Секс не секс, когда голоден: 12 съедобных игрушек для спальни

Худеющие девушки знают: после шести часов вечера — никакого сладкого. Но если очень хочется, разделите эту трапезу с любимым, но не за столом, а в постели: и голодной не останетесь, и секс разнообразите. Найти съедобные игрушки для спальни можно в любом секс-шопе. Нынче ассортимент в магазинах для взрослых будто меню в кондитерских. Итак, посмотрим, что у нас на сладенькое.
Накладки на соски из конфет
Обычные или в форме сердца, но обязательно с кисточками на конце. Устройте любимому стриптиз с десертом. Ну или просто покормите его конфетами со своей груди, особенно если сегодня вы оставили его без ужина. Главное, чтобы эти накладки не попались на глаза вашим детям — сгрызут без зазрения совести.
Съедобное нижнее белье
Стринги и бра из конфет для вас, плавки из той же серии, но уже для вашего мужчины. Главное, не откусите лишнего. Правда, по отзывам некоторых покупателей, нижнее белье из драже хоть и вкусное, но не самое комфортное для носки. Да и конфеты эти довольно твердые — так что хруст из спальни будет доноситься громкий. На этот случай есть вещички из других съедобных материалов, которые плотно прилегают к телу, и грызть их не придется. Вкусы разные, но самые популярные — клубника и вишня.
Съедобные наручники
Один из плюсов этой игрушки: если вас забыли отстегнуть, вы сможете освободиться и сами. Главное — активно работать челюстями. Наручники со вкусом клубники, судя по составу, должны напоминать жевательные мармеладки. Быть заложницей в таких — одно удовольствие.
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Съедобные презервативы
Сразу предупреждаем, не вздумайте использовать их с первым встречным партнером в качестве защиты от болезней и нежелательной беременности. И со вторым встречным тоже. Не помогут! В съедобных презервативах не содержится латекса. Более того, они полностью растворяются в воде. Так что использовать их можно только для предварительных ласк. В общем, не презервативы, а одно название. Но к чаю пойдет.
Съедобные смазки
Тут вы, должно быть, спросите: «А почему бы не обойтись взбитыми сливками или шоколадным соусом?» Нет, обмазаться продуктами из холодильника, конечно, можно, но самые сокровенные места от этого дела лучше поберечь. Иначе можете навредить своей микрофлоре, а оно вам надо? Съедобные лубриканты в этом деле опасений не вызывают. Кстати, для тех, кто ограничивает себя в сахаре, в продаже есть смазки на фруктозе.
Съедобная краска для тела
Художник должен быть голодным. Чтобы нашлись силы съесть всю ту краску, в которой он вас измажет. Можно раскрасить друг друга руками и кистями или же купить краску в форме маркеров, чтобы писать на теле всякие непристойности. Производители уверяют: краска эта не сушит кожу и легко смывается водой — на случай, если вы уже порядком сыты и доедать нет сил. В продаже можно найти краску со вкусом клубники и шампанского, с ванилью и шоколадом, зеленым яблоком, вишней, черникой и, конечно, клубничкой.
Съедобный массажный крем
Даже если до секса не дойдет, голодными вы не останетесь. Съедобный массажный крем, как обещают производители, не оставляет жирных следов, но при этом он совсем не липкий. В меню на выбор массаж со вкусом груши и зеленого чая, с малиной, клубничным шампанским, с экзотическими фруктами, миндалем и шоколадом.
Съедобное разогревающее масло
«Масло? Это же жирно и калорийно», – наверняка тут же возразите вы. Мы в свою очередь надеемся, что этот продукт не станет главным блюдом вашего ужина, а потому объестся вам не удастся. Кроме того, масло не содержит сахара, поэтому фигуре оно не навредит. А вот обогреть холодными осенними вечерами сможет. Масло имеет согревающий эффект, который возникает благодаря теплому дыханию.
Съедобные накладки на зубы
Мужчина ваш сей продукт должен оценить, ведь его главный орган теперь уж точно не пострадает от острых зубов. Ну и вам процесс придется по вкусу, главное, выбрать, какому именно: вишня, клубника или арбуз.
Карамель для тела
Еще не наелись? Тогда вот вам карамель для тела со вкусами леденцов и меда. В комплекте предлагают закрытую маску на глаза. Видимо, для тех, кто хочет слопать карамель втихую, пока партнер не видит.
Конфеты-шипучки
Продолжаем радовать мужчину. На этот раз конфетами-шипучками. Производители уверяют: когда эти леденцы взрываются в вашем рту, мужчина испытывает нереальные ощущения. Однако, если верить отзывам покупателей, эти конфеты по своему эффекту ничем не отличаются от леденцов Pop Rocks, а стоят гораздо дороже.
Съедобная пудра
Хороша тем, что не оставляет на теле следов. Смахнул порошок перышком (оно прилагается в комплекте) и готово. Обсыпаться с ног до головы пудрой не советуют. Достаточно щепотки на шею, на внутреннюю сторону колен, немного на грудь и прочие особо чувствительные места. Вкусов, правда, не так много. Мы нашли лишь шоколад и клубнику. Зато в составе нет сахара — так что продукт, можно сказать, диетический.
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