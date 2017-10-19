Все с вами нормально: почему женщина не обязана испытывать оргазм

10–15 процентов женщин вообще не испытывают оргазма и это нормально, – с ходу шокирует цифрами сексолог Юлия Варра. – Значимость женского оргазма сильнейшим образом переоценена, и этот бред вдалбливают в массы, а главным образом, в головы наших мужчин. Они теперь просто обязаны осчастливить свою партнершу минимум дважды за один подход. Сопят до одурения, а их несчастные жены вынуждены притворяться, что им «хорошо», иначе он же не отстанет.

А потом женщины тайком идут к сексологу или психологу – лечиться от навязчивого невроза! И никто, кроме сертифицированного специалиста, не скажет ей, что она нормальна. Никто не скажет ему: «Оставь ее в покое и просто наслаждайся сексом». Ведь он – джентльмен, он пытается быть хорошим любовником, и, засучив рукава, ищет тайное место, чтобы сделать хорошо. Но женщина не кукла. Женский механизм оргазма не всегда зависит от физиологии.

Сколько бедных женщин приходит к сексологу с развившимся у них комплексом неполноценности из-за того, что она чего-то не испытывает, или испытывает не так долго, не так ярко и вообще не каждый раз.