Остро-сладкое наслаждение

Вы знаете, что горчица бывает нежной, сладкой, с корицей, карамельным сиропом, с фруктовым пюре? И кроме мяса она отлично сочетается с салатами и даже зерновыми хлебцами (поклонникам ЗОЖ на заметку!) И самое главное – все это можно купить в готовом виде в ближайшем магазине.
Что?
Какая горчица нынче представлена на полках магазина? Возьмем «Кухмастер». Эта компания выпускает всю вкусовую линейку – острая «Русская», популярнейшая пикантная, с целыми зернами горчицы «По-дижонски», «Домашняя» с корицей, нежная «Европейская» и остро-сладкая «Баварская» с карамельным сиропом.
Из чего?
Если вы считаете, что вся горчица одинакова, то вы сильно заблуждаетесь. Существует две основных технологии производства этой приправы. Первая – когда из зерен выжимают горчичное масло, полученный же жмых перемалывают в порошок. Именно из этого порошка многие и делают горчицу. При этом теряются практически все полезные свойства, а для придания вкуса приходится добавлять ароматизаторы.
Вторая технология, которую как раз использует «Кухмастер», – горчицу делают из цельных зерен. Они замачиваются при определенной температуре, разбухают, полученную массу перемалывают в пасту и добавляют натуральные ингредиенты – перец, корицу, фруктовое пюре, карамель. Горчичное масло сохраняется, а значит – сохраняются и все полезные свойства продукта.
Зачем?
В первую очередь, горчица отлично повышает аппетит. В период осенней хандры, когда все желания смываются грустным осенним дождиком, добавить ярких красок в меню поможет эта остро-сладкая приправа! И как вы уже поняли, ее остроту можно регулировать, просто выбрав нужную вам баночку.
Во-вторых, и это, наверное, ее главное кулинарное достоинство, горчица чудесно оттеняет и подчеркивает вкус основного блюда. Причем не только мясных, но и салатов, овощей гриль, гарниров, да даже банальных бутербродов (вы пробовали сочетание чуть поджаренного хлеба, сыра и «Баварской» горчицы?).
В-третьих, этот продукт повышает иммунитет и является прекрасным противопростудным профилактическим средством. В горчице содержатся витамины А и B, крайне необходимые человеку, особенно в осенне-зимний период, когда иммунитет проходит настоящие спартанские испытания. Витамин А улучшает зрение, укрепляет ногти и волосы, а также защищает кожу от внешних вредоносных факторов. Витамин B улучшает кровообращение и работу центральной нервной системы.
И, наконец, в-четвертых, горчица – отличное противомикробное средство. Кушаем жгучую приправу и не боимся никаких бактерий. И в этом неоспоримом преимуществе она готова побороться с чесноком. Да и согласитесь, что горчица – наиболее оптимальный выбор, нежели чеснок. Она не оставляет запаха!
Для ценителей этой чудесной приправы – специальный конкурс от «Кухмастера»!