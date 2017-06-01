Гавр: «Самбурская, Батрутдинов… Так, как мы, звезд еще не унижали!»

Интервью

Гавриил Гордеев, экс-резидент шоу Comedy Club на ТНТ, посетил Екатеринбург в качестве директора нового телеканала ТНТ4. Woman`s Day узнал, какие издевательства ждут в свежих проектах звезд шоу-бизнеса, с кем из известных уральцев дружит юморист и почему не смотрит свои выступления.

«Есть бородатый Гавр, который за все отвечает!»

1 / 3 Во весь экран Теперь бывший Гавр – солидный Гавриил Гордеев, директор телеканала ТНТ4 Фото: ТНТ4

Фото: ТНТ4

Фото: ТНТ4

В прошлом году вы в Екатеринбурге представляли телеканал ТНТ. Сейчас Гавр – директор ТНТ4. Пошли вверх по карьерной лестнице?

Я был маркетинг-директором телеканала ТНТ на протяжении 4 лет. Съел в этом деле не одну собаку. А сейчас возглавляю тот канал, в создании которого принял участие, – ТНТ4.

Что входит в ваши обязанности?

Ежедневно, ежеминутно и ежесекундно дарить хорошее настроение всей стране.

Вы выбираете самые лучшие моменты, которые когда-либо выходили на ТНТ, и транслируете их на ТНТ4?

Да, мы отбираем «золотой» контент ТНТ, который на канале больше не транслируется. Основная задача – сделать телеканал, который можно включить в любой момент и получить хорошее настроение. Библиотека, которая есть у нас, это юмористическое достояние страны. Нет в России такого человека, который посмотрел бы все выпуски Comedy Club и Comedy Woman… Поэтому в эфире ТНТ4 можно увидеть либо то, что тебе очень нравится, либо то, что еще не видел. Я сам как зритель знаю, что есть некий бородатый Гавр и его команда, которая отвечает за это дело и чьему мнению я доверяю. А если вдруг увидел то, что мне не понравилось, то знаю, кого за это винить.

1 / 4 Во весь экран Гавр, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов Фото: @generalgavr

С коллегами и друзьями по ТНТ Фото: @generalgavr

Фото: @generalgavr

На работе Фото: @generalgavr

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Значит, вы выбираете исключительно на свой вкус, что поставить в эфир?

Нет, это огромный рабочий процесс. Есть креативная команда, и то, что вы видите в эфире – это их заслуга.

Наверное, все, что было в эфире ТНТ, можно найти в интернете. В чем ваше преимущество?

В интернете ты можешь наткнуться на то, что не хотел видеть, или не сразу найти нужное, отвлечься на что-то другое. Может выскочить какой-то баннер и есть риск «подхватить» вирус. Именно поэтому ТНТ4 привлекателен как кнопка. Захотел человек посмеяться – у него не должно быть сомнений, какой канал включить.

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«Когда вижу себя на экране, стесняюсь»

1 / 3 Во весь экран Гавр в шоу Comedy Club: теперь Гавриил немного смущается, когда видит себя на экране Фото: @generalgavr

Фото: @generalgavr

А это Гавр в КВН, еще более старая фотка: времена КВН в Перми! Фото: @generalgavr

Вы сами смотрите ТВ?

Если убрать профессиональную составляющую, которая заставляет меня это делать, я как зритель смотрю ТВ по двум причинам. Первая – ради развлечения. Например, мы недавно запустили проект «Вжух», который представляет собой набор скетчей из разных комедийных программ: Comedy Club, Comedy Woman, «Наша Russia», «Не спать!», «Убойная лига». Это идеальное фоновое смотрение для меня. Я могу пить чай и смеяться. Кстати, иногда даже над собой, потому что меня там тоже периодически показывают. Вторая причина: включаю телевизор из-за конкретной премьеры – события, которое я буду смотреть вместе со всей страной. Я понимаю, что хочу быть в числе первых, кто его увидит, а не последним, кому на следующий день в соцсетях что-то оттуда процитируют.

Интересно, каково это – наблюдать за собой?

Если рядом кто-то из семьи, то выхожу из комнаты. Я стесняюсь, начинаю думать, что молодо выгляжу (смущается)…

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Обычно молодо выглядеть – это хорошо.

Смотрю на себя критично. Кстати, мой 6-летний сын (Серафим. – Прим. WDay.ru) совсем недавно узнал, что я выступал на телевидении. Старшая дочь (Софья. – Прим. WDay.ru), которая застала время моих гастролей, решила просветить брата. Увидев папу по телевизору, сын сильно смеялся! В этот день я прихожу домой, вижу по глазам, что он что-то узнал, но стесняется рассказать. Жена (Ирина. – Прим. WDay.ru) подстегивает меня: «Спроси, спроси…». Я спросил, а он говорит: «Пап, я видел…». «Что ты видел? Я не понимаю». И он начинает цитировать мой номер с Тимуром Батрутдиновым «Папа, привет! Как дела?». Для него, конечно, в диковинку, что папа, оказывается, был в телевизоре.

Вернемся к ТНТ4. А свои, оригинальные проекты вы планируете производить?

Сложно создавать что-то новое для ТНТ4, потому что «золотой» контент реально крутой, и нужно сделать проект, который как минимум не проиграет ему. Когда я только стал директором телеканала, мои друзья-креативщики сразу начали: «Давай, мы тебе сейчас это придумаем, то придумаем». Пришлось объяснять, что мы не будем ставить что-то просто так. Но все-таки мы создали оригинальный формат телешоу, которого нигде и никогда не было. Называется «Деньги или позор», его премьера состоится 20 июля. Суть в том, что есть ведущий Дядя Витя (настоящее имя актера пока не разглашается. – Прим. Woman`s Day) – богатый старикашка, который отдает 1 миллион рублей за то, чтобы в течение часа юмористически унижать гостя, жестко шутить над его прошлым, настоящим, будущим. При этом гость – всегда известный человек. Но если вдруг звезду смущает какая-то тема, он может нажать кнопку. Конечно, в таком случае часть денег сгорает. У каждой темы своя цена. Могу сказать, что так со звездами еще никто и никогда не обращался!

1 / 5 Во весь экран Со звездами ТНТ Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном: до них шоу еще доберется! Фото: @generalgavr

С Полиной Максимовой Фото: @generalgavr

С Алексеем Воробьевым Фото: @generalgavr

С Марией Кожевниковой Фото: @generalgavr

С Павлом Волей Фото: @generalgavr

Это очень жестко….

Суть «Денег или позора» в том, что хватит уже нашим звездам заниматься самолюбованием, должна же быть какая-то самоирония.

Кто из звезд согласился?

Уже сняли Мигеля, Тимура Батрутдинова, Настасью Самбурскую, Тимура Родригеза, Стаса Ярушина – все счастливы, что прошли это испытание. И зрители после просмотра передачи поймут, кто нормальный чувак, который может поржать над собой, а кто – слабак.

Внедрять новые форматы – рискованно. Рассматриваете вариант, что это не пойдет?

Слушай, я уверен, что «Деньги или позор» выстрелит. Это очень круто, говорю как зритель. Мужикам будет интересно посмотреть, как песочат звезд, и посмеяться, а женщины увидят в новом ракурсе своих любимых артистов.

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«Москва состоит из нас, регионов»

А что вы делаете с теми проектами, которые пошли плохо? Вот, например, «Интерны» – закрыли один из самых крутых сериалов на нашем телевидении.

Сейчас продолжают показывать старые выпуски, но я слышал, что будут снимать спецсезон. И продолжение «Ольги» тоже готовится, как и «Физрука».

Мониторите, что любит зритель на периферии и в столице? Кто над кем любит ржать?

Вкусы не сильно отличаются. Да, понятно, есть тренды, которые в первую очередь появляются в Москве. Но сейчас такие информационные технологии, что знание о любом тренде мгновенно просачивается в регионы. В конце концов, из кого состоит Москва? Из нас, из регионов. А на Рублевке кто живет? Тоже мы.

Гавр с друзьями из «Шоу Уральские пельмени» Фото: @generalgavr

Мне вот вчера звонили, сказали, что приезжает «Гавр, ваш земляк». Это притом что вы – пермяк. Видимо, нас, уральцев, путают…

Абсолютно точно. Я земляк и в Екатеринбурге, и в Челябинске, хотя сам – из Перми.

Но мы действительно все рядом. Хорошо знаете наш город?

Да. Для меня это действительно одна земля. Я много времени проводил в Екатеринбурге, даже когда учился в школе, ездил кучу раз. И с вашими юмористами дружу. На разных фестивалях с ними тусовался во времена КВН. Сергей Ершов из «Уральских пельменей» в свое время очень помогал нам, молодым юмористам. И было очень приятно находиться под его крылом.

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«С Незлобиным спали на одной полке»

1 / 2 Во весь экран С Яной Трояновой подружились... Фото: @generalgavr

...как и с ее мужем Василием Сигаревым Фото: @generalgavr

Вам удалось поработать на ТНТ с нашей землячкой Яной Трояновой. Как она вам?

Яна – мегачеловек и мегаартист, я очень рад, что сериал «Ольга» свел нас. До этого видел ее только в нескольких фильмах. Она очень работоспособный человек, и я – трудоголик, поэтому мы сошлись. А еще круто, что смог познакомиться с ее мужем, драматургом и режиссером Василием Сигаревым. Мы с ним словно всю жизнь друг друга знали, но почему-то не виделись… А познакомились чуть больше года назад, благодаря фильму «Страна Оз» – мы его показывали на ТНТ. Вася – гениальнейший режиссер и человек офигенный! Кстати, премьера его нового короткометражного фильма «Зомби» с Яной Трояновой будет на ТНТ4.

1 / 2 Во весь экран С Сашей Незлобиным (он справа от Гавра) Гордеев ездил в первые гастроли Фото: @generalgavr

Фото: @generalgavr

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С кем еще из «наших» дружите?

Мы со всеми уральскими юмористами трудились сообща, поэтому теплые отношения сохранились до сих пор. Например, с Андреем Рожковым из «пельменей» сложилась дружба. Со Светлым (Сергей Светлаков. – Прим. Woman`s Day) – отдельная история. Когда я только переехал в Москву, у меня была заранее снята квартира, но с определенной даты. А до этого жил у Сереги. Он и повлиял на мой переезд, внушил уверенность. И Саша Незлобин – братан. Наши первые в жизни гастроли с Comedy Club были совместными. Мы спали в одном номере. Даже в автобусе была одна полка для нас двоих.

И как вы умещались? Раньше Саша был…

Жирным? Ты хочешь сказать жирным? (Все смеются.) Да, Саня раньше был жирным.