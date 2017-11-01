ГлавнаяСтиль жизниКультура

Данила Козловский пробовался на роль Николая II

На прошлой неделе в большой прокат вышел скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда». Одну из главных ролей (офицер Воронцов, который влюблен в балерину Матильду Кшесинскую) сыграл Данила Козловский. Оказывается, изначально он пробовался на роль другого обожателя балерины – Николая II.

По сюжету Воронцов – офицер императорской армии. Он по уши влюблен в балерину Матильду Кшесинскую – фаворитку цесаревица Николая. Губительная страсть толкает Воронцова на борьбу с будущим императором. Это грозит ему смертной казнью, но монарх проявляет свое милосердие и отправляет его на принудительное лечение.

Актер Данила Козловский, фото
Данила Козловский с мамой
Фото: @danilakozlovsky

– Я давно хотел поработать с Алексеем Ефимовичем (режиссер фильма «Матильда». – Прим. Woman`s Day). Шла речь о том, чтобы играть Николая II, и шли пробы, но я отказался – где я и где Николай II? Я понимал, что у меня не получится сделать это убедительно и достоверно. Все-таки мы очень разные. Больше мне понравилась роль офицера Воронцова. Мне это было интересно», – рассказал Данила Козловский во время прямого эфира «ВКонтакте».

Данила Козловский в фильме "Матильда", фото
Данила Козловский в фильме "Матильда", фото
Данила Козловский в фильме "Матильда", фото
Балерины в фильме "Матильда", фото
Николай II и Матильша Кшесинская, фото
Николай II и Матильша Кшесинская, фото
Балерины в фильме "Матильда", фото
Балерины в фильме "Матильда", фото
Николай II в фильме "Матильда", фото
Фильм Алексея Учителя "Матильда", фото
Фильм Алексея Учителя "Матильда", фото
Взрыв в фильме "Матильда", фото
Фильм Алексея Учителя "Матильда", фото
Фильм Алексея Учителя "Матильда", фото
Фильм Алексея Учителя "Матильда", фото
Фильм Алексея Учителя "Матильда", фото
Фильм Алексея Учителя "Матильда", фото
1/17
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Фото: кадр из фильма «Матильда»
Ксения Собчак: «Я хочу еще детей»
  • Подробнее

«Матильда» (16+)

Драма, режиссер – Алексей Учитель, в ролях: Михалина Ольшанская, Ларс Айдингер, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте. Россия, 2017.

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить ее навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.

Сектор «Приз»

Выиграйте билеты в кино!

Как звали жену императора Николая II?

1. Матильда. 2. Александра. 3. Мария.

Ответы присылайте до 10 ноября на электронную почту podarok@imge.ru или SMS на номер телефона 8-909-000-96-45, ключевое слово «Матильда».

Приз – пара билетов с открытой датой в кинотеатр «Континент-Синема» в ТРЦ «Фан-Фан» (ул. Ясная, 2, тел. 287-65-26) – достанется первому читателю, ответившему правильно. При ответе указывай имя, фамилию и номер телефона.

Итоги конкурса – 10 ноября.

Стареть красиво: осенняя коллекция для пожилых модниц
  • Подробнее
Чем пополнить гардероб: 7 интересных коллекций
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#Данила Козловский#фильм Матильда#Алексей Учитель#кино#фильм#розыгрыш
1 ноября 2017Альбина Егорова
Комментарии0
Эксперты форума
40 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Ирина Кузнецова
Адвокат
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Андрей Лычагин
Врач-андролог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Ольга Халикова
Адвокат
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет