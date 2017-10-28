Секс не секс, когда голоден: 12 съедобных игрушек для спальни

Тот случай, когда можно позволить себе сладости на ночь.

Худеющие девушки знают: после шести часов вечера — никакого сладкого. Но если очень хочется, разделите эту трапезу с любимым, но не за столом, а в постели: и голодной не останетесь, и секс разнообразите. Найти съедобные игрушки для спальни можно в любом секс-шопе. Нынче ассортимент в магазинах для взрослых будто меню в кондитерских. Итак, посмотрим, что у нас на сладенькое.

Накладки на соски из конфет

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Обычные или в форме сердца, но обязательно с кисточками на конце. Устройте любимому стриптиз с десертом. Ну или просто покормите его конфетами со своей груди, особенно если сегодня вы оставили его без ужина. Главное, чтобы эти накладки не попались на глаза вашим детям — сгрызут без зазрения совести.

Съедобное нижнее белье

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Стринги и бра из конфет для вас, плавки из той же серии, но уже для вашего мужчины. Главное, не откусите лишнего. Правда, по отзывам некоторых покупателей, нижнее белье из драже хоть и вкусное, но не самое комфортное для носки. Да и конфеты эти довольно твердые — так что хруст из спальни будет доноситься громкий. На этот случай есть вещички из других съедобных материалов, которые плотно прилегают к телу, и грызть их не придется. Вкусы разные, но самые популярные — клубника и вишня.

Съедобные наручники

Фото: amazon.com

Один из плюсов этой игрушки: если вас забыли отстегнуть, вы сможете освободиться и сами. Главное — активно работать челюстями. Наручники со вкусом клубники, судя по составу, должны напоминать жевательные мармеладки. Быть заложницей в таких — одно удовольствие.

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Съедобные презервативы

Сразу предупреждаем, не вздумайте использовать их с первым встречным партнером в качестве защиты от болезней и нежелательной беременности. И со вторым встречным тоже. Не помогут! В съедобных презервативах не содержится латекса. Более того, они полностью растворяются в воде. Так что использовать их можно только для предварительных ласк. В общем, не презервативы, а одно название. Но к чаю пойдет.

Съедобные смазки

Тут вы, должно быть, спросите: «А почему бы не обойтись взбитыми сливками или шоколадным соусом?» Нет, обмазаться продуктами из холодильника, конечно, можно, но самые сокровенные места от этого дела лучше поберечь. Иначе можете навредить своей микрофлоре, а оно вам надо? Съедобные лубриканты в этом деле опасений не вызывают. Кстати, для тех, кто ограничивает себя в сахаре, в продаже есть смазки на фруктозе.

Съедобная краска для тела

Фото: amazon.com Фото: ebay.com

Художник должен быть голодным. Чтобы нашлись силы съесть всю ту краску, в которой он вас измажет. Можно раскрасить друг друга руками и кистями или же купить краску в форме маркеров, чтобы писать на теле всякие непристойности. Производители уверяют: краска эта не сушит кожу и легко смывается водой — на случай, если вы уже порядком сыты и доедать нет сил. В продаже можно найти краску со вкусом клубники и шампанского, с ванилью и шоколадом, зеленым яблоком, вишней, черникой и, конечно, клубничкой.

Съедобный массажный крем

Фото: Getty Images

Даже если до секса не дойдет, голодными вы не останетесь. Съедобный массажный крем, как обещают производители, не оставляет жирных следов, но при этом он совсем не липкий. В меню на выбор массаж со вкусом груши и зеленого чая, с малиной, клубничным шампанским, с экзотическими фруктами, миндалем и шоколадом.

Съедобное разогревающее масло

Фото: Getty Images

«Масло? Это же жирно и калорийно», – наверняка тут же возразите вы. Мы в свою очередь надеемся, что этот продукт не станет главным блюдом вашего ужина, а потому объестся вам не удастся. Кроме того, масло не содержит сахара, поэтому фигуре оно не навредит. А вот обогреть холодными осенними вечерами сможет. Масло имеет согревающий эффект, который возникает благодаря теплому дыханию.

Съедобные накладки на зубы

Фото: amazon.com

Мужчина ваш сей продукт должен оценить, ведь его главный орган теперь уж точно не пострадает от острых зубов. Ну и вам процесс придется по вкусу, главное, выбрать, какому именно: вишня, клубника или арбуз.

Карамель для тела

Еще не наелись? Тогда вот вам карамель для тела со вкусами леденцов и меда. В комплекте предлагают закрытую маску на глаза. Видимо, для тех, кто хочет слопать карамель втихую, пока партнер не видит.

Конфеты-шипучки

Продолжаем радовать мужчину. На этот раз конфетами-шипучками. Производители уверяют: когда эти леденцы взрываются в вашем рту, мужчина испытывает нереальные ощущения. Однако, если верить отзывам покупателей, эти конфеты по своему эффекту ничем не отличаются от леденцов Pop Rocks, а стоят гораздо дороже.

Съедобная пудра

Фото: ebay.com

Хороша тем, что не оставляет на теле следов. Смахнул порошок перышком (оно прилагается в комплекте) и готово. Обсыпаться с ног до головы пудрой не советуют. Достаточно щепотки на шею, на внутреннюю сторону колен, немного на грудь и прочие особо чувствительные места. Вкусов, правда, не так много. Мы нашли лишь шоколад и клубнику. Зато в составе нет сахара — так что продукт, можно сказать, диетический.

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