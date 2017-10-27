Что думают ростовчане о фильме «Матильда»

Скандал вокруг картины «Матильда» режиссера Алексея Учителя разгорелся еще задолго до премьеры. Напомним, что поводом для разногласий послужил сюжет, который разворачивается вокруг отношений будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Точнее, создатели фильма смело предположили, что юношеские чувства офицера Николая Романова и Матильды были продолжены после женитьбы императора на Александре Федоровне. Но о документальных подтверждениях тому ничего не известно.

Зрители разделились на два лагеря: первые считают, что фильм является оскорблением чувств верующих, так как император причислен к лику святых. В фильме же он представлен заурядным и безвольным человеком, который не может решить, что для него важнее, любовница или престол. В то время как другие относятся к фильму, как к художественному вымыслу и считают его приятной мелодрамой.

Накал страстей захлестнул не только зрителей, но достиг политического уровня, затронул чувства деятелей культуры и представителей церкви. Некоторые города в силу разгоревшегося конфликта решили отказаться от показа новой картины Алексея Учителя.