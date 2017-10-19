Все с вами нормально: почему женщина не обязана испытывать оргазм

Любовные романы, фильмы для взрослых, реклама секс-тренингов приучили нас, что каждая приличная, и уж тем более неприличная женщина должна испытывать оргазм. Отсутствие его карается приговором – «фригидна».
Так что хочешь не хочешь, а приходится пыхтеть, стонать, срываясь на крики, царапать спину в кровь, изображая безудержный оргазм. А его и нет вовсе. При этом с сексом все вроде бы хорошо – да, без оргазма, но ведь приятно же, удовольствие получаете. Однако «знающие люди» говорят: испытывать оргазм обязаны! Много, часто, бурно. А что делать, если его нет? В первую очередь, расслабиться. И вот почему.