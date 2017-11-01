Остро-сладкое наслаждение

Вы знаете, что горчица бывает нежной, сладкой, с корицей, карамельным сиропом, с фруктовым пюре? И кроме мяса она отлично сочетается с салатами и даже зерновыми хлебцами (поклонникам ЗОЖ на заметку!) И самое главное – все это можно купить в готовом виде в ближайшем магазине.

Что?

Какая горчица нынче представлена на полках магазина? Возьмем «Кухмастер». Эта компания выпускает всю вкусовую линейку – острая «Русская», популярнейшая пикантная, с целыми зернами горчицы «По-дижонски», «Домашняя» с корицей, нежная «Европейская» и остро-сладкая «Баварская» с карамельным сиропом.

Из чего?

Если вы считаете, что вся горчица одинакова, то вы сильно заблуждаетесь. Существует две основных технологии производства этой приправы. Первая – когда из зерен выжимают горчичное масло, полученный же жмых перемалывают в порошок. Именно из этого порошка многие и делают горчицу. При этом теряются практически все полезные свойства, а для придания вкуса приходится добавлять ароматизаторы.

Вторая технология, которую как раз использует «Кухмастер», – горчицу делают из цельных зерен. Они замачиваются при определенной температуре, разбухают, полученную массу перемалывают в пасту и добавляют натуральные ингредиенты – перец, корицу, фруктовое пюре, карамель. Горчичное масло сохраняется, а значит – сохраняются и все полезные свойства продукта.