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Екатерина Вилкова: старость – это не то, чего нужно бояться

Одна из самых красивых и востребованных российских актрис считает, что опасаться неизбежности бессмысленно, и гораздо важнее – не стареть душой.

Разговор с Екатериной состоялся перед премьерой фильма «Последний богатырь» в Нижнем Новгороде, родном городе актрисы. Екатерина, сыгравшая в фильме жену богатыря Добрыни, внесла ясность относительно своей героини: «Моя Варвара не имеет ничего общего с хрестоматийным образом Варвары-красы, длинной косы. Моя героиня – полностью выдуманный персонаж специально для сказки «Последний богатырь». Она наделена недюжинными способностями и использует их не в самых благих целях. Одним словом, моя героиня в этой истории – не самый добрый персонаж. В этой сказке она олицетворяет зло».

Фото: Инна Алексеева
Как актрисе какие персонажи вам интереснее – белые и пушистые барышни или такие, как Варвара, с некоей «червоточинкой»?
Екатерина Вилкова

Любой артист предпочитает играть отрицательных персонажей. Они же интереснее! Я в своей жизни уже сыграла некое количество положительных зайчиков и белочек, и с возрастом мне все больше симпатичны персонажи с более широкой палитрой. Да и муж часто играет не самых добрых людей, так что, возможно, на мне как на актрисе это тоже сказывается. Кроме того, я не считаю, что есть люди однозначно плохие. Скорее, возникли обстоятельства, заставившие их принимать те или иные решения и совершать определенные поступки. На отрицательные действия нас толкают какие-то острые ситуации, и играть это, конечно же, интереснее, чем просто ходить перед камерой и всех любить.

А существуют ли для вас какие-то табу в профессии?
Екатерина Вилкова

Я придерживаюсь принципа «никогда не говори «никогда». Впрочем, так называемое кино для взрослых – точно не моя история.

Ваш актерский диапазон необычайно широк. А вот если бы вам одновременно предложили сыграть «железную леди» Маргарет Тэтчер и знойную блондинку Мэрилин Монро, какую роль вы бы предпочли?
Екатерина Вилкова

Знаете, у меня нет и не было персонажей, которых я мечтала бы сыграть. Мне важнее история и временной период жизни персонажа, то, с какой точки зрения ты его должен воспроизвести. Так что мое решение больше зависит не от личности героини, а от сценария и от событий, которые с ней происходят.

Какую из своих ролей вы любите больше всего?
Екатерина Вилкова

Я люблю не роли, а людей. И то не всех. Люблю маму, папу, мужа, детей, друзей, подруг, а вот к ролям не испытываю никаких чувств и по ним не скучаю. Я ничего из своих работ не пересматриваю, а некоторые свои картины не видела вообще.

Екатерина Вилкова: «В роли Варвары, жены Добрыни, зрители едва ли меня полюбят, потому что моя героиня олицетворяет зло»
Как вы относитесь к успеху?
Екатерина Вилкова

Спокойно. Успех сегодня есть, а завтра его нет. Так же, как и любовь, и счастье. Мне важно поддерживать отношения в семье, уделять этому внимание. Лично я очень боюсь что-то в этом смысле упустить, потому что это то, ради чего я живу. Относительно успеха в профессии… Я просто стараюсь делать свою работу максимально качественно и честно.

Вы молодая и красивая, и роли вам предлагают молодых и красивых. А вы не боитесь стареть и получать предложения играть уже не красавиц, а возрастных женщин?
Екатерина Вилкова

Ну, я уже сейчас играю не только молодых и красивых, и восемнадцатилетние девочки уже наступают на пятки. Боюсь ли я стареть? Стареют все. И даже эти юные восемнадцатилетние девчушки тоже постареют, только немного позже, чем я. Поэтому старость – не то, чего нужно бояться. Тут страшнее душой не перейти из одного качества в другое и продолжать чувствовать себя молодой и в сорок, и в пятьдесят, и в шестьдесят лет.

Ну, вам о возрасте еще точно думать рано. А скажите, чему вы, мама двоих детей, обязаны такой девичьей фигурой? Неужели все дело в том, что в детстве вы занимались художественной гимнастикой?
Екатерина Вилкова

Да, гимнастикой я занималась долго, но не думаю, что это заслуга спорта. Пока мне просто везет. Когда-то муж пообещал мне, что после родов я буду выглядеть прекрасно, и пока его пророчества сбываются. В целом меня в себе все устраивает.

А много вообще получается уделять себе внимания? К примеру, если через пару часов вам на красную дорожку, а вы еще дома в пижаме и без прически?
Екатерина Вилкова

Никаких экспресс-методов у меня нет, поэтому я просто не пойду. Я по жизни отличница и люблю, чтобы у меня все было готово заранее. Например, сумку в школу я собирала с вчера. И не только потому, что я такая умная и ответственная, а потому, что с утра мне хотелось подольше поспать. Для меня любая красная дорожка – стресс, я вообще не очень люблю светские выходы. Но уж если выходить, так в таком виде, чтобы не предъявлять себе претензий, а наслаждаться происходящим.

Екатерина Вилкова: «Баловать детей – это правильно»
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Вы родились и выросли в Нижнем Новгороде, но уже много лет живете в Москве. Кем вы сейчас себя больше ощущаете – москвичкой или нижегородкой?
Екатерина Вилкова

Я просто по сути своей домашний человек и очень люблю возвращаться домой. Если я в Москве, то мой дом там, где муж и дети, если в Нижнем – то там, где родители. Даже на съемках в другом городе я по окончании работы всем говорю, что иду домой, подразумевая под этим гостиничный номер. Я не ощущаю себя ни москвичкой, ни нижегородкой. В Нижнем я родилась, в Москве работаю. С появлением детей в Нижнем стала бывать чаще, чем раньше. Я привожу сына и дочку к бабушке с дедушкой, и дети процентов 30–40 времени в году проводят здесь.

С того момента, как вы уехали из Нижнего, он очень изменился?
Екатерина Вилкова

Безусловно. Он стал другим городом по сравнению с тем, где я родилась и росла. И по атмосфере, и по скорости жизни, и по наличию различных объектов инфраструктуры, которые здесь появились. Из своего детства (кстати, прекрасного) я могу вспомнить из мест для развлечений только парк «Швейцария» с одним аттракционом. Сейчас вижу, что в Нижний вкладываются деньги и растет число желающих его развивать, тем самым развивая свой бизнес. И это предпринимательство, преображающее мой родной город, меня очень радует.

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#Екатерина Вилкова#премьера фильма "Последний богатырь"#Нижний Новгород
25 октября 2017Ярослава Рыбкина
Комментарии0
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