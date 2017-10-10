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Алексей Кортнев: «Ко мне с утра приходит белочка»

Лидер группы «Несчастный случай» рассказал о сходстве с американским актером и необычных домашних питомцах.
Фото: Михаил Афанасьев
Ваш любимый из 24 часов?
Алексей Кортнев

Наверное, первые часы, когда все еще спят. Я на самом деле жаворонок, поэтому очень люблю рано вставать. Иду принимаю душ. Такое время любимое, если накануне не было никаких злоупотреблений.

Часто знакомитесь первым? Как это обычно происходит?
Алексей Кортнев

Сейчас уже никак не происходит. А во времена оные охотно знакомился. Говорил: «Здравствуйте, как вас зовут?» «Пойдемте, потанцуем!». Но это было достаточно давно, потому что отпала необходимость.

Фото: Михаил Афанасьев
Говорят, у каждого человека есть двойник. Вы своего встречали?
Алексей Кортнев

Встречал в жизни и на экране. Когда я был совсем юным, был один американский актер – копия я, и наоборот. Я даже обманывал своих коллег по Студенческому театру МГУ. Говорил, что летом снялся в американском фильме, и показывал кассету с фотографией этого актера.

А дружить стали бы с тем, с кем похожи как две капли воды?
Алексей Кортнев

Все зависит от того, насколько он оказался бы интересным и хорошим человеком. Все-таки определяться только по внешности... Мало ли, вдруг окажется негодяй какой-нибудь.

Считаете ли вы, что животные похожи на своих хозяев?
Алексей Кортнев

У нас в семье очень много всяких животных. Непохожих на нас. Может, и похожих, но очень отдаленно.

А что у вас за питомцы?
Алексей Кортнев

Две собаки, кошка, две белки и два геккона.

Как они уживаются?
Алексей Кортнев

Скажем так: собаки, белки и кошки уживаются, а вот гекконов мы им не даем, могут съесть.

Фото: Михаил Афанасьев
Мотивируете ли себя как-то на работу?
Алексей Кортнев

Мотивация с юных лет происходит автоматически. Во мне родители воспитали чувство стыда, достаточно сильное. Я стараюсь не делать ничего, чтобы мне было стыдно. В частности, безделье – то, за что стыдно. Скорее, я убеждаю себя лениться, но для этого приходится плодотворно потрудиться. А потом можно лежать, пить пиво и читать книжку.

У вас 12 октября день рождения. Как будете отмечать?
Алексей Кортнев

В этот раз будет скромный праздник, дома в кругу близких и гостей. В общей сложности, будет человек 30–40.

Какая у вас мелодия на телефоне?
Алексей Кортнев

У меня стоит обычный звонок «дзззынь».

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#Алексей Кортнев#интервью#несчастный случай#домашние питомцы
10 октября 2017Евгения Замошникова
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