ГлавнаяСтиль жизниКультура

Афиша Оренбурга: 4 ярких события

Традиционно Woman's Day публикует интересные и актуальные события Оренбурга. Выбирай, куда пойдешь ты!

«Скайлайн 2»

Афиша Оренбурга
Фото: кадр из фильма «Скайлайн 2»

25 октября в 20:00 в кинотеатре «Кинофрэш» пройдет предпоказ фантастического триллера «Скайлайн 2». В мире царят хаос и паника. Пришельцы напали на планету Земля. Над небом нависли космические корабли и с помощью особых лучей затягивают людей внутрь. Одной такой жертвой становится сын детектива Марка. Бесстрашный детектив не смеряется с потерей сына. Марк решается пробраться в инопланетный корабль и освободить своего сына и Землю от пришествия инопланетных существ. В прокате фильм в 26 октября. Подробности по тел. (3532) 54-04-06.

Возрастные ограничения: 16+.

Вход по пригласительным.

Хоррор-вечеринка

Афиша Оренбурга
Фото: дом.ru

26 октября в 19:00 телеком-оператор «Дом.ru» приглашает в REBRO Bar&Grill на хоррор-вечеринку. Гости станут участниками развлекательной программы, тематической фотосессии и розыгрыша подарков, после чего окунутся в атмосферу хоррора. Зрители увидят сериал «Американаская история ужасов» и «Изгоняющий дьявола». Пригласительные можно получить в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте» и у других партнеров мероприятия. Подробности по тел. (3532) 45-05-05.

Возрастные ограничения: 18+.

Вход по пригласительным.

«Земля – небо»

Афиша Оренбурга
Фото: архив галереи

С 12 октября по 5 ноября в галерее искусств «На Пушкинской» работает персональная выставка Максима Григорьева «Земля – небо». Вы увидите предметный мир, переплавленный в мощные цветовые пятна, динамичные и неожиданные. Максим Григорьев демонстрирует современное и экспрессивное понимание импрессионизма – впечатление от природы, пропущенное через темперамент и индивидуальность прирожденного живописца. Подробности по тел. (3532) 44-75-95.

Возрастные ограничения: 0+.

Вход свободный.

«Ночь искусств»

Афиша Оренбурга
Фото: orendrama.ru

4 ноября в Оренбурге пройдет «Ночь искусств» в драматическом театре.

В 11:00 пройдет спектакль «Белоснежка и семь гномов». Возрастные ограничения 6+. Вход по билетам.

В 13:00 вы сможете посетить творческую мастерскую «Сказки глазами ребенка». Возрастные ограничения 6+. Вход свободный.

В 13:00, 15:00 и 17:30 можно попасть на экскурсию по театру. А в 14:00 пройдет мастер-класс по актерскому мастерству для детей старше 12 лет. Предварительно успейте записаться по почте orendramteatr@mail.ru.

В 17:00 актеры театра покажут постановку «Любовь и голуби». Возрастные ограничения 12+. Вход по билетам.

В 20:30 в областном Доме литераторов им. С. Аксакова пройдет литературно-музыкальный вечер с участием артистов театра и поэтов. Возрастные ограничеия 12+. Вход свободный.

Также в 20:30 фрагменты курсовой работы покажут студенты 3 курса ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей по мотивам рассказов Василия Шукшина. Возрастные ограничения 12+. Вход свободный.

С 20:00 до 22:00 в фойе театра будет работать фотозона и выставка «Мир театра». Возрастные ограничения 12+. Вход свободный

Поделись с друзьями!
#Оренбург#Афиша Оренбурга#куда пойти#куда пойти в Оренбурге
23 октября 2017Татьяна Савина
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Сергей Ланг
Парапсихолог
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Халикова
Адвокат
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет