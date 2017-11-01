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Чудо-музыка: в Перми открывается органный фестиваль

Одним из участников международного фестиваля впервые станет органист из Южной Кореи.
Органный фестиваль в Перми
В первый день фестиваля прозвучит «Фуга для степи и органа»
Фото: архив Пермской филармонии

Музыканты из пяти стран соберутся в столице Прикамья с 3 по 8 ноября на Международном фестивале органной музыки, который Пермская филармония проводит уже в двенадцатый раз. Некоторые имена пермякам уже знакомы: к примеру, итальянец Антонио ди Дедда представит сольный проект «Маленькое путешествие по Италии». Но будут и новички: на фестивале выступят Карстейн Аскеланд из Норвегии, Дон-Ил Шин из Южной Кореи и Габит Несипбаев из Казахстана. Южная Корея, кстати, впервые делегировала своего музыканта!

Как можно заметить по составу участников, в этом году у фестиваля восточный уклон. В первый же день, 3 ноября, любители услышат необычную программу «Ночь искусств: фуга для степи и органа». Андрей Бардин из Красноярска выступит вместе с фолк-группой «Хартыга»: пермский орган впервые зазвучит в компании с горловым пением и тувинскими народными инструментами. На концерт стоит подойти заранее: на полчаса до его начала в фойе Органного зала филармония представит видеоинсталляцию «Сердце Азии».

Органный фестиваль в Перми
Дон-Ил Шин впервые приедет в Пермь
Фото: архив Пермской филармонии

5 ноября Дон-Ил Шин из Южной Кореи выступит в тандеме с корейским народным духовым инструментом сэнхваном – язычковой губной гармошкой из бамбука (исполнительница – Хёён Ким).

Поклонников писателя Чингиза Айтматова порадует проект «АЗ и Я» по мотивам его произведений. За слово в концерте отвечает актриса Наталья Аринбасарова, за музыку – органистка из Татарстана Лада Лабзина.

Впрочем, только восточными мотивами программа фестиваля не ограничивается. Посмотреть ее полный вариант и выбрать концерты, которые наиболее по душе, можно на сайте филармонии. Там же за день до открытия фестиваля, 2 ноября, состоится виртуальная экскурсия в недра пермского органа. Интерактивный тур в формате 3D позволит побывать внутри органа, спуститься по всем трем ярусам инструмента, рассмотреть любую трубу вплоть до самой малой.

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#Пермь
1 ноября 2017Евгения Запольская
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