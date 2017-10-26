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Нечаянная домохозяйка: как я научилась покупать свежую еду в интернете

Как покупать здоровые продукты, если на походы по магазинам нет ни времени, ни желания.

«Оля, мужчина от тебя сбежит через неделю», – говорила мне мама каждый раз, когда, приезжая ко мне в гости, обнаруживала в холодильнике очередную повесившуюся мышь. Фудшопинг никогда не был моей сильной стороной. До недавнего времени я вообще не понимала, зачем покупать продукты, если ты завтракаешь чашкой кофе, обедаешь в офисной столовой или в привычной кафешке с коллегой, а на ужин заказываешь готовую еду через популярную службу доставки.

Фото: Евгений Смирнов

Ты то, что ты ешь

Все изменилось, когда я записалась на фитнес и начала придерживаться здорового образа жизни. Тренер не только объяснил, как подкачать нижний пресс, но и в качестве бонуса раскрыл пару личных секретов. Оказалось, для того, чтобы не болеть в сезон простуд, стоит внимательнее следить за питанием. Например, чтобы укрепить иммунитет, стоит регулярно употреблять качественные кисломолочные продукты, включать в рацион богатые омега-6 и омега-3 жирными кислотами продукты (качественные масла первого холодного отжима, семена чиа, льна, рыбу семейства лососевых), скорректировать потребление сахара и соли.

Чтобы не валиться с ног от усталости по вечерам, есть побольше орехов и сухофруктов. А чтобы быстрее похудеть, заменить шоколадные батончики на полезную и сочную питахайю.

Быть стройной, здоровой и бодрой мне хотелось, но бегать по Москве в поисках питахайи – не очень. «А ты в интернете заказывай», – посоветовал тренер и протянул визитку магазина freshbroccoli.ru.

Фото: Евгений Смирнов

Мой «пэрсик»

На следующий день я чуть раньше пришла на рабочую встречу и, чтобы убить время, зашла с телефона на freshbroccoli.ru. Питахайя нашлась сразу, причем по вполне бюджетной для экзотического фрукта цене – 350 рублей. Заодно заказала пару гранатов, десяток мандаринов, виноград и персики. Моя коллега все еще стояла в пробке, когда мне уже перезвонила девушка-менеджер, чтобы подтвердить заказ и обсудить детали доставки: я выбрала удобный для меня временной интервал вечером того же дня. Так как стоимость покупки слегка превысила 1000 рублей, доставка в район, где расположен мой офис, оказалась бесплатной. Правда, не обошлось без приключений. Когда через несколько часов в офис приехал курьер, меня не оказалось на месте: нужно было срочно организовать фотосъемку нового редакционного проекта. Опаздывала я минут на пятнадцать. Курьер терпеливо дождался меня и с улыбкой (!) передал заказ, приняв оплату банковской картой. Удобно для тех, кто, как я, не носит с собой наличных.

Продукты на freshbroccoli.ru путешествуют к покупателям в специальных холодильных камерах
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Фото: Евгений Смирнов
Фото: Евгений Смирнов

Когда я развернула аккуратно упакованные в бумагу фрукты, они оказались прохладными: тренер рассказывал, что продукты на freshbroccoli.ru путешествуют к покупателям в специальных холодильных камерах. «Я тоже по выходным на Даниловский рынок езжу», – заметила коллега, с довольным видом поедая сладкий виноград. Фрукты действительно оказались очень спелыми и вкусными, как с рынка (кстати, дешевле, чем с Даниловского). Питахайя была такой же ароматной, как та, которую я пробовала прошлой зимой в Таиланде. А золотистые мандарины и спелый виноград без косточек так и просились в кадр для съемки в Instagram! Позже я навела справки: оказалось, у интернет-магазина Broccoli свои склады на «ФудСити». Так вот откуда они их привозят!

Фудшопинг для опытных пользователей

Удовлетворенная первым опытом, вечером я еще раз зашла на freshbroccoli.ru, чтобы заказать продукты для дома. Помимо свежих овощей и фруктов в ассортименте магазина есть все, что продается в обычных супермаркетах. С той лишь разницей, что выбор здесь больше и ходить никуда не надо. В моей корзине оказались огурцы, помидоры, авокадо, салат и льняное масло для заправки: тренер говорил, что оно даже полезнее оливкового. Вместо хлеба заказала полезные хлебцы, а к ним красную рыбу и спаржу, чтобы наделать брускетт. Вместо шоколадок и сладких батончиков, которыми я привыкла перекусывать в течение рабочего дня, заказала живой йогурт, орехи и сухофрукты, а еще модные сегодня семена чиа и ягоды годжи (их в обычных супермаркетах так просто не найдешь).

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Фото: Евгений Смирнов
Фото: Евгений Смирнов

И даже достала красивый десертный бокал – отнесу на работу и буду смешивать полезные десерты. Заказ приехал на следующее утро в 10:00. На этот раз у меня были наличные, и я даже оказалась на месте. Приняв курьера (они все у них такие улыбчивые, что ли?), я быстренько сделала себе полезный завтрак, а позже еще и обед – салат из свежих огурцов, перца, помидоров (сочных, с непривычно красной, а не белой от нитратов, мякотью) и аппетитные брускетты. Между встречами я полистала брошюрку с рецептами, которую на freshbroccoli.ru вкладывают в каждый заказ, и присмотрела для себя пару полезных фитнес-блюд. Мамочка, ты зря за меня волновалась! Оказалось, я люблю и умею готовить. Мне просто не нравится ходить по магазинам.

Фото: Евгений Смирнов

«А тыкву на freshbroccoli тебе уже подарили?» – спросил тренер, угощая меня зеленым коктейлем после тренировки вечером того же дня. «?» – «Они к Хеллоуину при любом заказе до 31 октября дарят всем промокод на скидку 300 рублей, тыкву и трафарет для вырезания. Я свою, правда, не удержался, разрезал и запек в духовке с медом и орехами. Может, зайдешь попробовать?»

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26 октября 2017
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