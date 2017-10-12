ГлавнаяОн и ОнаСекс

Звезды, которые застукали любимых в постели с другими

Их истории – как старый анекдот про раннее возвращение супруга домой или как банальная ситуация из дурацкого кино.

Одно дело – узнать про интрижку любимого человека с чьих-то слов, другое дело – увидеть факт измены своими глазами.

Наоми Кэмпбелл

Фото: Getty Images

«Наконец-то я встретила мужчину еще более страстного, чем я сама», – говорила счастливая и влюбленная Наоми. Даже языковой барьер не стал преградой для их романа, который продлился год. Она ни бельмеса не знала по-испански, а он – по-английски. Может быть, Хоакин Кортес в пламенном танце фламенко так подробно и доходчиво рассказал Наоми о своей страстной любви к ней, что темнокожая красавица поверила ему и прониклась ответным чувством. Однако отношения длились недолго, даже не оставив «пепла воспоминаний». Однажды Черная Пантера пришла к Хоакину домой без предупреждения. Девушку ждал неприятный сюрприз: страстный испанец сладко спал в их кровати не в одиночестве. Поговаривают, что шокированная увиденным супермодель выпрыгнула из окна. Благо этаж был первым, и Наоми отделалась легким ушибом и невероятной психологической травмой. А все еще удивляются, почему она такая нервная…

Шэрон Осборн

Фото: Getty Images

Супруге Оззи пришлось пережить немало бед и хлопот, причем большую часть принес ее благоверный. Вечная борьба с алкоголизмом, зависимостью от запрещенных препаратов, неадекватное поведение на публике, многочисленные интрижки на стороне, скандалы и ссоры. Шэрон несколько раз порывалась подать на развод, но ее тяжелая болезнь сплотила супругов. На некоторое время. Победив рак, счастливая Шэрон была обрадована заботой мужа и уже надеялась на то, что Оззи совсем остепенился. Но, как говорится, седина в бороду – бес в ребро. И в один момент Шэрон об «остепенившегося» мужа в объятиях своей же парикмахерши Мишель! Старый блудник признался, что роман с Мишель длится уже довольно долго и он даже подумывает о женитьбе на ней. Шэрон не стала долго думать и подала на развод. Забавно, но женщина не стала крушить все направо и налево (хотя и является обладательницей очень взрывного характера). Оззи и Шэрон до сих пор дружат и ведут общий бизнес.

Элин Нордегрен

Фото: Getty Images

Жена Тайгера Вудса восприняла измену не так спокойно, как Шэрон Осборн. Темпераментная красавица-блондинка в порыве ярости избила мужа-гольфиста его же клюшкой! Той самой, которой он «набил» многомиллионное состояние, сделавшее его одним из самых богатых спортсменов мира. Эрин также стала жертвой раннего прихода домой: ее супруг в это время наслаждался общением с жрицей любви, услугами которых, как оказалось, он часто пользовался. Оскорбленная Эрин подняла все счета, провела расследование и выяснила, что Тайгер за все время их супружества изменил ей с 18 (!) девушками специфичной профессии. Собрав все доказательства, Эрин начала на развод и отсудила у мужа 750 миллионов долларов!

Девушки каких профессий оказываются в постели звезд
  • Подробнее
Опасная страсть: 6 мест, в которых нельзя заниматься сексом
  • Подробнее
12
Поделись с друзьями!
#Наоми Кэмпбелл#измена#звездный развод#Хайди Клум#Брэд Питт#Элизабет Херли#Майк Тайсон
12 октября 2017Венера Ерофеева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет