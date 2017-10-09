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20 спектаклей, которые обязательно стоит показать детям и подросткам

С 28 октября по 6 ноября в Воронеже пройдет третий детский театральный фестиваль «МАРШАК». В программе – 20 самых ярких детских спектаклей, которые будут интересны и взрослым. WDay.ru представляет подробную программу фестиваля.

Король Матиуш

20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
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Лучшие детские спектакли покажут в рамках фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Открытие фестиваля

Театр «Глобус» (Новосибирск)

Януш Корчак

Живая лекция

Режиссер – Полина Стружкова

28 октября 17.00

29 октября 15.00

Воронежский концертный зал (ул. Театральная, 17)

Продолжительность – 2 часа с одним антрактом

12+

Создатели спектакля воплотили идею выдающегося польского педагога и писателя Януша Корчака о том, что ребенок — это личность, которая ответственна за устройство своего микромира. В одном государстве умирает король-отец, и маленькому принцу приходится занять трон. Ему предстоит сражаться с правителями соседних стран, принимать недетские решения, но главное – найти ответ на вопрос: как сделать всех вокруг счастливыми?

Спектакль по форме напоминает увлекательную лекцию про свободу и непослушание, веселье и ответственность. Профессор, который рассказывает зрителям историю Матиуша, постоянно задает им вопросы, побуждая их искать ответы в своем сердце.

Постановка участвовала в программе «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска» в 2016 году.

Зоопарк драконов

20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
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Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Театральная компания Dieserud/Lindgren (Норвегия)

Мария Трити Веннерод

Режиссер – Кристина Линдгрен

30 октября 11.00, 12.00

31 октября 11.00, 12.00

​Театр драмы им. А. Кольцова – Малая сцена (просп. Революции, 55)

Продолжительность – 30 минут без антракта

2+

Зрители попадают в волшебный зоологический сад, в котором обитают драконы. Сцена – это сказочный остров. Дети вместе с родителями отправляются в путешествие, встречая на пути диковинные растения и слыша таинственные звуки. Наконец они обнаруживают обитателей острова – трех драконов... Создатели спектакля хорошо изучили этих фантастических существ для того, чтобы познакомить с ними малышей. Какие мифы связаны с драконами? Как они живут? Как двигаются? Какие издают звуки? Этот спектакль без слов предназначен для самых маленьких зрителей.

Каштанка

20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
1/7
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Театр «Глобус» (Новосибирск)

Антон Чехов

Нескучная история для маленьких и взрослых

Режиссер – Юрий Катаев

Художественный руководитель постановки – Нина Чусова

30 октября 14.00, 17.00

Театр драмы им. А. Кольцова (просп. Революции, 55)

Продолжительность – 1 час 10 минут без антракта

6+

Главные герои спектакля – дрессированный гусь Иван Иваныч, свинья Хавронья Ивановна, кот Федор Тимофеич и, конечно, сама Каштанка – лишены слов. Но актеры своей игрой, мимикой и жестами удивительно точно передают очень «человеческие» эмоции этих персонажей. И в финале кажется, будто мальчик Федюшка ищет уже не собачку, а свою потерявшуюся сестренку.

История о дружбе, преданности и необходимости принимать непростые решения показана в спектакле ярко и впечатляюще: на сцене разыгрываются цирковые номера, льются мыльные пузыри и сыплются конфетти.

Осторожно, эльфы!

20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
1/3
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Театр Наций (Москва)

Детский детектив

Режиссеры – Мария Литвинова, Вячеслав Игнатов

30 октября 14.00, 17.00, 20.00

Камерный театр (Карла Маркса, 55а)

Продолжительность – 55 минут без антракта

8+

Это интерактивный спектакль с элементами театра теней, созданный лауреатами премии «Золотая маска» Марией Литвиновой и Вячеславом Игнатовым. Зрители оказываются в самом центре детективной истории: два секретных агента-эльфолога предлагают им принять участие в расследовании таинственного исчезновения девочки Лизы и ее родителей. Юным сыщикам предстоит поймать невидимых эльфов, поучаствовать в сборе улик и даже в настоящем следственном эксперименте.

Остров сокровищ

20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
20 лучших детских спектаклей
1/4
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Московский Губернский театр (Москва)

Роберт Льюис Стивенсон Приключенческий спектакль

Режиссер – Алексей Серов

31 октября 12.00, 17.00

1 ноября 12.00

Воронежский концертный зал (ул. Театральная, 17)

Продолжительность – 2 часа 20 минут с одним антрактом

6+

Захватывающий спектакль, поставленный по одному из величайших романов европейской литературы, познакомит зрителей с миром пиратов и морских приключений! История о мальчике Джиме Хокинсе и легендарных сокровищах Флинта обзавелась здесь новыми персонажами и получила неожиданный финал. На сцене – корабль-трансформер, легко превращающийся из величественной «Испаньолы» в трактир «Адмирал Бенбоу» или пещеру с золотом. Московскому Губернскому театру удалось создать масштабное шоу, по зрелищности не уступающее большому приключенческому кино. Спектакль сопровождается тифлокомментированием, что позволяет воспринимать его людям с проблемами зрения.

Толстая тетрадь

20 лучших детских спектаклей
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Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Театр «Глобус» (Новосибирск)

Агота Кристоф

Режиссер – Алексей Крикливый

31 октября 19.00

1 ноября 19.00

Камерный театр (ул. Карла Маркса, 55а)

Продолжительность – 2 часа 50 минут с одним антрактом

16+

Этот спектакль – для старших школьников и их родителей. Он рассказывает о мальчиках-близнецах, чье детство проходит в маленьком венгерском городке во время Второй мировой войны. Оставшиеся без присмотра взрослых Клаус и Лукас ведут дневник, в котором беспристрастно описывают все происходящие с ними события, порой довольно шокирующие. Роман швейцарской писательницы Аготы Кристоф, вышедший в 1986 году, стал бестселлером. Режиссер не иллюстрирует события из книги и аккуратно оставляет за скобками самые безжалостные подробности. История о том, во что превращается жизнь детей, ставших жертвами войны, разыгрывается в белых минималистичных декорациях.

Снегурочка

1/7
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Театр кукол «Бродячая собачка» (Санкт-Петербург)

Алла Сергеева

Притча

Режиссер – Альфия Абдулина

2 ноября 13.00, 16.00

Театр кукол «Шут» (просп. Революции, 50)

Продолжительность – 50 минут без антракта

6+

Спектакль познакомит зрителей с древними обрядами и праздниками, расскажет о доброте и самопожертвовании, а также о красоте и самобытности русской культуры, сочетающей в себе христианство и язычество. Еще в нем поднимается важная тема: как трудно порой приходится в жизни людям, непохожим на других.

Постановка – без слов, повествование строится на визуальных образах, оригинальной музыке и пластике. Известный театральный художник Юрий Хариков создал необычные лоскутные куклы, а для кукловодов придумал костюмы-декорации: фантастические головные уборы превращаются в воображении зрителей в кроны деревьев, маски и сарафаны с замысловатыми орнаментами – в славянские божества.

Спектакль был выдвинут на соискание Российской Национальной театральной премии «Золотая маска – 2017» в трех номинациях.

Сказка о царе Салтане

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Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Театр-Театр (Пермь)

Александр Пушкин

Режиссер – Ирина Ткаченко

2 ноября 15.00, 18.00

Камерный театр (Карла Маркса, 55а)

Продолжительность – 1 часа 5 минут без антракта

6+

Спектакль возвращает зрителей к народным традициям разыгрывания сказок и веселых гуляний с песнями и хороводами. Уже в фойе театра дети оказываются в центре действа, где им предлагается раскрутить ярмарочное колесо, заглянуть в будущее с помощью гаданий или смастерить своими руками бумажного ангела.

А попав в зрительный зал, они отправляются в увлекательное путешествие вместе с любимыми героями: царем Салтаном, его сыном Гвидоном и прекрасной царевной Лебедью. Мелодичные пушкинские строки ложатся на народные напевы. Фольклорные мотивы используются и в оформлении спектакля – этнические костюмы и элементы декораций выполнены из натуральных материалов.

Спектакль – лауреат Российской Национальной театральной премии «Арлекин» в 4 номинациях и участник программы «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска» в 2017 году.

За 25 минут до начала спектакля зрители приглашаются в фойе на интермедию.

Степной ноктюрн, или Между закатом и рассветом

1/4
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Петропавловский театр кукол (Казахстан)

Режиссер – Евгений Ибрагимов

2 ноября 12.00, 14.30. 17.00

3 ноября 12.00, 14.30. 17.00

Камерный театр – Малая сцена (Карла Маркса, 55а)

Продолжительность – 45 минут без антракта

14+

Это увлекательное путешествие в историю казахского народа. В маленьком зале зритель шаг за шагом следует сквозь темноту за лучом света, как за безмолвным проводником, погружаясь в события многовековой давности.

Образы и символы складываются в легенды о доблести и свободе. Это спектакль без слов, построенный на жестах, мимике и чарующей музыке, в которой слышен щебет птиц, волчий вой, шелест перекати-поле, топот лошадиных копыт, звон клинков и военные кличи. Эта мелодия степи будоражит фантазию зрителя и заставляет время замереть… между закатом и рассветом.

Спектакль играется в камерной обстановке всего лишь для шестнадцати зрителей.

Питер Пэн

1/4
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Театр имени Евгения Вахтангова (Москва)

Джеймс Барри

Режиссер – Александр Коручеков

2 ноября 12.00, 16.00

3 ноября 12.00, 16.00

Театр драмы им. А. Кольцова (просп. Революции, 55)

Продолжительность – 2 часа с одним антрактом

6+

История о мальчике, который не хотел взрослеть, знаковая для мировой литературы. Более ста лет разные поколения читателей с удовольствием путешествуют по стране фей, индейцев и пиратов вместе с Питером Пэном и его друзьями. Это живой и веселый спектакль с красочными декорациями-аппликациями. Бумажные сабли, маски, русалочьи хвосты и джунгли создают атмосферу игровой стихии, обращаясь к воображению зрителей и побуждая их к сотворчеству. Поддавшись обаянию артистов, даже взрослые поверят в волшебство и на пару часов станут детьми. «Питер Пэн» – лауреат Театральной премии МК в 2016 году. В спектакле играют выпускники Театрального института им. Б. Щукина (курс Александра Коручекова).

Цыпленок

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Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Театр-студия Karlsson Haus (Санкт-Петербург)

По мотивам сказки Корнея Чуковского

Режиссер – Екатерина Ложкина

3 ноября 14.00, 16.00, 18.00

Театральный центр Никитинский (ул. Никитинская, 1)

Продолжительность – 35 минут без антракта

2+

Это история малыша, который знакомится с огромным, еще не изведанным миром. Ему предстоит научиться ходить, произнести свои первые слова, узнать, как прекрасные, так и опасные стороны жизни… В спектакле появляются разномасштабные куклы и таинственные тени. Юные зрители смогут от души посмеяться над танцем червяков, встретиться с огромным черным котом и поиграть с актерами. Спектакль «Цыпленок» – лауреат фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям» и участник программы «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска» в 2017 году.

Зайка и Бычок

Театр кукол «Шут» имени Валерия Вольховского (Воронеж)

Агния Барто

Постановка творческой группы под руководством Светланы Дремачевой

4 ноября 12.00

Театр кукол «Шут» – «Малышкина» сцена (просп. Революции, 50)

Продолжительность – 35 минут без антракта

2+

Спектакль знакомит малышей с героями стихотворений детской писательницы Агнии Барто. На сцене оживают Мишка, Бычок, Зайка и другие персонажи. Создатели объединили отдельные стихи в историю – трое друзей показывают ее детям с помощью двух видов кукол. Главные герои – тканевые марионетки, сделанные словно из детских распашонок и ползунков, и цветные витражные куклы, которые помогают актерам создавать на специальном экране настоящий мультфильм. Постановка доступно и занимательно рассказывает маленьким зрителям, которые только начинают знакомиться с театром, о простых, но в то же время очень важных вещах – доброте, верности, человеколюбии, правде, справедливости.

Вероятно, чаепитие состоится

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Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Театр-студия Karlsson Haus (Санкт-Петербург)

По мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»

Режиссер – Алексей Шишов

4 ноября 11.00, 14.00, 17.00

Театр драмы им. А. Кольцова – Малая сцена (просп. Революции, 55)

Продолжительность – 1 час 10 минут без антракта

4+

Посещение спектакля превращается для маленьких зрителей в увлекательный поход в гости. Их встречают Гувернантка и Мартовский Заяц – они рассаживают всех перед волшебным столом в виде шахматной доски. Затем к гостям присоединяются другие персонажи знаменитой сказки Льюиса Кэрролла – Безумный Шляпник и Мышка Соня. Вместе они разыгрывают приключения Алисы как настольную игру. Зрители не раз спасут героиню, а главное – помогут ей сдать экзамен и стать королевой.

Спектакль – лауреат фестиваля «Золотая маска – 2012» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол».

Путешествие от А до Я

Театральный центр Никитинский (Воронеж)

По циклу стихов Самуила Маршака «От А до Я. Веселое путешествие»

Режиссер – Борис Алексеев

4 ноября 12.00

Театральный центр Никитинский (ул. Никитинская, 1)

Продолжительность – 1 час 5 минут без антракта

6+

Трое ребят из разных стран – японец, американец и русская девочка – отправляются в поэтическое кругосветное путешествие. В большом театральном «походе» маленькие зрители вместе с героями познакомятся с буквами русского алфавита, выучат названия стран и их столиц, а также узнают, как выглядят флаги этих государств. Это интерактивная постановка с элементами танца и акробатики. Каждый ребенок становится полноправным участником действия: он сможет отгадывать загадки и выучит приветствия на разных языках мира.

Колино сочинение

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Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Продюсерский центр «КонтАрт» (Санкт-Петербург)

По мотивам книги Сергея Голышева «Мой сын – даун»

Режиссер – Яна Тумина

5 ноября 16.00, 18.00

Театральный центр Никитинский (ул. Никитинская, 1)

Продолжительность – 55 минут без антракта

8+

На сцене с помощью маленьких кукол, тонкой актерской игры, видео и музыки оживает поэтический мир ребенка. В основе спектакля – стихотворения мальчика с синдромом Дауна и факты из жизни его семьи. В одном из своих сочинений шестилетний Коля рассказывает о путешествии к девочке Варе – его лучшей подруге из детсада. Позже Колин отец узнает, что такой девочки в детском саду у его сына никогда не было. Но это не мешает ехать к ней на электричке, «которая не устает», через дожди, пейзажи и тени. Ничто не остановит стремления сердца к любви, которое в финале приводит героя и зрителей на волшебную планету, «где девочка Варя живет». Спектакль – лауреат Национальных театральных премий «Золотая маска» (2017), «Арлекин» (2016) и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2016).

Маленький принц

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Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Закрытие фестиваля

Рижский русский театр имени Михаила Чехова (Латвия)

Антуан де Сент-Экзюпери

Режиссер – Руслан Кудашов

5 ноября 16.00

6 ноября 12.00, 16.00

Театр драмы им. А. Кольцова (просп. Революции, 55)

Продолжительность – 1 час 5 минут без антракта

6+

В этом году одной из главных сказок нового времени исполняется 75 лет. Все мы помним цитаты из «Маленького принца» наизусть, многих эта книга побудила к первым серьезным размышлениям о своей планете, о любви и дружбе, о детстве и взрослении. Французский писатель и профессиональный летчик Антуан де Сент-Экзюпери не только сочинил историю, но и нарисовал к ней картинки, поэтому люди во всем мире знают, как выглядят Маленький принц, его любимая Роза и его друг Лис. Авторские иллюстрации используются и в спектакле Руслана Кудашова – известного российского режиссера, лауреата премии «Золотая маска». Спектакль идет на русском языке.

ТЕАТР, В КОТОРОМ ИГРАЮТ ДЕТИ. Племянник

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Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Упсала-цирк (Санкт-Петербург)

Спектакль навеян картинами художника Александра Войцеховского

Режиссер – Лариса Афанасьева

28 октября 14.00, 17.00

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)

Продолжительность – 50 минут без антракта

4+

Тетя и Племянник путешествуют по городам и временам года. По пути они встречают «обыкновенные чудеса», знакомятся с разными персонажами, попадают в переделки и с легкостью выходят из них… Спектакль открывает мир особенного ребенка, которого играет особенный артист: Племянник — мальчик с синдромом Дауна. Но глядя на этого удивительного героя, зрители вдруг понимают, как легко принять счастье, которое окружает каждого из нас, и открыться огромному и прекрасному миру. Вдохновением к постановке послужили картины художника Александра Войцеховского. Каждая их них рассказывает целую историю, трогательную и теплую, словно любимые воспоминания из детства. Именно таким — добрым и светлым — получился спектакль «Племянник». В постановке играют артисты «Упсала-цирка», первого в России «цирка для хулиганов», занимающегося социальной адаптацией беспризорных детей и подростков.

Легенда о мертвом солдате

1/4
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Школа № 686 «Класс-центр» Сергея Казарновского (Москва)

По пьесе Бертольда Брехта «Барабаны в ночи»

Черная комедия разбитого сердца

Режиссер – Олег Долин

29 октября 14.00, 17.00

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)

Продолжительность – 1 час 10 минут без антракта

12+

Это трагическое кабаре с песнями, танцами и настоящим оркестром, созданное по мотивам ранней пьесы немецкого драматурга и реформатора театра Бертольта Брехта. Молодого человека, без вести пропавшего на войне, близкие давно считают погибшим. Но вопреки всему он возвращается в родной город – и попадает на помолвку своей невесты… У юных артистов получилась эффектная страшилка о «живых мертвецах». Это портрет мира, который за сто лет совсем не изменился. Пьеса заставляет вспомнить о самом важном – любви и предательстве, толпе и одиночестве, войне и мире. В спектакле играют ученики известного театрального педагога Сергея Казарновского, уже не раз принимавшие участие в фестивале «МАРШАК».

Чайка по имени Джонатан Ливингстон

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Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»
Фото: пресс-служба фестиваля «Маршак»

Детская студия творческого развития (Казань)

Фантазия по мотивам повести-притчи Ричарда Баха

Режиссеры – Наиля Фаткуллина, Рустам Фаткуллин

30 октября 18.00

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)

Продолжительность – 40 минут без антракта

12+

Это пластический спектакль-перформанс с акробатическими трюками на металлической конструкции. Премьера состоится на фестивале МАРШАК. Дети рассказывают близкую им по духу историю о мальчике-подростке, который старается скрыться от жизненных проблем в компьютерной реальности. Однажды он находит игру, сюжет которой необычайно походит на его жизнь. Герой погружается в виртуальный мир, создавая свое компьютерное «я» таким, каким мечтает быть сам, и, проходя игру, открывает для себя все больше жизненных истин. Спектакль развенчивает стереотип о том, что компьютерные игры всегда оказываются виновниками всех бед. В 2015 году студия принимала участие в фестивале МАРШАК под названием «Детская студия творческого развития Константина Хабенского».

НЕБО над Небом

Студия «Театральная, 17» (Воронеж)

театральные, психологические и философские цитаты

Режиссер – Александр Новиков

4 ноября 17.00

Воронежский концертный зал – Малая сцена (ул. Театральная, 17)

Продолжительность – 1 час без антракта

14+

Это тонкий и ироничный спектакль-настроение с оригинальной пластикой. Он вдохновлен творчеством выдающихся деятелей искусства: художников Рене Магритта и Франсиско Гойи, писателей Франца Кафки и Германа Гессе, танцовщицы и хореографа Пины Бауш, театрального режиссера Филиппа Жанти… «НЕБО над Небом» – необычное место, где рождаются гении. Они способны жить в высшей реальности, в которой сняты противоречия и которая делает возможным «магическое» восприятие действительности, то есть театр. Эскиз спектакля «НЕБО над Небом» был показан в 2017 году на Всероссийском фестивале «Оперение» в Сочи. Премьера готового спектакля состоится на фестивале «МАРШАК». В предыдущие годы студия принимала участие в фестивале «МАРШАК» под названием «Детская студия творческого развития Константина Хабенского».

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#детские спектакли#фестиваль "Маршак"#Воронеж
9 октября 2017Юлия Евтеева
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Журнал «Антенна-Телесемь»

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