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Фрейндлих: «После «Служебного романа» завалили письмами о личном»

Легендарному фильму исполнилось 40 лет.

Можете вспомнить хоть одну современную комедию, которую хочется пересматривать снова и снова? Вряд ли. А вот «Служебный роман» Эльдара Рязанова – один из таких фильмов. Не так давно история любви Калугиной и Новосельцева отметила 40 лет. Премьера картины состоялась 26 октября 1977 года, а по итогам 1978-го «Служебный роман» стал лидером проката. Его посмотрели 58 миллионов зрителей.

За роль Людмилы Прокофьевны Алису Фрейндлих признали лучшей актрисой года по версии журнала «Советский экран». Правда, она единственная из съемочной группы фильма не получила Государственную премию СССР. Прямо как ее отец Бруно Артурович. Его в свое время также лишили награды, а все из-за немецкой фамилии.

Но зрительская любовь дороже всех правительственных орденов. Когда на экраны вышел «Служебный роман», женщины побежали в парикмахерские, чтобы сделать такую же прическу, как у Людмилы Прокофьевны.

Фото: кадр из фильма

«После фильма я получала очень много писем от женщин. Мешками, – рассказывает Алиса Фрейндлих. — Спрашивали: как выстроить свою жизнь, как найти счастье? Кто-то писал, что сделал такую же прическу, сшил такое же платье. Я не удивляюсь. Когда сняли фильм «Ковалева из провинции», где я играла судью, мне потом задавали уже юридические вопросы. Зритель трогательно наивен.

Образ Людмилы Прокофьевны мы сочиняли всей съемочной группой. Помню, как бегали по богатейшим костюмерным «Мосфильма» в поисках одежды. Но все было такое приличное. И вдруг кримплен. Какое счастье! И костюм стал главным преобразователем этой тетеньки. Очки я тогда не носила. Но Эльдар Александрович потребовал надеть. Такие начальницы, как Калугина, встречались мне неоднократно. Хотя она женщина все-таки интеллектуальная, есть в ней душевный заряд. Как это совместить, когда одно противоречит другому, это и была задача.

Актерская профессия такова, что надо всю жизнь собирать себе в бункер наблюдения. Иметь хороший глаз. При первой же надобности эти наблюдения начинают всплывать. Существует хорошая формула: характер – это ведущая эмоция. А характерность – точка зажима (походка, речь, пластика, жесты, мимика). Я могла что-то наблюдать лет в 15, а пригодилось это только в 45. Память услужлива, она обязательно что-то вытащит, если вы это туда заложили.

Фото: кадр из фильма

На съемках у нас было много импровизаций. Режиссер не возражал, даже приветствовал. Так что мы с Андреем Мягковым могли бы и процент с авторских получить, если бы была такая система. С Андрюшей мы трижды снимались в кино. В «Похождениях зубного врача», где он играл еще студентом. Потом были «Служебный роман» и «Жестокий романс». Сейчас, как ни печально, можем пересечься только на юбилеях и похоронах. Мягков не любит всякие тусовки, да и я тоже».

Пересматривать «Служебный роман» Алиса Бруновна не собирается даже по случаю юбилея. Впрочем, как и другие свои работы.

«Бывает, случайно попаду, могу задержаться. Но потом начинаю на себя сердиться, выключаю телевизор. Я театральная артистка, а не киношная. Театральный актер властен над своей ролью. Персонажи живут столько же, сколько и спектакль. И можно что-то недоделанное дочувствовать, додумать. Кино же отсняли, а дальше ты во власти режиссерских ножниц. Иногда смотрю фрагмент и думаю: «Боже, я же сыграла иначе!» Сделала что-то толковое, мне так понравилось, а кадр вырезали».

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#Алиса Фрейндлих#Эльдар Рязанов#фильм#служебный роман#съемки#юбилей
30 октября 2017Ксения Воронежцева
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