Что посмотреть в Самаре: 10 лучших событий этой осени

Не стоит ломать голову, как устроить свой досуг – посмотрите нашу подборку событий, которые не оставят вас равнодушными.

Концерты, интересные выставки, спектакли и невероятное танцевальное шоу и многое другое!

Шоу под дождем «Только для женщин – 3»

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Когда: 9 ноября в 19:00 Где: в КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106). Тел. 247-75-75 Цена билета: 1000–2500 руб. Возрастное ограничение: 18+ Это яркая, веселая, романтичная провокация! Отношения мужчины и женщины, мужская ложь, женские мечты – это лишь малая часть вопросов, затронутых в спектакле. В шоу обозначены очень пикантные темы, которые могут поставить в неловкое положение любого мужчину. Грусть и сожаление, любовь и радость – эмоции рассказчика воплощаются на сцене в искусные танцы. Мысли и переживания ярко отображаются в пластике тел артистов. А главное, вся феерия чувств приправлена юмором! Финальная часть шоу исполняется под потоками воды. Этот спектакль не оставит равнодушной ни одну зрительницу! Автор и режиссер – Рустам Надыршин.

«ЧАЙФ»

Фото: организаторы концерта

Когда: 14 октября в 19:00 Где: в ОДО (ул. Рабочая, 7). Тел. 979-88-96 Цена билета: 800–3500 руб. Возрастное ограничение: 6+ Юбилейный тур «Вместе теплей», посвященный поклонникам группы, которых за тридцать с небольшим лет в разных городах и странах насчитываются миллионы. Количество выпущенных коллективом альбомов перевалило за тридцать, а их песни – частые участники хит-парадов российских радиостанций.

Эдвин Мартон. Stradivarius

Фото: организаторы концерта

Когда: 13 октября в 19:00 Где: в ОДО (ул. Рабочая, 7). Тел. 332-27-52 Цена билета: 900–2900 руб. Возрастное ограничение: 6+ В Самаре впервые выступит всемирно известный скрипач-виртуоз, обладатель премий «Эмми», золотой медали международного конкурса скрипачей в Канаде Эдвин Мартон. В программе прозвучат шедевры мировой скрипичной музыки А. Вивальди, И.С. Баха, Н. Паганини, И. Брамса, И. Штрауса, а также известные композиции Эдвина Мартона. В руках мастера – легендарная скрипка Страдивари 1699 года, на которой играл сам Паганини. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра.

Максим Аверин

Фото: Getty Images

Когда: 27 октября в 19:00 Где: в ОДО (ул. Рабочая, 7). Тел. 332-27-52 Цена билета: 600–2400 руб. Возрастное ограничение: 16+ Известный актер выступит с моноспектаклем «Все начинается с любви. Продолжение». Это не концерт, не творческая встреча, это именно моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии, прозы, сопровождающаяся мастерской световой и звуковой партитурой. Это спектакль, в котором актер остается один на один с публикой и открывает свою душу в этом диалоге. В программе моноспектакля «Все начинается с любви. Продолжение»– стихи и проза Д. Самойлова, А. Вертинского, Б. Пастернака, В. Маяковского, Р. Рождественского и В. Высоцкого, отрывки из спектаклей, песни советских и российских композиторов, видеоряд из кинофильмов, живое общение с залом.

The Harlem Musical Revue

Фото: организаторы концерта

Когда: 26 октября в 19:00 Где: самарская филармония (ул. Фрунзе, 141). Тел. 207-07-13 Цена билета: 450–1500 руб. Возрастное ограничение: 12+ Феерическое кабаре-госпел-шоу из США – неординарный проект в духе американского мюзик-холла. Прозвучат песни из репертуара Л. Армстронга, Р. Чарльза, Э. Пресли, М. Джексона, импровизации Д. Эллингтона. Яркое и мощное шоу из Нью-Йорка подарит зрителям настоящий праздник!

В Самаре открывается «Форт Боярд»! Подробнее