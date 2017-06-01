Гавр: «Самбурская, Батрутдинов… Так, как мы, звезд еще не унижали!»
Гавриил Гордеев, экс-резидент шоу Comedy Club на ТНТ, посетил Екатеринбург в качестве директора нового телеканала ТНТ4. Woman`s Day узнал, какие издевательства ждут в свежих проектах звезд шоу-бизнеса, с кем из известных уральцев дружит юморист и почему не смотрит свои выступления.
«Есть бородатый Гавр, который за все отвечает!»
- Теперь бывший Гавр – солидный Гавриил Гордеев, директор телеканала ТНТ4
Я был маркетинг-директором телеканала ТНТ на протяжении 4 лет. Съел в этом деле не одну собаку. А сейчас возглавляю тот канал, в создании которого принял участие, – ТНТ4.
Ежедневно, ежеминутно и ежесекундно дарить хорошее настроение всей стране.
Да, мы отбираем «золотой» контент ТНТ, который на канале больше не транслируется. Основная задача – сделать телеканал, который можно включить в любой момент и получить хорошее настроение. Библиотека, которая есть у нас, это юмористическое достояние страны. Нет в России такого человека, который посмотрел бы все выпуски Comedy Club и Comedy Woman… Поэтому в эфире ТНТ4 можно увидеть либо то, что тебе очень нравится, либо то, что еще не видел.
Я сам как зритель знаю, что есть некий бородатый Гавр и его команда, которая отвечает за это дело и чьему мнению я доверяю. А если вдруг увидел то, что мне не понравилось, то знаю, кого за это винить.
- Гавр, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов
- С коллегами и друзьями по ТНТ
- На работе
Нет, это огромный рабочий процесс. Есть креативная команда, и то, что вы видите в эфире – это их заслуга.
В интернете ты можешь наткнуться на то, что не хотел видеть, или не сразу найти нужное, отвлечься на что-то другое. Может выскочить какой-то баннер и есть риск «подхватить» вирус. Именно поэтому ТНТ4 привлекателен как кнопка. Захотел человек посмеяться – у него не должно быть сомнений, какой канал включить.
«Когда вижу себя на экране, стесняюсь»
- Гавр в шоу Comedy Club: теперь Гавриил немного смущается, когда видит себя на экране
- А это Гавр в КВН, еще более старая фотка: времена КВН в Перми!
Если убрать профессиональную составляющую, которая заставляет меня это делать, я как зритель смотрю ТВ по двум причинам. Первая – ради развлечения. Например, мы недавно запустили проект «Вжух», который представляет собой набор скетчей из разных комедийных программ: Comedy Club, Comedy Woman, «Наша Russia», «Не спать!», «Убойная лига». Это идеальное фоновое смотрение для меня. Я могу пить чай и смеяться. Кстати, иногда даже над собой, потому что меня там тоже периодически показывают. Вторая причина: включаю телевизор из-за конкретной премьеры – события, которое я буду смотреть вместе со всей страной. Я понимаю, что хочу быть в числе первых, кто его увидит, а не последним, кому на следующий день в соцсетях что-то оттуда процитируют.
Если рядом кто-то из семьи, то выхожу из комнаты. Я стесняюсь, начинаю думать, что молодо выгляжу (смущается)…
Смотрю на себя критично. Кстати, мой 6-летний сын (Серафим. – Прим. WDay.ru) совсем недавно узнал, что я выступал на телевидении. Старшая дочь (Софья. – Прим. WDay.ru), которая застала время моих гастролей, решила просветить брата. Увидев папу по телевизору, сын сильно смеялся! В этот день я прихожу домой, вижу по глазам, что он что-то узнал, но стесняется рассказать. Жена (Ирина. – Прим. WDay.ru) подстегивает меня: «Спроси, спроси…». Я спросил, а он говорит: «Пап, я видел…». «Что ты видел? Я не понимаю». И он начинает цитировать мой номер с Тимуром Батрутдиновым «Папа, привет! Как дела?». Для него, конечно, в диковинку, что папа, оказывается, был в телевизоре.
Сложно создавать что-то новое для ТНТ4, потому что «золотой» контент реально крутой, и нужно сделать проект, который как минимум не проиграет ему. Когда я только стал директором телеканала, мои друзья-креативщики сразу начали: «Давай, мы тебе сейчас это придумаем, то придумаем». Пришлось объяснять, что мы не будем ставить что-то просто так. Но все-таки мы создали оригинальный формат телешоу, которого нигде и никогда не было. Называется «Деньги или позор», его премьера состоится 20 июля. Суть в том, что есть ведущий Дядя Витя (настоящее имя актера пока не разглашается. – Прим. Woman`s Day) – богатый старикашка, который отдает 1 миллион рублей за то, чтобы в течение часа юмористически унижать гостя, жестко шутить над его прошлым, настоящим, будущим. При этом гость – всегда известный человек. Но если вдруг звезду смущает какая-то тема, он может нажать кнопку. Конечно, в таком случае часть денег сгорает. У каждой темы своя цена. Могу сказать, что так со звездами еще никто и никогда не обращался!
- Со звездами ТНТ Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном: до них шоу еще доберется!
- С Полиной Максимовой
- С Алексеем Воробьевым
- С Марией Кожевниковой
- С Павлом Волей
Суть «Денег или позора» в том, что хватит уже нашим звездам заниматься самолюбованием, должна же быть какая-то самоирония.
Уже сняли Мигеля, Тимура Батрутдинова, Настасью Самбурскую, Тимура Родригеза, Стаса Ярушина – все счастливы, что прошли это испытание. И зрители после просмотра передачи поймут, кто нормальный чувак, который может поржать над собой, а кто – слабак.
Слушай, я уверен, что «Деньги или позор» выстрелит. Это очень круто, говорю как зритель. Мужикам будет интересно посмотреть, как песочат звезд, и посмеяться, а женщины увидят в новом ракурсе своих любимых артистов.
«Москва состоит из нас, регионов»
Сейчас продолжают показывать старые выпуски, но я слышал, что будут снимать спецсезон. И продолжение «Ольги» тоже готовится, как и «Физрука».
Вкусы не сильно отличаются. Да, понятно, есть тренды, которые в первую очередь появляются в Москве. Но сейчас такие информационные технологии, что знание о любом тренде мгновенно просачивается в регионы. В конце концов, из кого состоит Москва? Из нас, из регионов. А на Рублевке кто живет? Тоже мы.
Абсолютно точно. Я земляк и в Екатеринбурге, и в Челябинске, хотя сам – из Перми.
Да. Для меня это действительно одна земля. Я много времени проводил в Екатеринбурге, даже когда учился в школе, ездил кучу раз. И с вашими юмористами дружу. На разных фестивалях с ними тусовался во времена КВН. Сергей Ершов из «Уральских пельменей» в свое время очень помогал нам, молодым юмористам. И было очень приятно находиться под его крылом.
«С Незлобиным спали на одной полке»
- С Яной Трояновой подружились...
- ...как и с ее мужем Василием Сигаревым
Яна – мегачеловек и мегаартист, я очень рад, что сериал «Ольга» свел нас. До этого видел ее только в нескольких фильмах. Она очень работоспособный человек, и я – трудоголик, поэтому мы сошлись. А еще круто, что смог познакомиться с ее мужем, драматургом и режиссером Василием Сигаревым. Мы с ним словно всю жизнь друг друга знали, но почему-то не виделись… А познакомились чуть больше года назад, благодаря фильму «Страна Оз» – мы его показывали на ТНТ. Вася – гениальнейший режиссер и человек офигенный! Кстати, премьера его нового короткометражного фильма «Зомби» с Яной Трояновой будет на ТНТ4.
- С Сашей Незлобиным (он справа от Гавра) Гордеев ездил в первые гастроли
Мы со всеми уральскими юмористами трудились сообща, поэтому теплые отношения сохранились до сих пор. Например, с Андреем Рожковым из «пельменей» сложилась дружба. Со Светлым (Сергей Светлаков. – Прим. Woman`s Day) – отдельная история. Когда я только переехал в Москву, у меня была заранее снята квартира, но с определенной даты. А до этого жил у Сереги. Он и повлиял на мой переезд, внушил уверенность.
И Саша Незлобин – братан. Наши первые в жизни гастроли с Comedy Club были совместными. Мы спали в одном номере. Даже в автобусе была одна полка для нас двоих.
Жирным? Ты хочешь сказать жирным? (Все смеются.) Да, Саня раньше был жирным.
Будь первой, и о твоем мнении узнают все!