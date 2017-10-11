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Афиша Оренбурга: 6 событий октября

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Афиша Оренбурга
Фото: архив цирка

С 7 по 22 октября в Оренбурге проходят гастроли Мстислава Запашного. Зрителей ждет разнообразная программа, где собраны все жанры циркового искусства. Вы сможете увидеть гимнастов, жонглеров, иллюзионистов и клоунов, королевских пуделей, медведей и, конечно же, тигров. Мстислав Запашный даже не боится вставать к своим тиграм спиной, а ведь это смертельный номер, исполнить который в стране мало кто рискует. Еще один захватывающие номер «Колесо смерти» – исполняется без страховки.

Подробности по тел.: (3532) 77-60-81, 21-08-69.

Возрастные ограничения: 0+.

Цена билета: от 500 рублей (дети до 4 лет – бесплатно), приобрести можно на сайте.

Афиша Оренбурга
Фото: галерея искусств

С 12 октября по 5 ноября в Галерее искусств «На Пушкинской» будет работать выставка московского живописца Максима Григорьева «Земля – Небо». Вы увидите предметный мир, переплавленный в мощные цветовые пятна, динамичные и неожиданные. Максим Григорьев демонстрирует современное и экспрессивное понимание импрессионизма – впечатление от природы, пропущенное через темперамент и индивидуальность прирожденного живописца.

Подробности по тел.: (3532) 44-75-95.

Возрастные ограничения: 0+.

Вход свободный.

«Выбор WDay.ru»: «Свадьба года» в Оренбурге
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#Оренбург#Афиша Оренбурга#Запашный#цирк#театр#Мстислав Запашный
11 октября 2017Татьяна Савина
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