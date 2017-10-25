Фестиваль виолончельной музыки Vivacello: программа

Не пропустите одно из самых ярких событий в столице, которое пройдет с 13 по 22 ноября.

Vivacello – единственный фестиваль в нашей стране, посвященный виолончельной музыке, впервые был организован в 2009 году по инициативе известного виолончелиста Бориса Андрианова при поддержке благотворительного фонда Иветы и Тамаза Манашеровых «U-Art: Ты и искусство». В этом году мероприятие пройдет в Москве в девятый раз и будет посвящено памяти народной артистки СССР Наталии Николаевны Шаховской. «В этом году весь фестиваль мы посвящаем памяти моего великого учителя. Невозможно представить себе русскую виолончельную школу без Наталии Николаевны Шаховской. Она была честнейшим и благороднейшим человеком в музыке, в педагогике и просто в жизни. Для каждого из своих студентов на протяжении десятилетий она оставалась одним из самых больших авторитетов и близким другом… С уходом Наталии Николаевны ушла целая эпоха, но вложенный ею труд в каждого из ее питомцев еще многие годы будет звучать со всех концов земли», – говорит художественный руководитель фестиваля Vivacello Борис Андрианов.

Борис Андриянов Фото: архив пресс-служб

Руководители культурно-благотворительного фонда «U-ART: Ты и искусство» Ивета и Тамаз Манашеровы обещают зрителяем множество сюрпризов: «Нынешний фестиваль – во многом особый. В его программу вошло много произведений духовной музыки или сочинений, так или иначе связанных с духовными исканиями их авторов». На Vivacello ожидается выступление ансамбля Rastrelli Cello Quartet, который был основан музыкантами из Санкт-Петербурга, живущими сейчас в Германии. Главной концепцией коллектива является сочетание всех стилей музыки – от барокко до рока. Такого вы наверняка еще не слышали! Также на фестивале готовится концерт камерного оркестра I Solisti di Pavia («Солисты Павии») во главе с виолончелистом-виртуозом Энрико Диндо. Кстати, история создания оркестра тесно связана с личностью композитора Мстислава Ростроповича. В 1997 году Диндо стал победителем конкурса Ростроповича в Париже. Нельзя не отметить и запланированный на мероприятии вечер виолончели и хора, в котором примет участие Камерный хор училища имени Гнесиных.

Ивета и Тамаз Манашеровы Фото: архив пресс-служб

Полная программа IX фестиваля VIVACELLO в Москве

13 ноября 2017. Концертный зал имени П. И. Чайковского. Открытие фестиваля. Борис Андрианов, виолончель. Ксавье Филлипс, виолончель (Франция). Ласло Феньё, виолончель (Венгрия). Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Дирижер – Джон Аксельрод (США). Анри Дютийё – «Целый мир вдали», концерт для виолончели с оркестром. Эрнё Донаньи – Концертштюк для виолончели с оркестром. Давид Поппер – Венгерская рапсодия для виолончели с оркестром. Майкл Беркли – Концерт для виолончели с оркестром. Мировая премьера. Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Дирижер – Джон Аксельрод (США).

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15 ноября 2017. Малый зал консерватории. Rastrelli Cello Quartett (Германия – Россия) в составе: Кирилл Кравцов, Михаил Дегтярев, Кирилл Тимофеев, Сергей Драбкин. Давид Поппер – Тарантелла. Петр Чайковский – Andante Cantabile из Квартета № 1. Эдвард Григ – Два фрагмента из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Иоганнес Брамс – «Венгерские танцы». Джон Леннон / Пол Маккартни – «Yesterday & I Saw Her Standing There». Фантазия на темы The Beatles в аранжировке Сергея Драбкина и Кирилла Кравцова. 17 ноября 2017. Мультимедиа Арт Музей. Алиса Маргулис, скрипка. Борис Андрианов, виолончель. Александр Бузлов, виолончель. Камерный хор Музыкального училища им. Гнесиных РАМ им. Гнесиных. Художественный руководитель и дирижер – Петр Савинков. Джон Тавенер – Svyati («Святый») для смешанного хора и виолончели соло. Кнут Нюстедт – Stabat Mater для смешанного хора и виолончели соло. Петерис Васкс – Plainscapes («Равнины») для смешанного хора, скрипки и виолончели. Антон Аренский – Три вокальных квартета в сопровождении виолончели. Рейнгольд Глиэр – Дуэты для скрипки и виолончели. Эрнест Блох – «Нигун», импровизация из сюиты «Баал Шем: три картины из хасидской жизни». Аранжировка Хорхе Андреса Боссо.

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20 ноября 2017. Большой зал консерватории. I Solisti Di Pavia (Италия). Солист и дирижер – Энрико Диндо, виолончель (Италия). Джоаккино Россини – Une Larme («Слеза»), вариации для виолончели и струнных. Версия Элиодоро Соллимы. Астор Пьяццолла – Le Grand Tango, версия Энрико Диндо. Роберто Молинелли – Twin Legends для виолончели и струнных. Российская премьера. Ян Сибелиус – Романс для струнного оркестра. Бела Барток – Дивертисмент для струнного оркестра. 22 ноября 2017. Концертный зал имени П.И. Чайковского. Закрытие фестиваля. Миша Майский, виолончель (Израиль). Ли-Вэй Цинь, виолончель (Австралия). Юлиан Штекель, виолончель (Германия). Борис Андрианов, виолончель. Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». Дирижер – Дмитрий Юровский. Дмитрий Шостакович – Концерт №1 для виолончели с оркестром. Петр Чайковский – «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром. Витольд Лютославский – Концерт для виолончели с оркестром. Александр Чайковский – Концерт №2 для виолончели с оркестром, «Ночь в Гареме».

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