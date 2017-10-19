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Анастасия Макеева рассказала сибирякам о своем новом возлюбленном

Актриса пообщалась с сибирскими поклонниками на кинофоруме отечественных фильмов имени звезды советского кино Марины Ладыниной, который прошел в Назарово на минувшей неделе.

Зрителей интересовали самые разнообразные ситуации из жизни актрисы. Но больше всего, конечно, им хотелось услышать о настоящей причине расставания Анастасии с ее мужем – звездой мюзиклов Глебом Матвейчуком. Впрочем, Макеева ее и не скрывает:

– Мы расстались из-за ребенка. Я хотела, чтобы у нас был ребенок, а Глеб говорил, что сейчас не время, надо карьеру делать.

Анастасия Макеева, Кинофорум Ладыниной в Назарово
Анастасия Макеева поделилась с сибирскими зрителями сокровенными мыслями
Фото: Центр международных и региональных культурных связей

Что же касается карьеры бывшего мужа, то какое-то время назад Анастасия считала, что взлет у Глеба произошел только благодаря ее поддержке. Сегодня она говорит, что, вероятно, послужила неким трамплином для Глеба, но и без нее он справился бы. «Он и без меня летит дальше. Наверное, так и должно было произойти», – говорит она.

Сама Анастасия востребована сегодня в и в театре, и в кино. Но признается, что устала играть красивых стерв. Все дело в том, что в кино сейчас нет действительно интересных предложений.

– Включите любой канал – везде одно и то же. Безликие сериалы идут один за одним. И такое чувство, что сняты они по одному и тому же сценарию. Наивная девушка из деревни приезжает в город и встречается с богатым и успешным мужчиной. Ну и, конечно, есть стерва-разлучница, которая строит бедной девушке разные козни. Так вот этой разлучницей обычно являюсь я. Для героини у меня слишком яркая внешность.

Анастасия всегда была такой – яркой, стройной, с роскошными волосами и огнем в глазах. Поэтому в юности ее охотно приняли в модельное агентство, несмотря на «немодельный» рост – 170 см. Девушка всегда участвовала во всевозможных конкурсах красоты, но всегда получала лишь «одобрительные призы» – «мисс очарование», «мисс зрительских симпатий» и прочие утешительные мисс. Призовые места доставались другим. Но однажды на одном из конкурсов ее заметил Карен Шахназаров – с этого момента началась ее карьера как актрисы.

Анастасия Макеева, Кинофорум Ладыниной в Назарово
«Люди в Сибири и на Урале нам всегда рады», – написала Анастасия на странице в соцсети
Фото: @makeevan

А еще у Макеевой потрясающий голос. Свой вокальный талант она продемонстрировала, исполнив композицию «Любовь спала». Эту песню на стихи Роберта Рождественского написал Глеб Матвейчук. И Анастасия была уверена, что муж, тогда еще не бывший, отдаст песню ей. Но Глеб отдал ее Валерии.

– Да, эту песню поет Валерия. Но позвольте мне здесь, на этой сцене, ее спеть. Потому что я ее считаю своей, – призналась сибирским зрителям актриса.

Впрочем, грусть от расставания с мужем для Анастасии уже в прошлом. Она рассказала поклонникам, что сегодня ее переполняет новая любовь. Больше года она находится в переписке с новым возлюбленным. Актриса рассказала, что он намного старше ее и он иностранец. Влюбленные пока ни разу не виделись. Анастасия утверждает, что ей очень нравится именно состояние переписки. Потому что чувства, которые она испытывает, очень схожи с чувствами ее героини Татьяны Лариной – она играет эту роль в театре «ЛДМ Новая Сцена» в Петербурге.

– Я всегда хотела ощущать подобную любовь – красивую и возвышенную на расстоянии. И это чувство сейчас меня окрыляет и дает вдохновение и чувство гармонии с миром, – поделилась актриса.

Зрители были в восторге от того, что актриса не только талантлива, но и проста в общении и очень искренняя. Об этом они написали ей в своих отзывах в соцсетях. В ответ Анастасия поблагодарила поклонников. «Кто-то не верит, что нас, артистов, ждут целый год, чтоб прийти и пообщаться с нами. А люди в Сибири и на Урале нам всегда очень рады», – написала она в своем аккаунте в «Инстаграме».

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#Анастасия Макеева#кино#фестиваль
19 октября 2017Ирина Плеханова
Комментарии1
Гость19.10.17 17:22

Жалко Армена Григорьевича такой умный человек захотел погреться возле молодой стервы и остался без ничего вспомните Краско молодым кроме денег и возможностей ничего не нужно не он первый не он последний а сейчас она дело всей его жизни себе забрала по принципу вас здесь не стояло

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