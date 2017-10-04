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Топ-10 лучших книг о сексе

Woman's Day предлагает топ-10 книг о сексе, которые помогут вам лучше понять себя и своего партнера, преодолеть ряд интимных проблем или просто хорошо провести время за увлекательным чтением.

Эмили Нагоски. «Как хочет женщина»

Книгу, к сожалению, лучше читать в оригинале – удачный русский перевод нам пока не попадался. Эмили Нагоски, секс-коуч с огромным опытом, очень доступно объясняет, как работает система возбуждения и торможения женщины, как вообще устроена наша репродуктивная система. Прочтение книги ведет к лучшему пониманию себя, а значит, и большему удовольствию от секса.

И. Кон. «Вкус запретного плода. Сексология для всех»

Игорь Кон – один из основоположников сексологии в России в принципе. Человек, значительную часть своей жизни посвятивший сексологическим и гендерным исследованиям. Книга написана простым языком и дает понимание базовых механизмов сексуальности.

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Оливия Джадсон. «Каждой твари – по паре: секс ради выживания»

Если у вас в голове еще достаточно много предрассудков относительно сексуальности, обязательно прочтите эту книгу. В ней рассматриваются различные виды сексуальности, присущие разным животным, а заодно и при прочтении приходит лучшее понимание того, в кого люди такие.

Мэри Роуч. «Секс для науки, наука для секса»

Эту книгу не смог даже испортить перевод. Остроумная и наблюдательная колумнистка New Yourk Times Magazine рассказывает о развитии сексологии, иллюстрируя примерами ярких и необычных исследований, которые, однако, при всей кажущейся дикости и странности смогли продвинуть науку о сексе вперед и помогли нам отказаться от многих и многих предрассудков.

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Л.М. Щеглов. «Записки сексолога»

Лев Моисеевич Щеглов – светило отечественной науки о сексе. Ученый, начавший свою практическую деятельность еще до выделения сексологии в отдельную отрасль науки в СССР, а затем в России, он написал большое количество научных и научно-популярных статей и книг. Мы рекомендуем именно эту, последнюю из изданных на данный момент – она суммирует опыт, описывает частотные случаи и редкие явления. Если вы думаете, что знаете о сексе все, обязательно прочтите ее.

У. Мастерс и В. Джонсон. «О любви и сексе»

Если мы заговорили о серьезных ученых и базовых исследованиях, то странно было бы обойти вниманием работы людей, заложивших самый что ни на есть базис современных сексуальных представлений. Научная группа Джонсон и Мастерс доказала, например, что механизм клиторального и вагинального оргазма одинаков, что женщины, испытывающие оргазм в принципе, способны к мультиоргазмам. Их труд «О любви и сексе» – сумма знаний об анатомии, психологии и физиологии сексуальности.

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А. Казанцева. «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости»

Если вы пока не чувствуете себя готовыми прочесть целую книгу о сексе, начните с малого – с нескольких глав в книге. Популяризатор науки и научная журналистка Ася Казанцева доступно рассказывает о наших больших заблуждениях о сексе, моногамности/полигамности, феромонах, предпочтениях в выборе полового партнера и многом другом, что обычно остается за рамками серьезных рассуждений, но все равно очень интересно.

Александр Комфорт. «Радости секса»

Написанная в 1972 году книга учит тому, как сделать секс содержательной частью своей жизни, а не ограничивается простым перечислением способов того, как это можно делать. Автор, британский врач, понимает, что его читатели – нормальные люди со своими комплексами и проблемами, с утра до вечера занятые многочисленными делами, и им просто некогда задуматься о том, какую созидательную роль в их жизни может сыграть секс.

Александр Комфорт опровергает многие распространенные предрассудки, например, те, что касаются угасания влечения в пожилом возрасте. С тех пор как книга была издана впервые, у нее так и не появилось достойного конкурента. Она по-прежнему остается единственной в своем роде.

Фото: Getty Images

Пол Джоанидис. «Библия секса»

Книга «Библия секса» Джоанидис Пол включила в себя знания и практику большого количества людей. Она станет прекрасным самоучителем для любого желающего узнать о сексе больше. Примечательно, что здесь речь идет не только о технике секса. Автор рассуждает о том, каким должен быть половой акт вообще, что такое подлинная близость между мужчиной и женщиной. Секс преподносится не только как физический контакт, но и как особая культура общества.

Книга позволит посмотреть на сексуальную близость совсем другими глазами, увидеть что-то новое, почувствовать необычное. Читатель сможет понять, как побороть свои страхи, как научиться обсуждать тему интимных отношений со своим партнером.

Андрей Курпатов. «7 интимных тайн. Психология сексуальности»

«Тайны Адама и Евы» – это уникальный шанс решить свои проблемы в интимной жизни, не выходя из дома. Женщинам и мужчинам, молодым людям и супругам со стажем Андрей Курпатов даст совет и снабдит подходящей случаю эффективной методикой.

Российский врач-психотерапевт решил не идти по проторенной дороге, поэтому здесь нет ни описания поз и техник, ни детальных рассказов о строении мужской и женской половых систем. Вместо этого автор устраивает своим читателям воображаемую экскурсию к врачу-сексологу и сообщает много полезной информации.

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#книги#Топ-10#психология секса#полезные советы#взаимоотношения мужчины и женщины
4 октября 2017Алиса Александрова
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