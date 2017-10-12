Звезды, которые застукали любимых в постели с другими

Их истории – как старый анекдот про раннее возвращение супруга домой или как банальная ситуация из дурацкого кино.

Одно дело – узнать про интрижку любимого человека с чьих-то слов, другое дело – увидеть факт измены своими глазами.

Наоми Кэмпбелл

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«Наконец-то я встретила мужчину еще более страстного, чем я сама», – говорила счастливая и влюбленная Наоми. Даже языковой барьер не стал преградой для их романа, который продлился год. Она ни бельмеса не знала по-испански, а он – по-английски. Может быть, Хоакин Кортес в пламенном танце фламенко так подробно и доходчиво рассказал Наоми о своей страстной любви к ней, что темнокожая красавица поверила ему и прониклась ответным чувством. Однако отношения длились недолго, даже не оставив «пепла воспоминаний». Однажды Черная Пантера пришла к Хоакину домой без предупреждения. Девушку ждал неприятный сюрприз: страстный испанец сладко спал в их кровати не в одиночестве. Поговаривают, что шокированная увиденным супермодель выпрыгнула из окна. Благо этаж был первым, и Наоми отделалась легким ушибом и невероятной психологической травмой. А все еще удивляются, почему она такая нервная…

Шэрон Осборн

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Супруге Оззи пришлось пережить немало бед и хлопот, причем большую часть принес ее благоверный. Вечная борьба с алкоголизмом, зависимостью от запрещенных препаратов, неадекватное поведение на публике, многочисленные интрижки на стороне, скандалы и ссоры. Шэрон несколько раз порывалась подать на развод, но ее тяжелая болезнь сплотила супругов. На некоторое время. Победив рак, счастливая Шэрон была обрадована заботой мужа и уже надеялась на то, что Оззи совсем остепенился. Но, как говорится, седина в бороду – бес в ребро. И в один момент Шэрон об «остепенившегося» мужа в объятиях своей же парикмахерши Мишель! Старый блудник признался, что роман с Мишель длится уже довольно долго и он даже подумывает о женитьбе на ней. Шэрон не стала долго думать и подала на развод. Забавно, но женщина не стала крушить все направо и налево (хотя и является обладательницей очень взрывного характера). Оззи и Шэрон до сих пор дружат и ведут общий бизнес.

Элин Нордегрен

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Жена Тайгера Вудса восприняла измену не так спокойно, как Шэрон Осборн. Темпераментная красавица-блондинка в порыве ярости избила мужа-гольфиста его же клюшкой! Той самой, которой он «набил» многомиллионное состояние, сделавшее его одним из самых богатых спортсменов мира. Эрин также стала жертвой раннего прихода домой: ее супруг в это время наслаждался общением с жрицей любви, услугами которых, как оказалось, он часто пользовался. Оскорбленная Эрин подняла все счета, провела расследование и выяснила, что Тайгер за все время их супружества изменил ей с 18 (!) девушками специфичной профессии. Собрав все доказательства, Эрин начала на развод и отсудила у мужа 750 миллионов долларов!

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