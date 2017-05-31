5 ярких цитат Андрея Кончаловского о любви и пошлости в кино

Знаменитый режиссер на творческой встрече в Екатеринбурге рассказал, почему он против того, чтобы люди в кино ели попкорн, отчего не любит экспериментальные выставки и зачем снимает в кино обычных людей.

«Все развлечения похожи на порнофильмы»

Режиссер Андрей Кончаловский Фото: личный архив Андрея Кончаловского

– Часто меня спрашивают: «А в чем актуальность ваших произведений?». Ставлю «два», зовите родителей! Я не люблю слово «актуальность», потому что современное искусство современно, если оно волнует. Если нет, то это уже что-то другое. А зачем нужно искусство? А для того, чтобы человек поверил, а потом почувствовал.

На свою последнюю картину «Рай» я просил на пускать людей с попкорном. Было возмущение среди любителей попкорна: «Как же так? Это же часть индустрии!». Слава богу, в театре и консерватории его не жуют. Вот когда и там начнут – все, кирдык, кончилось искусство.

Пожалуйста, жуйте попкорн там, где развлечение. Все развлечения похожи на порнофильм: возбуждение, удовлетворение и забвение (тебе хочется поговорить, поесть и забыть). В искусстве так не бывает, в искусстве забыть сложно. И чем дольше вы молчите после фильма или спектакля, тем глубже в вас что-то запало. Я думаю, каждый испытывал подобное потрясение или смятение – перед вами предстала дилемма, которую вы не можете даже охватить. Все великие произведения литературы, драматургии и музыки не охватываемы полностью для понимания. Их объединяет одно – мы не понимаем, о чем они говорят, но чувствуем там что-то гигантское.

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«Я больше не хожу на выставки, где показывают скульптуры из какашек»

1 / 2 Во весь экран Андрей Кончаловский в юности Фото: личный архив Андрея Кончаловского

Фото: личный архив Андрея Кончаловского

– Первобытный человек только начал осваивать язык, но уже имел возможность на скалах пещер первый раз нарисовать быка. Зачем он это делал? Потому что для него это было магией! Эта магия – часть большого искусства до сих пор. В чем магия-то? А ты поймал изображение на стенку, значит, почти отохотился – это попытка зафиксировать реальность.

Вот «Черный квадрат» Малевича – это не искусство для меня. Для того чтобы понять эту картину, нужно прочитать 19 страниц текста о том, почему это великое произведение. А когда смотришь на «Венеру Милосскую», наскального быка или шедевры Сурикова, текст не нужен. Почему цветок красив? Я не могу объяснить, но цветок прекрасен, как и Джоконда. Создание цветка – уникальная вещь, ведь он вырос из ничего и состоит тех же элементов, что наше тело.

Следующий этап – понимание красоты. Причем красиво – это не обязательно длинные ноги и тонкая талия. Когда мы говорим «красивая женщина», в 20 лет имеем в виду одно, в 60 – другое, а в 80… Опять как в 20. Красота зарождается не только в форме, но и в содержании.

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На съемках фильма «Рай» Фото: @juliavysotskayaofficial

Умение видеть красоту – черты художника и мудрого человека. Они обязательно увидят невидимое и смогут объяснить. Следующий момент – это нужно запечатлеть. Ты-то увидел, но этим хочется поделиться с окружающими. Художник ведь не творит «в себя», ему нужно, чтобы кто-то его понял. Необходимо умение – одним талантом не обойдешься. Как бы ни был талантлив человек, если он не умеет рисовать, то начинает делать скульптуры из какашек, и считать, что это современное искусство. Я вот больше не хожу на такие выставки. Однажды перед выставкой специально распечатал длинную ленту и написал на ней «Художественный ценности не имеет. Кончаловский». А экспонат стоил бешеных денег…

Сейчас в искусстве покупают не картины, а инвестиции. На стенах богачей висят инвестиции. Скажем, Энди Уорхол – талантливый парень, но талантлив не в рисунке (он ничего не рисовал). Года три назад его картина – распечатанное фото Мао Цзэдуна на шелке, на которую Уорхол помочился, – была продана за 11 миллионов. Интересно, да? Энди ничего не производит (кроме небольшого количества мочи), а картина стоит 11 миллионов! Начинаешь понимать слова Сальвадора Дали – «Я богат, потому что мир полон кретинов». Я как художник не имею права ругаться, поэтому просто говорю: «Я не понимаю, я не дорос». Но иногда прорывает и хочется сказать!

Главное – не стесняться. А то мы стесняемся потому, что нам критики впендюривают: «Это искусство, а это – не искусство». Забудьте критиков – верьте своему сердцу. Если волнует – хорошо, не волнует – все понятно.

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«Мы любим непонятно за что»

1 / 4 Во весь экран Андрей с женой Юлией Высоцкой Фото: @juliavysotskayaofficial

Фото: @juliavysotskayaofficial

Фото: @juliavysotskayaofficial

Фото: @juliavysotskayaofficial

– За что вы благодарны, когда смотрите фильм, которые вас веселит? За что вы благодарны, когда смотрите трагедию, которая вас вряд ли веселит? Сила трагедии в том, что она показывает бездну падения человека, и вы оплакиваете героя, который совершает ужасные вещи. Мы любим людей, не потому, что они хорошие. Любим непонятно за что. Часто любимые люди делают отвратительные, глупые, дурацкие вещи, но мы не перестаем их любить. Но это страдание очень важно, потому что оно часть нашей красоты.

Хорошая постановка не та, на которой вы оглохли от криков или музыки. А когда уходите с чувством благодарности. Иногда даже от того, что поплакали. Плач порой – как исповедь, в этом смысле искусство похоже на религию. Недаром Шопенгауэр говорил, что «единственное доказательство существования Бога – искусство».

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«Сказал Саввиной: «У вас такое русское лицо, жаль, что вы актриса»

Ия Саввина в фильме «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Фото: Кадр из фильма «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»

– В чем разница между кинематографом и театром? Кинематографом можно наслаждаться, будучи глухим. Недаром существует великое немое. Текст, конечно, важен, но суть не в этом, а в изображении. В то время как театром человек может наслаждаться, будучи слепым, потому что театр ближе к литературе. Когда я стал это понимать, стал разделять себя на кинорежиссера и театрального.

Снял несколько картин, где во многих ролях появляются не артисты. Главная из них – «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», в которой была одна актриса и реальные люди из деревни. Ведь невозможно, чтобы артисты играли колхозников, председателей. Даже хотел главную героиню Асю хотел снимать не артистку, но побоялся, что не найду подходящую девушку. А тогда была популярна актриса Ия Саввина. Говорю ей: «У вас такое русское лицо, но жалко, что вы актриса. Если не найду актрису, то попрошу вас сыграть, ладно?». Она согласилась, хотя играла в театре Моссовета со сталинскими лауреатами, а тут для роли нужно было окать и вписаться в толпу обычных людей. И Ия перестроилась.

В фильме «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» снялись не актеры, а реальные жители деревни Фото: кадр из фильма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»

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В картине «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» у меня тоже снялись не артисты. Была только одна актриса (актриса екатеринбургского «Коляда-театра» Ирина Ермолова. – Примечание Woman`s Day), потому что красивых баб найти в деревне не так просто – они все в город подались.

Я хотел в деревне найти почтальона и посмотреть, кому он письма носит. Деревенский почтальон – особая фигура, он важнее милиционера. Почтальон возит пенсии, повестки, налоги туда, где к ужасу российской почты почтовый индекс сохраняется, потому что в деревне живет единственная бабка. Все уже либо уехали, либо вымерли, но одна живет, будь она неладна! А если живет, то сохраняет почтовый индекс. Удивительно, что почтальон должен туда ехать за 15 километров по воде, чтобы этой бабке доставить два батона черного хлеба, программку телевизионную, валидол.

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«Дядя Ваня» вверх тормашками

– Как-то я был на юге, в Крыму. Одинокий был, хотелось познакомиться с девушкой. Смотрю, афиша висит: «Дядя Ваня» – у меня фильм такой был по Чехову. Думаю, там наверняка сидят интеллигентные люди, встречу какую-нибудь студентку Литературного института в очках...

Кинотеатр находился в сарайчике на горе, решил, что подойду к концу, когда люди будут выходить, вытирая слезы. А подхожу и слышу хохот. Захожу – фильм на экране идет вверх ногами. Бегу наверх в будку к киномеханику, говорю: «Ты что показываешь? Посмотри, у тебя вверх ногами!». А он отвечает: «Меня зрители попросили пустить вверх ногами, потому что по-нормальному скучно будет».