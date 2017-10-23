Афиша Оренбурга: 4 ярких события

25 октября в 20:00 в кинотеатре «Кинофрэш» пройдет предпоказ фантастического триллера «Скайлайн 2». В мире царят хаос и паника. Пришельцы напали на планету Земля. Над небом нависли космические корабли и с помощью особых лучей затягивают людей внутрь. Одной такой жертвой становится сын детектива Марка. Бесстрашный детектив не смеряется с потерей сына. Марк решается пробраться в инопланетный корабль и освободить своего сына и Землю от пришествия инопланетных существ. В прокате фильм в 26 октября. Подробности по тел. (3532) 54-04-06.

26 октября в 19:00 телеком-оператор «Дом.ru» приглашает в REBRO Bar&Grill на хоррор-вечеринку. Гости станут участниками развлекательной программы, тематической фотосессии и розыгрыша подарков, после чего окунутся в атмосферу хоррора. Зрители увидят сериал «Американаская история ужасов» и «Изгоняющий дьявола». Пригласительные можно получить в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте» и у других партнеров мероприятия. Подробности по тел. (3532) 45-05-05.

С 12 октября по 5 ноября в галерее искусств «На Пушкинской» работает персональная выставка Максима Григорьева «Земля – небо». Вы увидите предметный мир, переплавленный в мощные цветовые пятна, динамичные и неожиданные. Максим Григорьев демонстрирует современное и экспрессивное понимание импрессионизма – впечатление от природы, пропущенное через темперамент и индивидуальность прирожденного живописца. Подробности по тел. (3532) 44-75-95.

4 ноября в Оренбурге пройдет «Ночь искусств» в драматическом театре.

В 11:00 пройдет спектакль «Белоснежка и семь гномов». Возрастные ограничения 6+. Вход по билетам.

В 13:00 вы сможете посетить творческую мастерскую «Сказки глазами ребенка». Возрастные ограничения 6+. Вход свободный.

В 13:00, 15:00 и 17:30 можно попасть на экскурсию по театру. А в 14:00 пройдет мастер-класс по актерскому мастерству для детей старше 12 лет. Предварительно успейте записаться по почте orendramteatr@mail.ru.

В 17:00 актеры театра покажут постановку «Любовь и голуби». Возрастные ограничения 12+. Вход по билетам.

В 20:30 в областном Доме литераторов им. С. Аксакова пройдет литературно-музыкальный вечер с участием артистов театра и поэтов. Возрастные ограничеия 12+. Вход свободный.

Также в 20:30 фрагменты курсовой работы покажут студенты 3 курса ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей по мотивам рассказов Василия Шукшина. Возрастные ограничения 12+. Вход свободный.

С 20:00 до 22:00 в фойе театра будет работать фотозона и выставка «Мир театра». Возрастные ограничения 12+. Вход свободный