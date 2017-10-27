ГлавнаяСтиль жизниКультура

Что думают ростовчане о фильме «Матильда»

Журналист Woman’s Day расспросил мнение зрителей о нашумевшем фильме сразу после просмотра.

Скандал вокруг картины «Матильда» режиссера Алексея Учителя разгорелся еще задолго до премьеры. Напомним, что поводом для разногласий послужил сюжет, который разворачивается вокруг отношений будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Точнее, создатели фильма смело предположили, что юношеские чувства офицера Николая Романова и Матильды были продолжены после женитьбы императора на Александре Федоровне. Но о документальных подтверждениях тому ничего не известно.

Зрители разделились на два лагеря: первые считают, что фильм является оскорблением чувств верующих, так как император причислен к лику святых. В фильме же он представлен заурядным и безвольным человеком, который не может решить, что для него важнее, любовница или престол. В то время как другие относятся к фильму, как к художественному вымыслу и считают его приятной мелодрамой.

Накал страстей захлестнул не только зрителей, но достиг политического уровня, затронул чувства деятелей культуры и представителей церкви. Некоторые города в силу разгоревшегося конфликта решили отказаться от показа новой картины Алексея Учителя.

1/4
Фото: PR Агентство Sarafan

После премьеры нашумевшего фильма на Дону мы поинтересовались у зрителей, есть ли повод для беспокойства и каково впечатление от увиденного?

Оказалось, к ситуации вокруг картины люди относятся спокойно и считают ее излишне раздутой. На вопрос об оскорблении чувств верующих люди отвечают неоднозначно. Но большая часть зрителей не видит в фильме поводов тому. Радостно, что ростовчане интересуются историей и знакомы с биографией Николая II. Достоверного сходства с реальными событиями того времени в фильме зрители не нашли. Взрослую часть населения расстраивает, что русского царя играет зарубежный актер. Они уверены, что в России достаточно талантливых артистов и приглашать кого-то извне не стоило. Некоторые придерживаются точки зрения, что разговоров о фильме было много, а фильм, в конечном итоге, не оправдал ожидания. Молодежь же довольна съемками и красивой картинкой.

Звезда «Дома-2» Виктория Берникова: «Не бойтесь растить детей в одиночку»
  • Подробнее
Культовые постельные сцены, где актеров сменили дублеры
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#фильм Матильда#премьера#кино
27 октября 2017Юлия ДмитриеваЕкатерина Махиня
Комментарии0
Эксперты форума
40 экспертов
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Андрей Лычагин
Врач-андролог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Ольга Халикова
Адвокат
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет