Евгения Лапова о фильме «Крым», дочке и «Поле чудес»

На экраны выходит фильм «Крым», главную роль в котором сыграла актриса и модель из Новосибирска. В эксклюзивном интервью Woman's Day Евгения Лапова рассказала о кастингах, актерской карьере в Москве и дочке Еве.

Красавица-сибирячка перебралась в Москву довольно давно, победив до этого в нескольких конкурсах красоты, от «Юной Красы России – 2002» до «Мисс Азия и Океания – 2005» и «Краса России – 2009». В столице девушка с успехом окончила ВГИК (мастерская В. А. Грамматикова), а затем снялась в нескольких картинах и сериалах. Теперь же у нее громкая премьера: Евгения Лапова сыграла главную роль в фильме «Крым», который с 28 сентября можно увидеть в кинотеатрах.

Фото: Личный архив Евгении Лаповой

Как вы попали в проект, был ли кастинг? Насколько вообще сложно «попасть в обойму» или, как в вашем случае, вернуться из забот о дочке в большое кино? Да, конечно, кастинг был, и не один этап. В течение семи месяцев я пробовалась с разными партнерами. Режиссер тщательно подбирал исполнителей ролей, долго не мог найти актера на главную мужскую роль. Наконец, был утвержден Роман Курцын, потрясающий актер. Я долго ждала, пока шли кинопробы других актрис, уже потеряла надежду и поехала кататься на лыжах с дочкой и сестрой в Альпы. И вдруг звонок: «Срочно в Москву на повторные пробы с главным героем». Пробы прошли удачно, и уже через 2 дня мы вылетели в Крым в Севастополь на полтора месяца. Все – дело случая. Но нужно быть всегда в форме, готовой. Попасть в обойму очень сложно. Задумывается фильм, и сотни актрис проходят кастинги.

Режиссер рассказывает зрителям историю любви жителя Севастополя и киевской журналистки, разворачивающуюся на фоне Крымской весны 2014 года. Что больше всего привлекло вас в работе: режиссер фильма, сценарий, история? Конечно, когда мне прислали сценарий, меня потрясла история двух влюбленных людей в тех обстоятельствах. Но работа с Алексеем Викторовичем Пимановым – просто большая удача. Я видела все его работы, была под большим впечатлением, особенно от исторических вещей. Я даже не думала, что у меня будет шанс поработать с этим режиссером.

Фото: Личный архив Евгении Лаповой

Главная роль – это большая ответственность. Как готовились к работе? Много репетировала, изучала историю Крымской весны, мы даже общались с очевидцами тех событий.

Сколько длились съемки в Крыму? Бывали там до этого? Конечно, я была в Ялте. Несколько лет назад на съемках фильма «Геймеры». Тогда со мной ездила и дочь с моей мамой, так как находиться в Крыму нужно было несколько месяцев. А сейчас съемки «Крыма» длились примерно год, частично они проходили в Севастополе и Ялте, частично в Москве и еще в Подмосковье, где сконструировали Майдан.

Расскажите, над чем работаете сейчас? В последнее время все мои силы направлены на презентации фильма: 25 сентября премьера состоялась в Севастополе, 27 сентября – в Москве, в Кремле.

Недавно вы были в студии у Леонида Якубовича на телеканале «Звезда», поделитесь впечатлениями от эфира и встречи с телеведущим? Если мы все воспринимаем его как ведущего программы «Поле чудес», то это просто стереотип. Леонид Якубович – очень сильный, эрудированный, проницательный журналист. Я получила удовольствие от общения с таким глубоким и серьезным человеком.

Вы были подружкой невесты на свадьбе Светланы Устиновой и Ильи Стюарта, одной из самых красивых и заметных пар в российском кино. Как получилось, что вы со Светланой стали подругами? Учились на одном курсе и подружились с первых дней учебы. Мы очень духовно близкие люди. Хоть и видимся редко, но для каждой их нас роднее и ближе человека нет.

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В этом году вы проводили дочь в первый класс. Как это было? Нравится Еве учиться? Очень нравится. Ева очень умная и старательная девочка. Также она ходит на художественную гимнастику уже второй год и в студию изобразительных искусств. Очень любит рисовать. А еще в этом году начала серьезно изучать английский и записалась в секцию шахмат.

Вы учились в Новосибирске: какой вы были ученицей? Что запомнилось со времен школы? Я всегда была отличницей. Школу свою очень люблю, особенно своего классного руководителя Фищукову Маргариту Федоровну. Все лучшее, что есть во мне – заложено моими родителями и Маргаритой Федоровной. И почти в каждый свой приезд я стараюсь встречаться с преподавателями и одноклассниками.

В Новосибирске часто бываете? Не так часто, как хотелось бы, но раз-два в год обязательно бываю. Моя дочь очень любит гостить в Новосибирске у бабушки с дедушкой. Любит Новосибирский зоопарк, дельфинарий, новый планетарий – смотреть на звезды. Ей нравится кататься на велике в Заельцовском парке. А еще, конечно, обожает бабушкины блинчики и сырники и с большим удовольствием лопает их на каждый завтрак.

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