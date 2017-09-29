Топ-10 самых сексуальных женских профессий по мнению мужчин

Мужская лукавая искра падает на представительниц самых различных сфер, но внезапный пожар страсти все-таки способна разжечь не каждая.

Выяснилось, что наибольший процент мужчин томятся тайным желанием к исполнительницам непыльных работ. Вот как распределились места в списке самых сексуальных женских профессий. Вы не поверите, какая профессия выбилась в лидеры!

10 место. Флорист

Обаятельный флорист Дженнифер Энистон, «Любовь случается» Фото: кадр из фильма

Девушка в окружении букетов приобретает дополнительные плюсы в виде ярких красок и волнующих ароматов. Флористки – натуры творческие и тонкие. Мужчинам так и хочется осыпать их цветами.

9 место. Менеджер по рекламе

Директор рекламного агентства Хелен Хант, «Чего хотят женщины» Фото: кадр из фильма

Всегда на высоких каблуках, соблазнительно накрашены, по моде одеты. Мужчинам хочется отгадать: как же действуют чары, которыми менеджеры окутывают рекламодателей? К тому же представительницы этой профессии рассудительны, умеют рисковать и проигрывать и в часы неудач сохраняют присутствие духа.

8 место. Женщина-полицейский

Опер МВД Светлана Ходченкова, «Метод Лавровой» Фото: кадр из фильма

Например, инспектор ГИБДД. Хотя автоинспекторши и ассоциируются у многих со штрафами и скамьей подсудимых, но входят в число самых-самых. Даже аккуратный исполнитель правил дорожного движения готов остановиться по первому требованию женщины в форме. Что привлекает? Независимый вид, виртуозное владение жезлом и склонность к компромиссам.

7 место. Воспитательница

Добрая няня Анастасия Заворотнюк, «Моя прекрасная няня» Фото: кадр из фильма

Похоже, что почти в каждом мужчине существует мальчик. Даже крепкие парни не против, если с ними нянчатся. Молодые воспитательницы детсадов сердобольны и отзывчивы. При этом всегда знают, чего хотят.

6 место. Секретарша

Стильная секретарша Эмили Блант, «Дьявол носит PRADA» Фото: кадр из фильма

На первый взгляд – холодны, сдержанны. Сочетание гордой независимости и покорной безотказности. Попав в зону тонкого французского парфюма, мужчины готовы на любое буржуазное излишество.

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