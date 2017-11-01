Антидомашний ноябрь: куда пойти

И пусть на улице заметно похолодало – это не повод оставаться дома, тем более в Москве столько интересного.

Выставка «Питер Брейгель. Перевернутый мир»

Любители искусства называют Брейгеля мужицким художником, но грубая манера и откровенная сатира – лишь верхушка творчества живописца. Его картины напоминают притчи, где за сумбурным действием скрывается глубокая философия. Чтобы лучше погрузиться в перевернутый мир художника, ARTPLAY организует интерактивную выставку.

Фото: архив пресс-служб

Когда: до 31 января 2018 года. Где: Центр дизайна Artplay (Нижняя Сыромятническая ул., 10, метро «Курская»). Билеты: от 450 рублей.

Концерт «Руки Вверх!»

Музыкальный олимп группа покоряла хитростью. В далекие 90-е ее участники записывали пиратские кассеты с музыкой известных артистов, а в конце вставляли сюрприз – три трека собственного производства. И именно эти треки слушали до дыр. И пусть сейчас музыканты выросли и стали серьезными, их песни вызывают теплые воспоминания о беззаботных девчачьих временах.

Когда: 3 и 4 ноября в 20:00. Где: Сrocus Сity Нall (Международная улица, 20, Красногорск, метро «Мякинино»). Билеты: от 1000 рублей.

Концерт Тимати

Выступление в «Олимпийском» станет для артиста символическим итогом. Не всей карьеры, конечно, а определенного этапа. Парень из «Фабрики звезд» превратился в серьезного исполнителя, влиятельного бизнесмена и любящего отца. А всех тех, кто наблюдал за его эволюцией, рэпер называет «Поколение Тимати». Этому поколению и посвящен концерт.

Новый документальный фильм-интервью #ПоколениеТимати в предверии финального концерта 4 Ноября в СК "Олимпийский". В нем ответы на многие, интересующие вас вопросы. Ссылка для просмотра в шапке @blackstarofficial Публикация от Black Star (@timatiofficial) Сен 29 2017 в 5:14 PDT

Когда: 4 ноября в 19:00. Где: «Олимпийский» (Олимпийский пр., 16, с. 1, метро «Проспект мира»). Билеты: от 500 рублей.

Спектакль «Сирано де Бержерак»

Имя Сирано стало нарицательным. Обычно так называют человека с большим носом. И если «греческий» профиль у одних вызывает гордость, то для героя пьесы именно он становится камнем преткновения. Кстати, постановка сопровождается тифлокоментированием, то есть даже незрячие люди будут знать, что происходит на сцене.

Фото: Ксения Угольникова

Когда: 9 ноября в 19:00. Где: Московский губернский театр (Волгоградский пр., 121, метро «Кузьминки»). Билеты: от 300 рублей.

Концерт A’Studio

В этом году A’Studio празднует 30-летний юбилей. Причем нынешняя солистка Кети Топурия старше группы всего на один год. В честь круглой даты музыканты решили вспомнить все свои хиты и обыграть их с помощью мультимедийного шоу. Так что бывшие участники тоже появятся на сцене, но в заочном формате.

Когда: 10 ноября в 20:00, 11 ноября в 19:00. Где: Сrocus Сity Нall (Международная улица, 20, Красногорск, метро «Мякинино»). Билеты: от 2200 рублей.

Премия «Золотой граммофон»

Заветные статуэтки выдают уже почти 20 лет подряд. Все начиналось с простого хит-парада на «Русском радио», а теперь «Золотой граммофон» считается одной из самых престижных наград в сфере отечественной музыки. Чтобы получить премию, песня исполнителя должна продержаться в топ-листе не менее 20 недель, что при нынешней конкуренции не так легко.

Фото: архив пресс-служб

Когда: 12 ноября в 18:00. Где: Государственный Кремлевский дворец (Кремль, метро «Александровский сад»). Билеты: от 3750 рублей.

Детективный спектакль «Приключения Фандорина»

В основу постановки легла книга Бориса Акунина «Левиафан» из серии приключений Эраста Петровича Фандорина. Молодому сыщику предстоит найди убийцу семьи лорда Литтлби. Оказалось, что преступник – один из пассажиров морского судна «Лефиафан», которое направляется в Японию. У героя есть несколько дней на расследование, пока корабль находится в открытом море.

Фото: архив пресс-служб

Когда: 15 ноября в 19:00. Где: Культурный центр «Москвич» (Волгоградский пр., 46/15, метро «Текстильщики»). Билеты: от 500 рублей.

Мировые звезды танго

Синоним танца – страсть. Танго завораживает и будоражит. Не зря ЮНЕСКО назвало его мировым культурным наследием человечества. И если брать уроки танцев все никак не доходят руки, то вот еще один повод для вдохновения. В Москву приезжают чемпионы мира по аргентинскому танго – Clarisa Aragón & Jonathan Saavedra, а компанию им составят русские танцоры.

Когда: 21 ноября в 19:00. Где: Московский Мюзик-Холл (Каланчевская ул., 33/12, метро «Комсомольская»). Билеты: от 800 рублей.

Концерт Jah Khalib

Молодой, но бойкий исполнитель из Казахстана в этом году смог загипнотизировать публику. Его трек «Лейла» все лето крутился в эфире и не выходил из топа. «Моя главная цель – дарить людям эмоции музыкой», – написал музыкант на своем сайте. Заявка амбициозная. А насколько артисту это удается, сможет показать время.

Когда: 25 ноября в 20:00. Где: Stadium Live (Ленинградский пр., 80, к. 17, метро «Сокол»). Билеты: от 1800 рублей.

Спектакль «Триумфальная арка»

Роман Эриха Марии Ремарка решился поставить Лев Рахлин. Театральной публике режиссер известен своей фантасмагорией «Кыся», которая недавно отпраздновала пятнадцатилетие. В новой постановке Марина Александрова и Игорь Петренко воскресят историю любви, самопожертвования и героизма.

Когда: 29 ноября в 19:00. Где: Театр Эстрады (Берсеневская наб., 20/2, метро «Кропоткинская»). Билеты: от 1000 рублей.

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