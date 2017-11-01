Антидомашний ноябрь: куда пойти

Любители искусства называют Брейгеля мужицким художником, но грубая манера и откровенная сатира – лишь верхушка творчества живописца. Его картины напоминают притчи, где за сумбурным действием скрывается глубокая философия. Чтобы лучше погрузиться в перевернутый мир художника, ARTPLAY организует интерактивную выставку.
Выставка «Питер Брейгель. Перевернутый мир»
Когда: до 31 января 2018 года.
Где: Центр дизайна Artplay (Нижняя Сыромятническая ул., 10, метро «Курская»).
Билеты: от 450 рублей.
Концерт «Руки Вверх!»
Музыкальный олимп группа покоряла хитростью. В далекие 90-е ее участники записывали пиратские кассеты с музыкой известных артистов, а в конце вставляли сюрприз – три трека собственного производства. И именно эти треки слушали до дыр. И пусть сейчас музыканты выросли и стали серьезными, их песни вызывают теплые воспоминания о беззаботных девчачьих временах.
Когда: 3 и 4 ноября в 20:00.
Где: Сrocus Сity Нall (Международная улица, 20, Красногорск, метро «Мякинино»).
Билеты: от 1000 рублей.
Концерт Тимати
Выступление в «Олимпийском» станет для артиста символическим итогом. Не всей карьеры, конечно, а определенного этапа. Парень из «Фабрики звезд» превратился в серьезного исполнителя, влиятельного бизнесмена и любящего отца. А всех тех, кто наблюдал за его эволюцией, рэпер называет «Поколение Тимати». Этому поколению и посвящен концерт.
Когда: 4 ноября в 19:00.
Где: «Олимпийский» (Олимпийский пр., 16, с. 1, метро «Проспект мира»).
Билеты: от 500 рублей.
Спектакль «Сирано де Бержерак»
Имя Сирано стало нарицательным. Обычно так называют человека с большим носом. И если «греческий» профиль у одних вызывает гордость, то для героя пьесы именно он становится камнем преткновения. Кстати, постановка сопровождается тифлокоментированием, то есть даже незрячие люди будут знать, что происходит на сцене.
Когда: 9 ноября в 19:00.
Где: Московский губернский театр (Волгоградский пр., 121, метро «Кузьминки»).
Билеты: от 300 рублей.
Концерт A’Studio
В этом году A’Studio празднует 30-летний юбилей. Причем нынешняя солистка Кети Топурия старше группы всего на один год. В честь круглой даты музыканты решили вспомнить все свои хиты и обыграть их с помощью мультимедийного шоу. Так что бывшие участники тоже появятся на сцене, но в заочном формате.
Когда: 10 ноября в 20:00, 11 ноября в 19:00.
Где: Сrocus Сity Нall (Международная улица, 20, Красногорск, метро «Мякинино»).
Билеты: от 2200 рублей.
Премия «Золотой граммофон»
Заветные статуэтки выдают уже почти 20 лет подряд. Все начиналось с простого хит-парада на «Русском радио», а теперь «Золотой граммофон» считается одной из самых престижных наград в сфере отечественной музыки. Чтобы получить премию, песня исполнителя должна продержаться в топ-листе не менее 20 недель, что при нынешней конкуренции не так легко.
Когда: 12 ноября в 18:00.
Где: Государственный Кремлевский дворец (Кремль, метро «Александровский сад»).
Билеты: от 3750 рублей.
Детективный спектакль «Приключения Фандорина»
В основу постановки легла книга Бориса Акунина «Левиафан» из серии приключений Эраста Петровича Фандорина. Молодому сыщику предстоит найди убийцу семьи лорда Литтлби. Оказалось, что преступник – один из пассажиров морского судна «Лефиафан», которое направляется в Японию. У героя есть несколько дней на расследование, пока корабль находится в открытом море.
Когда: 15 ноября в 19:00.
Где: Культурный центр «Москвич» (Волгоградский пр., 46/15, метро «Текстильщики»).
Билеты: от 500 рублей.
Мировые звезды танго
Синоним танца – страсть. Танго завораживает и будоражит. Не зря ЮНЕСКО назвало его мировым культурным наследием человечества. И если брать уроки танцев все никак не доходят руки, то вот еще один повод для вдохновения. В Москву приезжают чемпионы мира по аргентинскому танго – Clarisa Aragón & Jonathan Saavedra, а компанию им составят русские танцоры.
Когда: 21 ноября в 19:00.
Где: Московский Мюзик-Холл (Каланчевская ул., 33/12, метро «Комсомольская»).
Билеты: от 800 рублей.
Концерт Jah Khalib
Молодой, но бойкий исполнитель из Казахстана в этом году смог загипнотизировать публику. Его трек «Лейла» все лето крутился в эфире и не выходил из топа. «Моя главная цель – дарить людям эмоции музыкой», – написал музыкант на своем сайте. Заявка амбициозная. А насколько артисту это удается, сможет показать время.
Когда: 25 ноября в 20:00.
Где: Stadium Live (Ленинградский пр., 80, к. 17, метро «Сокол»).
Билеты: от 1800 рублей.
Спектакль «Триумфальная арка»
Роман Эриха Марии Ремарка решился поставить Лев Рахлин. Театральной публике режиссер известен своей фантасмагорией «Кыся», которая недавно отпраздновала пятнадцатилетие. В новой постановке Марина Александрова и Игорь Петренко воскресят историю любви, самопожертвования и героизма.
Когда: 29 ноября в 19:00.
Где: Театр Эстрады (Берсеневская наб., 20/2, метро «Кропоткинская»).
Билеты: от 1000 рублей.
- Подробнее
- Подробнее