Алексей Кортнев: «Ко мне с утра приходит белочка»

Мотивация с юных лет происходит автоматически. Во мне родители воспитали чувство стыда, достаточно сильное. Я стараюсь не делать ничего, чтобы мне было стыдно. В частности, безделье – то, за что стыдно. Скорее, я убеждаю себя лениться, но для этого приходится плодотворно потрудиться. А потом можно лежать, пить пиво и читать книжку.