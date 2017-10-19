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Все с вами нормально: почему женщина не обязана испытывать оргазм

Три неожиданных факта о «сексе со счастливым концом».

Любовные романы, фильмы для взрослых, реклама секс-тренингов приучили нас, что каждая приличная, и уж тем более неприличная женщина должна испытывать оргазм. Отсутствие его карается приговором – «фригидна».

Так что хочешь не хочешь, а приходится пыхтеть, стонать, срываясь на крики, царапать спину в кровь, изображая безудержный оргазм. А его и нет вовсе. При этом с сексом все вроде бы хорошо – да, без оргазма, но ведь приятно же, удовольствие получаете. Однако «знающие люди» говорят: испытывать оргазм обязаны! Много, часто, бурно. А что делать, если его нет? В первую очередь, расслабиться. И вот почему.

Фото: Getty Images
Юлия Варра

10–15 процентов женщин вообще не испытывают оргазма и это нормально, – с ходу шокирует цифрами сексолог Юлия Варра. – Значимость женского оргазма сильнейшим образом переоценена, и этот бред вдалбливают в массы, а главным образом, в головы наших мужчин. Они теперь просто обязаны осчастливить свою партнершу минимум дважды за один подход. Сопят до одурения, а их несчастные жены вынуждены притворяться, что им «хорошо», иначе он же не отстанет.

А потом женщины тайком идут к сексологу или психологу – лечиться от навязчивого невроза! И никто, кроме сертифицированного специалиста, не скажет ей, что она нормальна. Никто не скажет ему: «Оставь ее в покое и просто наслаждайся сексом». Ведь он – джентльмен, он пытается быть хорошим любовником, и, засучив рукава, ищет тайное место, чтобы сделать хорошо. Но женщина не кукла. Женский механизм оргазма не всегда зависит от физиологии.

Сколько бедных женщин приходит к сексологу с развившимся у них комплексом неполноценности из-за того, что она чего-то не испытывает, или испытывает не так долго, не так ярко и вообще не каждый раз.

Впрочем, если оргазм в вашей жизни все же был, вас наверняка мучает другой вопрос – почему он случается далеко не после каждого секса?

Юлия Варра

Нормальная здоровая сексуальная женщина может испытывать оргазм в 30–50 процентах половых актов (всего лишь) и это уже очень круто! Ну не способна женщина испытать оргазм, если у нее за стеной в соседней комнате лежит больной ребенок с температурой. Так уж запрограммированно природой.

Долгое время считалось: оргазм – это едва ли не главное условие для зачатия. И если мужской оргазм в этом деле действительно необходим, то женский, как выяснилось – упражнение вовсе не обязательное.

Юлия Варра

Женский оргазм на самом деле живой природе и не нужен, и зачатие, как давно установили американские ученые Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон, быстрее происходит тогда, когда женщина не оргазамирует во время полового акта.

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#оргазм#советы сексолога#отношения
19 октября 2017Ксения Воронежцева
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