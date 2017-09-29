Топ-10 самых сексуальных женских профессий по мнению мужчин

Выяснилось, что наибольший процент мужчин томятся тайным желанием к исполнительницам непыльных работ. Вот как распределились места в списке самых сексуальных женских профессий. Вы не поверите, какая профессия выбилась в лидеры!
10 место. Флорист
Девушка в окружении букетов приобретает дополнительные плюсы в виде ярких красок и волнующих ароматов. Флористки – натуры творческие и тонкие. Мужчинам так и хочется осыпать их цветами.
9 место. Менеджер по рекламе
Всегда на высоких каблуках, соблазнительно накрашены, по моде одеты. Мужчинам хочется отгадать: как же действуют чары, которыми менеджеры окутывают рекламодателей? К тому же представительницы этой профессии рассудительны, умеют рисковать и проигрывать и в часы неудач сохраняют присутствие духа.
8 место. Женщина-полицейский
Например, инспектор ГИБДД. Хотя автоинспекторши и ассоциируются у многих со штрафами и скамьей подсудимых, но входят в число самых-самых. Даже аккуратный исполнитель правил дорожного движения готов остановиться по первому требованию женщины в форме. Что привлекает? Независимый вид, виртуозное владение жезлом и склонность к компромиссам.
7 место. Воспитательница
Похоже, что почти в каждом мужчине существует мальчик. Даже крепкие парни не против, если с ними нянчатся. Молодые воспитательницы детсадов сердобольны и отзывчивы. При этом всегда знают, чего хотят.
6 место. Секретарша
На первый взгляд – холодны, сдержанны. Сочетание гордой независимости и покорной безотказности. Попав в зону тонкого французского парфюма, мужчины готовы на любое буржуазное излишество.
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