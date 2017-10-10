Алексей Кортнев: «Ко мне с утра приходит белочка»

Наверное, первые часы, когда все еще спят. Я на самом деле жаворонок, поэтому очень люблю рано вставать. Иду принимаю душ. Такое время любимое, если накануне не было никаких злоупотреблений.
Сейчас уже никак не происходит. А во времена оные охотно знакомился. Говорил: «Здравствуйте, как вас зовут?» «Пойдемте, потанцуем!». Но это было достаточно давно, потому что отпала необходимость.
Встречал в жизни и на экране. Когда я был совсем юным, был один американский актер – копия я, и наоборот. Я даже обманывал своих коллег по Студенческому театру МГУ. Говорил, что летом снялся в американском фильме, и показывал кассету с фотографией этого актера.
Все зависит от того, насколько он оказался бы интересным и хорошим человеком. Все-таки определяться только по внешности... Мало ли, вдруг окажется негодяй какой-нибудь.
У нас в семье очень много всяких животных. Непохожих на нас. Может, и похожих, но очень отдаленно.
Две собаки, кошка, две белки и два геккона.
Скажем так: собаки, белки и кошки уживаются, а вот гекконов мы им не даем, могут съесть.
Мотивация с юных лет происходит автоматически. Во мне родители воспитали чувство стыда, достаточно сильное. Я стараюсь не делать ничего, чтобы мне было стыдно. В частности, безделье – то, за что стыдно. Скорее, я убеждаю себя лениться, но для этого приходится плодотворно потрудиться. А потом можно лежать, пить пиво и читать книжку.
В этот раз будет скромный праздник, дома в кругу близких и гостей. В общей сложности, будет человек 30–40.
У меня стоит обычный звонок «дзззынь».
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