больничную койку саму Кэтрин. Накопившийся стресс вылился в биполярное расстройство, и актриса провела несколько недель в психиатрической лечебнице. Это чуть не стало причиной расставания звездного семейства. Злые языки поговаривали, что Майкл оказался чересчур эгоистичным и не стал поддерживать супругу в трудный период. И, по слухам, стал засматриваться на более молодых актрис. Мол, вылечившись от страшной болезни, к 73-летнему актеру вернулась прежняя зависимость. Но супруги вопреки всем слухам все еще вместе – в этом году они отметили 17-летие совместной жизни.

Джек Николсон

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Даже сейчас, будучи 80-летним стариком, Джек может похвастаться дьявольским шармом и очарованием, которые в свое время свели с ума не одну женщину. А если верить личным подсчетам голливудского бабника, более чем 2тысячам! Несмотря на то что официально Джек был женат всего один раз, он имеет пять детей от четырех разных женщин. Но самой большой и единственной настоящей любовью всей своей жизни он считает актрису Анжелику Хьюстон. Известная по роли Мортишии в фильме «Семейка Аддамс» и в реальности оказалась роковой и хладнокровной женщиной, которая смогла привязать к себе строптивого Джека на целых 17 лет. Анжелика знала о зависимости супруга, как и то, что он частенько крутил романы с юными старлетками и моделями. Женщина удивляла своей стойкостью и равнодушием, которые в будущем все же оказались показными. Узнав о рождении внебрачной дочери Джека от модели Ребекки Бруссард, Анжелика выгнала любимого.

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Кстати, Джек очень сильно горевал и признавался, что потерял единственную женщину, которую он полюбил по-настоящему. Но вскоре он утешился в жарких объятиях очередной красотки. В скандальной автобиографии «Джек Николсон – великий соблазнитель» актер признался, почему ни одна женщина не может удержать его рядом. Просто он привык обманывать всех своих женщин! Силу своего очарования и умения соблазнить любую женщину Джек начал практиковать уже в 18 лет. Как признается сам актер, его цель была проста – соблазнить каждую юбку. И Джек вовсе не отрицает, что одержим сексом и не сможет без него жить. Одно время он грозился затащить в постель певицу Бритни Спирс. Удалось ли ему это или нет, так и осталось тайной.

Дэвид Духовны

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Звезда «Секретных материалов» стал одним из первых знаменитостей, кто признался в пикантной зависимости. Удивительно, но именно роль сексоголика Хэнка в Муди в скандальном сериале «Блудливая Калифорния» принесла Дэвиду несколько престижных кинопремий. «Я чувствовал себя самим собой», – рассказывал Духовны прессе. О зависимости Дэвида знали многие его близкие и искренне сочувствовали его супруге – актрисе Теа Леони. Девушка ради мужа и семьи бросила только начавшую успешную карьеру и посвятила себя детям и бытовым хлопотам. А Духовны проводил все время на светских тусовок, заигрывал с молодыми актрисами и моделями, задерживался допоздна, а то и вовсе не приходил ночевать. Вскоре он перестал скрывать измены от супруги, и Теа подала на развод. В этот момент Дэвид не на шутку испугался, что может потерять надежный семейный тыл, и публично признался в сексомании и намерении пройти лечение в реабилитационной клинике. После пройденного курса лечения Теа и Дэвид прожили вместе еще 2 года. Накопленные обиды и вечная ревность изводили Теа, и она поставила точку в отношениях с Дэвидом. 57-летний актер до сих пор сокрушается и говорит, что ненавидит проклятую гиперсексуальность и не умение управлять своими желаниями, которая разрушила его брак.

Вайнона Райдер

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В нагрузку к клептомании Вайнона страдает еще и сексоманией! После обвинения в краже в крупном размере (около 6 тысяч долларов) и почти 500 часов принудительных общественных работ актриса ведет затворнический образ жизни. Уже 15 лет Вайнона не снимается в кино, редко появляется на мероприятиях и, казалось бы, больше не дает скандальных поводов для таблоидов. Да и список официальных бойфрендов у актрисы небогат – она была невестой и большой любовью Джонни Деппа, потом два года встречалась с Мэттом Дэймоном. Вроде бы все скромно и благопристойно. Но, оказалось, вовсе нет. На самом деле список любовных побед Вайноны будет побогаче и длиннее, и не все имена принадлежат звездным персонам, а с некоторыми молодыми людьми актрису связывала лишь одна ночь любви. Один из бывших бойфрендов заявлял прессе, что 45-летняя Вайнона очень темпераментная особа и меняет мужчин со скоростью света.

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