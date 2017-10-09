20 спектаклей, которые обязательно стоит показать детям и подросткам

С 28 октября по 6 ноября в Воронеже пройдет третий детский театральный фестиваль «МАРШАК». В программе – 20 самых ярких детских спектаклей, которые будут интересны и взрослым. WDay.ru представляет подробную программу фестиваля.

Король Матиуш

 

Открытие фестиваля Театр «Глобус» (Новосибирск) Януш Корчак Живая лекция Режиссер – Полина Стружкова 28 октября 17.00 29 октября 15.00 Воронежский концертный зал (ул. Театральная, 17) Продолжительность – 2 часа с одним антрактом 12+ Создатели спектакля воплотили идею выдающегося польского педагога и писателя Януша Корчака о том, что ребенок — это личность, которая ответственна за устройство своего микромира. В одном государстве умирает король-отец, и маленькому принцу приходится занять трон. Ему предстоит сражаться с правителями соседних стран, принимать недетские решения, но главное – найти ответ на вопрос: как сделать всех вокруг счастливыми? Спектакль по форме напоминает увлекательную лекцию про свободу и непослушание, веселье и ответственность. Профессор, который рассказывает зрителям историю Матиуша, постоянно задает им вопросы, побуждая их искать ответы в своем сердце. Постановка участвовала в программе «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска» в 2016 году.

Зоопарк драконов

 

Театральная компания Dieserud/Lindgren (Норвегия) Мария Трити Веннерод Режиссер – Кристина Линдгрен 30 октября 11.00, 12.00 31 октября 11.00, 12.00 ​Театр драмы им. А. Кольцова – Малая сцена (просп. Революции, 55) Продолжительность – 30 минут без антракта 2+ Зрители попадают в волшебный зоологический сад, в котором обитают драконы. Сцена – это сказочный остров. Дети вместе с родителями отправляются в путешествие, встречая на пути диковинные растения и слыша таинственные звуки. Наконец они обнаруживают обитателей острова – трех драконов... Создатели спектакля хорошо изучили этих фантастических существ для того, чтобы познакомить с ними малышей. Какие мифы связаны с драконами? Как они живут? Как двигаются? Какие издают звуки? Этот спектакль без слов предназначен для самых маленьких зрителей.

Каштанка

 

Театр «Глобус» (Новосибирск) Антон Чехов Нескучная история для маленьких и взрослых Режиссер – Юрий Катаев Художественный руководитель постановки – Нина Чусова 30 октября 14.00, 17.00 Театр драмы им. А. Кольцова (просп. Революции, 55) Продолжительность – 1 час 10 минут без антракта 6+ Главные герои спектакля – дрессированный гусь Иван Иваныч, свинья Хавронья Ивановна, кот Федор Тимофеич и, конечно, сама Каштанка – лишены слов. Но актеры своей игрой, мимикой и жестами удивительно точно передают очень «человеческие» эмоции этих персонажей. И в финале кажется, будто мальчик Федюшка ищет уже не собачку, а свою потерявшуюся сестренку. История о дружбе, преданности и необходимости принимать непростые решения показана в спектакле ярко и впечатляюще: на сцене разыгрываются цирковые номера, льются мыльные пузыри и сыплются конфетти.

Осторожно, эльфы!

 

Театр Наций (Москва) Детский детектив Режиссеры – Мария Литвинова, Вячеслав Игнатов 30 октября 14.00, 17.00, 20.00 Камерный театр (Карла Маркса, 55а) Продолжительность – 55 минут без антракта 8+ Это интерактивный спектакль с элементами театра теней, созданный лауреатами премии «Золотая маска» Марией Литвиновой и Вячеславом Игнатовым. Зрители оказываются в самом центре детективной истории: два секретных агента-эльфолога предлагают им принять участие в расследовании таинственного исчезновения девочки Лизы и ее родителей. Юным сыщикам предстоит поймать невидимых эльфов, поучаствовать в сборе улик и даже в настоящем следственном эксперименте.

Остров сокровищ

 

Московский Губернский театр (Москва) Роберт Льюис Стивенсон Приключенческий спектакль Режиссер – Алексей Серов 31 октября 12.00, 17.00 1 ноября 12.00 Воронежский концертный зал (ул. Театральная, 17) Продолжительность – 2 часа 20 минут с одним антрактом 6+ Захватывающий спектакль, поставленный по одному из величайших романов европейской литературы, познакомит зрителей с миром пиратов и морских приключений! История о мальчике Джиме Хокинсе и легендарных сокровищах Флинта обзавелась здесь новыми персонажами и получила неожиданный финал. На сцене – корабль-трансформер, легко превращающийся из величественной «Испаньолы» в трактир «Адмирал Бенбоу» или пещеру с золотом. Московскому Губернскому театру удалось создать масштабное шоу, по зрелищности не уступающее большому приключенческому кино. Спектакль сопровождается тифлокомментированием, что позволяет воспринимать его людям с проблемами зрения.

Толстая тетрадь

 

Театр «Глобус» (Новосибирск) Агота Кристоф Режиссер – Алексей Крикливый 31 октября 19.00 1 ноября 19.00 Камерный театр (ул. Карла Маркса, 55а) Продолжительность – 2 часа 50 минут с одним антрактом 16+ Этот спектакль – для старших школьников и их родителей. Он рассказывает о мальчиках-близнецах, чье детство проходит в маленьком венгерском городке во время Второй мировой войны. Оставшиеся без присмотра взрослых Клаус и Лукас ведут дневник, в котором беспристрастно описывают все происходящие с ними события, порой довольно шокирующие. Роман швейцарской писательницы Аготы Кристоф, вышедший в 1986 году, стал бестселлером. Режиссер не иллюстрирует события из книги и аккуратно оставляет за скобками самые безжалостные подробности. История о том, во что превращается жизнь детей, ставших жертвами войны, разыгрывается в белых минималистичных декорациях.

Снегурочка

 

Театр кукол «Бродячая собачка» (Санкт-Петербург) Алла Сергеева Притча Режиссер – Альфия Абдулина 2 ноября 13.00, 16.00 Театр кукол «Шут» (просп. Революции, 50) Продолжительность – 50 минут без антракта 6+ Спектакль познакомит зрителей с древними обрядами и праздниками, расскажет о доброте и самопожертвовании, а также о красоте и самобытности русской культуры, сочетающей в себе христианство и язычество. Еще в нем поднимается важная тема: как трудно порой приходится в жизни людям, непохожим на других. Постановка – без слов, повествование строится на визуальных образах, оригинальной музыке и пластике. Известный театральный художник Юрий Хариков создал необычные лоскутные куклы, а для кукловодов придумал костюмы-декорации: фантастические головные уборы превращаются в воображении зрителей в кроны деревьев, маски и сарафаны с замысловатыми орнаментами – в славянские божества. Спектакль был выдвинут на соискание Российской Национальной театральной премии «Золотая маска – 2017» в трех номинациях.

Сказка о царе Салтане

 

Театр-Театр (Пермь) Александр Пушкин Режиссер – Ирина Ткаченко 2 ноября 15.00, 18.00 Камерный театр (Карла Маркса, 55а) Продолжительность – 1 часа 5 минут без антракта 6+ Спектакль возвращает зрителей к народным традициям разыгрывания сказок и веселых гуляний с песнями и хороводами. Уже в фойе театра дети оказываются в центре действа, где им предлагается раскрутить ярмарочное колесо, заглянуть в будущее с помощью гаданий или смастерить своими руками бумажного ангела. А попав в зрительный зал, они отправляются в увлекательное путешествие вместе с любимыми героями: царем Салтаном, его сыном Гвидоном и прекрасной царевной Лебедью. Мелодичные пушкинские строки ложатся на народные напевы. Фольклорные мотивы используются и в оформлении спектакля – этнические костюмы и элементы декораций выполнены из натуральных материалов. Спектакль – лауреат Российской Национальной театральной премии «Арлекин» в 4 номинациях и участник программы «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска» в 2017 году. За 25 минут до начала спектакля зрители приглашаются в фойе на интермедию.

Степной ноктюрн, или Между закатом и рассветом

 

Петропавловский театр кукол (Казахстан) Режиссер – Евгений Ибрагимов 2 ноября 12.00, 14.30. 17.00 3 ноября 12.00, 14.30. 17.00 Камерный театр – Малая сцена (Карла Маркса, 55а) Продолжительность – 45 минут без антракта 14+ Это увлекательное путешествие в историю казахского народа. В маленьком зале зритель шаг за шагом следует сквозь темноту за лучом света, как за безмолвным проводником, погружаясь в события многовековой давности. Образы и символы складываются в легенды о доблести и свободе. Это спектакль без слов, построенный на жестах, мимике и чарующей музыке, в которой слышен щебет птиц, волчий вой, шелест перекати-поле, топот лошадиных копыт, звон клинков и военные кличи. Эта мелодия степи будоражит фантазию зрителя и заставляет время замереть… между закатом и рассветом. Спектакль играется в камерной обстановке всего лишь для шестнадцати зрителей.

Питер Пэн

 

Театр имени Евгения Вахтангова (Москва) Джеймс Барри Режиссер – Александр Коручеков 2 ноября 12.00, 16.00 3 ноября 12.00, 16.00 Театр драмы им. А. Кольцова (просп. Революции, 55) Продолжительность – 2 часа с одним антрактом 6+ История о мальчике, который не хотел взрослеть, знаковая для мировой литературы. Более ста лет разные поколения читателей с удовольствием путешествуют по стране фей, индейцев и пиратов вместе с Питером Пэном и его друзьями. Это живой и веселый спектакль с красочными декорациями-аппликациями. Бумажные сабли, маски, русалочьи хвосты и джунгли создают атмосферу игровой стихии, обращаясь к воображению зрителей и побуждая их к сотворчеству. Поддавшись обаянию артистов, даже взрослые поверят в волшебство и на пару часов станут детьми. «Питер Пэн» – лауреат Театральной премии МК в 2016 году. В спектакле играют выпускники Театрального института им. Б. Щукина (курс Александра Коручекова).

Цыпленок

 

Театр-студия Karlsson Haus (Санкт-Петербург) По мотивам сказки Корнея Чуковского Режиссер – Екатерина Ложкина 3 ноября 14.00, 16.00, 18.00 Театральный центр Никитинский (ул. Никитинская, 1) Продолжительность – 35 минут без антракта 2+ Это история малыша, который знакомится с огромным, еще не изведанным миром. Ему предстоит научиться ходить, произнести свои первые слова, узнать, как прекрасные, так и опасные стороны жизни… В спектакле появляются разномасштабные куклы и таинственные тени. Юные зрители смогут от души посмеяться над танцем червяков, встретиться с огромным черным котом и поиграть с актерами. Спектакль «Цыпленок» – лауреат фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям» и участник программы «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска» в 2017 году.

Зайка и Бычок

Театр кукол «Шут» имени Валерия Вольховского (Воронеж) Агния Барто Постановка творческой группы под руководством Светланы Дремачевой 4 ноября 12.00 Театр кукол «Шут» – «Малышкина» сцена (просп. Революции, 50) Продолжительность – 35 минут без антракта 2+ Спектакль знакомит малышей с героями стихотворений детской писательницы Агнии Барто. На сцене оживают Мишка, Бычок, Зайка и другие персонажи. Создатели объединили отдельные стихи в историю – трое друзей показывают ее детям с помощью двух видов кукол. Главные герои – тканевые марионетки, сделанные словно из детских распашонок и ползунков, и цветные витражные куклы, которые помогают актерам создавать на специальном экране настоящий мультфильм. Постановка доступно и занимательно рассказывает маленьким зрителям, которые только начинают знакомиться с театром, о простых, но в то же время очень важных вещах – доброте, верности, человеколюбии, правде, справедливости.

Вероятно, чаепитие состоится

 

Театр-студия Karlsson Haus (Санкт-Петербург) По мотивам сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Режиссер – Алексей Шишов 4 ноября 11.00, 14.00, 17.00 Театр драмы им. А. Кольцова – Малая сцена (просп. Революции, 55) Продолжительность – 1 час 10 минут без антракта 4+ Посещение спектакля превращается для маленьких зрителей в увлекательный поход в гости. Их встречают Гувернантка и Мартовский Заяц – они рассаживают всех перед волшебным столом в виде шахматной доски. Затем к гостям присоединяются другие персонажи знаменитой сказки Льюиса Кэрролла – Безумный Шляпник и Мышка Соня. Вместе они разыгрывают приключения Алисы как настольную игру. Зрители не раз спасут героиню, а главное – помогут ей сдать экзамен и стать королевой. Спектакль – лауреат фестиваля «Золотая маска – 2012» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол».

Путешествие от А до Я

Театральный центр Никитинский (Воронеж) По циклу стихов Самуила Маршака «От А до Я. Веселое путешествие» Режиссер – Борис Алексеев 4 ноября 12.00 Театральный центр Никитинский (ул. Никитинская, 1) Продолжительность – 1 час 5 минут без антракта 6+ Трое ребят из разных стран – японец, американец и русская девочка – отправляются в поэтическое кругосветное путешествие. В большом театральном «походе» маленькие зрители вместе с героями познакомятся с буквами русского алфавита, выучат названия стран и их столиц, а также узнают, как выглядят флаги этих государств. Это интерактивная постановка с элементами танца и акробатики. Каждый ребенок становится полноправным участником действия: он сможет отгадывать загадки и выучит приветствия на разных языках мира.

Колино сочинение

 

Продюсерский центр «КонтАрт» (Санкт-Петербург) По мотивам книги Сергея Голышева «Мой сын – даун» Режиссер – Яна Тумина 5 ноября 16.00, 18.00 Театральный центр Никитинский (ул. Никитинская, 1) Продолжительность – 55 минут без антракта 8+ На сцене с помощью маленьких кукол, тонкой актерской игры, видео и музыки оживает поэтический мир ребенка. В основе спектакля – стихотворения мальчика с синдромом Дауна и факты из жизни его семьи. В одном из своих сочинений шестилетний Коля рассказывает о путешествии к девочке Варе – его лучшей подруге из детсада. Позже Колин отец узнает, что такой девочки в детском саду у его сына никогда не было. Но это не мешает ехать к ней на электричке, «которая не устает», через дожди, пейзажи и тени. Ничто не остановит стремления сердца к любви, которое в финале приводит героя и зрителей на волшебную планету, «где девочка Варя живет». Спектакль – лауреат Национальных театральных премий «Золотая маска» (2017), «Арлекин» (2016) и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2016).

Маленький принц

 

Закрытие фестиваля Рижский русский театр имени Михаила Чехова (Латвия) Антуан де Сент-Экзюпери Режиссер – Руслан Кудашов 5 ноября 16.00 6 ноября 12.00, 16.00 Театр драмы им. А. Кольцова (просп. Революции, 55) Продолжительность – 1 час 5 минут без антракта 6+ В этом году одной из главных сказок нового времени исполняется 75 лет. Все мы помним цитаты из «Маленького принца» наизусть, многих эта книга побудила к первым серьезным размышлениям о своей планете, о любви и дружбе, о детстве и взрослении. Французский писатель и профессиональный летчик Антуан де Сент-Экзюпери не только сочинил историю, но и нарисовал к ней картинки, поэтому люди во всем мире знают, как выглядят Маленький принц, его любимая Роза и его друг Лис. Авторские иллюстрации используются и в спектакле Руслана Кудашова – известного российского режиссера, лауреата премии «Золотая маска». Спектакль идет на русском языке.

ТЕАТР, В КОТОРОМ ИГРАЮТ ДЕТИ. Племянник

 

Упсала-цирк (Санкт-Петербург) Спектакль навеян картинами художника Александра Войцеховского Режиссер – Лариса Афанасьева 28 октября 14.00, 17.00 Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а) Продолжительность – 50 минут без антракта 4+ Тетя и Племянник путешествуют по городам и временам года. По пути они встречают «обыкновенные чудеса», знакомятся с разными персонажами, попадают в переделки и с легкостью выходят из них… Спектакль открывает мир особенного ребенка, которого играет особенный артист: Племянник — мальчик с синдромом Дауна. Но глядя на этого удивительного героя, зрители вдруг понимают, как легко принять счастье, которое окружает каждого из нас, и открыться огромному и прекрасному миру. Вдохновением к постановке послужили картины художника Александра Войцеховского. Каждая их них рассказывает целую историю, трогательную и теплую, словно любимые воспоминания из детства. Именно таким — добрым и светлым — получился спектакль «Племянник». В постановке играют артисты «Упсала-цирка», первого в России «цирка для хулиганов», занимающегося социальной адаптацией беспризорных детей и подростков.

Легенда о мертвом солдате

 

Школа № 686 «Класс-центр» Сергея Казарновского (Москва) По пьесе Бертольда Брехта «Барабаны в ночи» Черная комедия разбитого сердца Режиссер – Олег Долин 29 октября 14.00, 17.00 Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а) Продолжительность – 1 час 10 минут без антракта 12+ Это трагическое кабаре с песнями, танцами и настоящим оркестром, созданное по мотивам ранней пьесы немецкого драматурга и реформатора театра Бертольта Брехта. Молодого человека, без вести пропавшего на войне, близкие давно считают погибшим. Но вопреки всему он возвращается в родной город – и попадает на помолвку своей невесты… У юных артистов получилась эффектная страшилка о «живых мертвецах». Это портрет мира, который за сто лет совсем не изменился. Пьеса заставляет вспомнить о самом важном – любви и предательстве, толпе и одиночестве, войне и мире. В спектакле играют ученики известного театрального педагога Сергея Казарновского, уже не раз принимавшие участие в фестивале «МАРШАК».

Чайка по имени Джонатан Ливингстон

 

Детская студия творческого развития (Казань) Фантазия по мотивам повести-притчи Ричарда Баха Режиссеры – Наиля Фаткуллина, Рустам Фаткуллин 30 октября 18.00 Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а) Продолжительность – 40 минут без антракта 12+ Это пластический спектакль-перформанс с акробатическими трюками на металлической конструкции. Премьера состоится на фестивале МАРШАК. Дети рассказывают близкую им по духу историю о мальчике-подростке, который старается скрыться от жизненных проблем в компьютерной реальности. Однажды он находит игру, сюжет которой необычайно походит на его жизнь. Герой погружается в виртуальный мир, создавая свое компьютерное «я» таким, каким мечтает быть сам, и, проходя игру, открывает для себя все больше жизненных истин. Спектакль развенчивает стереотип о том, что компьютерные игры всегда оказываются виновниками всех бед. В 2015 году студия принимала участие в фестивале МАРШАК под названием «Детская студия творческого развития Константина Хабенского».

НЕБО над Небом

Студия «Театральная, 17» (Воронеж) театральные, психологические и философские цитаты Режиссер – Александр Новиков 4 ноября 17.00 Воронежский концертный зал – Малая сцена (ул. Театральная, 17) Продолжительность – 1 час без антракта 14+ Это тонкий и ироничный спектакль-настроение с оригинальной пластикой. Он вдохновлен творчеством выдающихся деятелей искусства: художников Рене Магритта и Франсиско Гойи, писателей Франца Кафки и Германа Гессе, танцовщицы и хореографа Пины Бауш, театрального режиссера Филиппа Жанти… «НЕБО над Небом» – необычное место, где рождаются гении. Они способны жить в высшей реальности, в которой сняты противоречия и которая делает возможным «магическое» восприятие действительности, то есть театр. Эскиз спектакля «НЕБО над Небом» был показан в 2017 году на Всероссийском фестивале «Оперение» в Сочи. Премьера готового спектакля состоится на фестивале «МАРШАК». В предыдущие годы студия принимала участие в фестивале «МАРШАК» под названием «Детская студия творческого развития Константина Хабенского».

«Мы – Ивановы»: рейтинг семейных фото Подробнее