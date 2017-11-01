Чудо-музыка: в Перми открывается органный фестиваль

Музыканты из пяти стран соберутся в столице Прикамья с 3 по 8 ноября на Международном фестивале органной музыки, который Пермская филармония проводит уже в двенадцатый раз. Некоторые имена пермякам уже знакомы: к примеру, итальянец Антонио ди Дедда представит сольный проект «Маленькое путешествие по Италии». Но будут и новички: на фестивале выступят Карстейн Аскеланд из Норвегии, Дон-Ил Шин из Южной Кореи и Габит Несипбаев из Казахстана. Южная Корея, кстати, впервые делегировала своего музыканта!

Как можно заметить по составу участников, в этом году у фестиваля восточный уклон. В первый же день, 3 ноября, любители услышат необычную программу «Ночь искусств: фуга для степи и органа». Андрей Бардин из Красноярска выступит вместе с фолк-группой «Хартыга»: пермский орган впервые зазвучит в компании с горловым пением и тувинскими народными инструментами. На концерт стоит подойти заранее: на полчаса до его начала в фойе Органного зала филармония представит видеоинсталляцию «Сердце Азии».