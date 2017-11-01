Данила Козловский пробовался на роль Николая II

На прошлой неделе в большой прокат вышел скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда». Одну из главных ролей (офицер Воронцов, который влюблен в балерину Матильду Кшесинскую) сыграл Данила Козловский. Оказывается, изначально он пробовался на роль другого обожателя балерины – Николая II.

По сюжету Воронцов – офицер императорской армии. Он по уши влюблен в балерину Матильду Кшесинскую – фаворитку цесаревица Николая. Губительная страсть толкает Воронцова на борьбу с будущим императором. Это грозит ему смертной казнью, но монарх проявляет свое милосердие и отправляет его на принудительное лечение.

Данила Козловский с мамой Фото: @danilakozlovsky

– Я давно хотел поработать с Алексеем Ефимовичем (режиссер фильма «Матильда». – Прим. Woman`s Day). Шла речь о том, чтобы играть Николая II, и шли пробы, но я отказался – где я и где Николай II? Я понимал, что у меня не получится сделать это убедительно и достоверно. Все-таки мы очень разные. Больше мне понравилась роль офицера Воронцова. Мне это было интересно», – рассказал Данила Козловский во время прямого эфира «ВКонтакте».

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«Матильда» (16+)

Драма, режиссер – Алексей Учитель, в ролях: Михалина Ольшанская, Ларс Айдингер, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте. Россия, 2017. Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить ее навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.

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