Данила Козловский пробовался на роль Николая II

По сюжету Воронцов – офицер императорской армии. Он по уши влюблен в балерину Матильду Кшесинскую – фаворитку цесаревица Николая. Губительная страсть толкает Воронцова на борьбу с будущим императором. Это грозит ему смертной казнью, но монарх проявляет свое милосердие и отправляет его на принудительное лечение.
– Я давно хотел поработать с Алексеем Ефимовичем (режиссер фильма «Матильда». – Прим. Woman`s Day). Шла речь о том, чтобы играть Николая II, и шли пробы, но я отказался – где я и где Николай II? Я понимал, что у меня не получится сделать это убедительно и достоверно. Все-таки мы очень разные. Больше мне понравилась роль офицера Воронцова. Мне это было интересно», – рассказал Данила Козловский во время прямого эфира «ВКонтакте».
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«Матильда» (16+)
Драма, режиссер – Алексей Учитель, в ролях: Михалина Ольшанская, Ларс Айдингер, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте. Россия, 2017.
Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить ее навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.
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Как звали жену императора Николая II?
1. Матильда. 2. Александра. 3. Мария.
Ответы присылайте до 10 ноября на электронную почту podarok@imge.ru или SMS на номер телефона 8-909-000-96-45, ключевое слово «Матильда».
Приз – пара билетов с открытой датой в кинотеатр «Континент-Синема» в ТРЦ «Фан-Фан» (ул. Ясная, 2, тел. 287-65-26) – достанется первому читателю, ответившему правильно. При ответе указывай имя, фамилию и номер телефона.
Итоги конкурса – 10 ноября.
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