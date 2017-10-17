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Афиша Оренбурга: расписание фестиваля «Висла»

В этом году в Оренбурге впервые проходит aестиваль польских фильмов «Висла». Посмотреть на картины оренбуржцы смогут с 17 по 24 октября. Woman's Day публикует подробную афишу.
Афиша Оренбурга: расписание фестиваля «Висла»
Фото: организаторы фестиваля

Вход на показы в рамках фестиваля свободный по бесплатным билетам.

Билеты и программу фестиваля можно получить в кассах кинотеатра «Синема 5», ТРК «Гулливер», г. Оренбург, ул. Новая, д. 4

Справки: 54-00-74, 25-84-48, 40-34-09.

17 октября, 18:00 – открытие фестиваля «Висла»

Фильм открытия – «11 минут», реж. Ежи Сколимовски. Психологический триллер, зал № 1.

Возрастные ограничения: 18+.

Одиннадцать минут из жизни нескольких не связанных друг с другом персонажей. Несколько отдельных историй людей, судьбы которых переплетаются в конце фильма. Изумительная операторская работа, феноменальная музыка и мастерская игра актеров завоевали признание зрителей в России и за рубежом.

18 октября, 18:30, зал № 1 – «Кэмпер», реж. Лукаш Гжегожек

Комедия, драма

Возрастные ограничения: 18+.

Главные герои – это молодая супружеская пара, которая переживает серьезный кризис. В сюжет фильма режиссер вплел элементы гротеска и сатиры.

19 октября, 18:30, зал № 1 – «Последняя семья», реж. Ян П. Матушиньски

Биография

Возрастные ограничения: 18+.

Фильм рассказывает о знаменитом польском художнике-сюрреалисте Здиславе Бексинском и его семье. Это история о крепких семейных узах и группе аутсайдеров, которые существовали в своем собственном, специфическом мире. Их судьба – это драма, полная мрачного юмора, и, одновременно, сказка о противостоянии мечты и реальности.

20 октября, 18:30, зал № 1 – «Эдерли», реж. Петр Думала

Сюрреалистическая комедия

Возрастные ограничения: 18+.

«Эдерли» – это очередной, уже второй по счету, художественный фильм известного во всем мире мастера анимации Петра Думалы.

Эдерли – это город, который существует вне времени, на грани реального мира и сна. Этот фильм – своего рода сюрреалистичная комедия с элементами криминала или философского трактата о жизни. Нереалистичный сюжет дополняется визуальным рядом, а черно-белые съемки воспроизводят стилистику немого кино.

20 октября, 16:30, зал № 4 – «Волны», реж. Гжегож Заричны

Социальная драма

Возрастные ограничения: 16+. Семнадцатилетние Аня и Кася, только начинающие взрослую жизнь, хотят покинуть родной город и изменить свою прежнюю жизнь. Девушки мечтают стать профессиональными парикмахерами. Пока что им нужно пройти стажировку в небольшой парикмахерской. Изменения, о которых они мечтают, требуют от них много усилий и порождают серьезный конфликт с окружающим их миром.

21 октября, 15:00, зал № 1 – «Хрустальная девушка», реж. Артур Урбаньски

Драма

Возрастные ограничения: 18+.

На экране мы наблюдаем несколько отдельных любовных историй молодых людей. Одни сюжетные линии фильма переполнены болью, другие окутаны гротеском и тонким юмором. В фильме восхищает визуальная сторона и актерское мастерство.

21 октября, 13:00, зал № 4 – Специальный показ.

Лучшие студенческие работы Варшавской киношколы.

Возрастные ограничения: 18+.

FLY ALONE

Польское морское побережье. Одинокая девушка, страдающая синдромом Туретта, встречает на пляже парня, запускающего воздушных змеев. Она восхищена его умением контролировать их полет.

«Граница»

Украинка Ольга работает в Польше сиделкой больного, прикованного к постели мужчины средних лет. На Украине у нее остался муж и серьезно больная дочь, жизнь которой может спасти только дорогостоящая операция. Мужчина предлагает Ольге деньги взамен за кое-какое одолжение.

«Дедушка»

Взрослый внук проводит время со своим дедушкой, который, несмотря на серьезный недуг, не теряет оптимизма и веры в жизнь.

«Майя»

Глухонемая Майя живет со своим отцом в деревне. Девушка помогает ему вести хозяйство, но сама все время мечтает о танце. Отец-прагматик не разделяет ее интересов. Девушке приходится убежать из дома, чтобы попасть на вступительные экзамены в балетную школу.

«Освобождение»

Мать вместе с дочерью-подростком находятся в поисках больницы, чтобы прервать беременность девушки, которая является результатом насилия.

«Сказки на ночь»

Наполненные претензиями разговоры взрослого мужчины с отцом-алкоголиком переплетаются кадрами из любительских фильмов домашнего архива, когда их жизнь выглядела совсем по-другому.

22 октября, 15:00, зал № 1 – «Лес. 4 утра», реж. Ян Якуб Кольски

Драма

Возрастные ограничения: 16+.

Форст – это богатый человек в цвете лет. Когда мы с ним знакомимся, он кажется нам королем жизни. Однажды он бросает работу в корпорации, разрушает все, отрезает себе дорогу назад. Лес, 4 часа утра, несколько лет спустя. Он живет в лесу, в построенной собственноручно землянке. Сопровождает его трехногая собака. Однажды у его двери появляется Ядзя. Форст еще раз должен изменить все в своей жизни…Утонченная эстетика и замечательная операторская работа способны восхитить даже взыскательных зрителей. Бесспорным достоинством картины является также гениальная роль Кшиштофа Майхжака, ради которой стоит пойти в кино!

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#Оренбург#Афиша Оренбурга#Висла#фестиваль
17 октября 2017Татьяна Савина
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