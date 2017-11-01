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Антидомашний ноябрь: куда пойти

И пусть на улице заметно похолодало – это не повод оставаться дома, тем более в Москве столько интересного.

Выставка «Питер Брейгель. Перевернутый мир»

Любители искусства называют Брейгеля мужицким художником, но грубая манера и откровенная сатира – лишь верхушка творчества живописца. Его картины напоминают притчи, где за сумбурным действием скрывается глубокая философия. Чтобы лучше погрузиться в перевернутый мир художника, ARTPLAY организует интерактивную выставку.

Брейгеля называют мужицким художником, однако грубая манера - лишь верхушка его творчества
Фото: архив пресс-служб

Когда: до 31 января 2018 года.

Где: Центр дизайна Artplay (Нижняя Сыромятническая ул., 10, метро «Курская»).

Билеты: от 450 рублей.

Концерт «Руки Вверх!»

Музыкальный олимп группа покоряла хитростью. В далекие 90-е ее участники записывали пиратские кассеты с музыкой известных артистов, а в конце вставляли сюрприз – три трека собственного производства. И именно эти треки слушали до дыр. И пусть сейчас музыканты выросли и стали серьезными, их песни вызывают теплые воспоминания о беззаботных девчачьих временах.

Когда: 3 и 4 ноября в 20:00.

Где: Сrocus Сity Нall (Международная улица, 20, Красногорск, метро «Мякинино»).

Билеты: от 1000 рублей.

Концерт Тимати

Выступление в «Олимпийском» станет для артиста символическим итогом. Не всей карьеры, конечно, а определенного этапа. Парень из «Фабрики звезд» превратился в серьезного исполнителя, влиятельного бизнесмена и любящего отца. А всех тех, кто наблюдал за его эволюцией, рэпер называет «Поколение Тимати». Этому поколению и посвящен концерт.

Когда: 4 ноября в 19:00.

Где: «Олимпийский» (Олимпийский пр., 16, с. 1, метро «Проспект мира»).

Билеты: от 500 рублей.

Спектакль «Сирано де Бержерак»

Имя Сирано стало нарицательным. Обычно так называют человека с большим носом. И если «греческий» профиль у одних вызывает гордость, то для героя пьесы именно он становится камнем преткновения. Кстати, постановка сопровождается тифлокоментированием, то есть даже незрячие люди будут знать, что происходит на сцене.

Роль Сирано де Бержерака исполняет Гела Месхи
Фото: Ксения Угольникова

Когда: 9 ноября в 19:00.

Где: Московский губернский театр (Волгоградский пр., 121, метро «Кузьминки»).

Билеты: от 300 рублей.

Концерт A’Studio

В этом году A’Studio празднует 30-летний юбилей. Причем нынешняя солистка Кети Топурия старше группы всего на один год. В честь круглой даты музыканты решили вспомнить все свои хиты и обыграть их с помощью мультимедийного шоу. Так что бывшие участники тоже появятся на сцене, но в заочном формате.

Когда: 10 ноября в 20:00, 11 ноября в 19:00.

Где: Сrocus Сity Нall (Международная улица, 20, Красногорск, метро «Мякинино»).

Билеты: от 2200 рублей.

Премия «Золотой граммофон»

Заветные статуэтки выдают уже почти 20 лет подряд. Все начиналось с простого хит-парада на «Русском радио», а теперь «Золотой граммофон» считается одной из самых престижных наград в сфере отечественной музыки. Чтобы получить премию, песня исполнителя должна продержаться в топ-листе не менее 20 недель, что при нынешней конкуренции не так легко.

Фото: архив пресс-служб

Когда: 12 ноября в 18:00.

Где: Государственный Кремлевский дворец (Кремль, метро «Александровский сад»).

Билеты: от 3750 рублей.

Детективный спектакль «Приключения Фандорина»

В основу постановки легла книга Бориса Акунина «Левиафан» из серии приключений Эраста Петровича Фандорина. Молодому сыщику предстоит найди убийцу семьи лорда Литтлби. Оказалось, что преступник – один из пассажиров морского судна «Лефиафан», которое направляется в Японию. У героя есть несколько дней на расследование, пока корабль находится в открытом море.

Фандорин будет искать убийцу на судне "Левиафан"
Фото: архив пресс-служб

Когда: 15 ноября в 19:00.

Где: Культурный центр «Москвич» (Волгоградский пр., 46/15, метро «Текстильщики»).

Билеты: от 500 рублей.

Мировые звезды танго

Синоним танца – страсть. Танго завораживает и будоражит. Не зря ЮНЕСКО назвало его мировым культурным наследием человечества. И если брать уроки танцев все никак не доходят руки, то вот еще один повод для вдохновения. В Москву приезжают чемпионы мира по аргентинскому танго – Clarisa Aragón & Jonathan Saavedra, а компанию им составят русские танцоры.

Когда: 21 ноября в 19:00.

Где: Московский Мюзик-Холл (Каланчевская ул., 33/12, метро «Комсомольская»).

Билеты: от 800 рублей.

Концерт Jah Khalib

Молодой, но бойкий исполнитель из Казахстана в этом году смог загипнотизировать публику. Его трек «Лейла» все лето крутился в эфире и не выходил из топа. «Моя главная цель – дарить людям эмоции музыкой», – написал музыкант на своем сайте. Заявка амбициозная. А насколько артисту это удается, сможет показать время.

Когда: 25 ноября в 20:00.

Где: Stadium Live (Ленинградский пр., 80, к. 17, метро «Сокол»).

Билеты: от 1800 рублей.

Спектакль «Триумфальная арка»

Роман Эриха Марии Ремарка решился поставить Лев Рахлин. Театральной публике режиссер известен своей фантасмагорией «Кыся», которая недавно отпраздновала пятнадцатилетие. В новой постановке Марина Александрова и Игорь Петренко воскресят историю любви, самопожертвования и героизма.

Когда: 29 ноября в 19:00.

Где: Театр Эстрады (Берсеневская наб., 20/2, метро «Кропоткинская»).

Билеты: от 1000 рублей.

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#события#афиша#развлечения#театр#концерт
1 ноября 2017Анна Дякина
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